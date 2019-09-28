Загрузка... Российские ученые ввели индекс самогона 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Василенко



Эксперты Финансового университета при правительстве России предложили считать производство и потребление самодельного алкоголя индикатором экономической обстановки в стране, сообщает



"По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке", — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.



Рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов граждан, а уменьшение его потребления — на повышение платежеспособности, указывают эксперты.



Анализ результатов исследования по этой методике показал, что в последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов знают о примерах самогоноварения или изготовления домашнего вина. О случаях продажи такого алкоголя слышал один процент опрошенных горожан. Эксперты Финансового университета при правительстве России предложили считать производство и потребление самодельного алкоголя индикатором экономической обстановки в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету"."По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке", — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.Рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов граждан, а уменьшение его потребления — на повышение платежеспособности, указывают эксперты.Анализ результатов исследования по этой методике показал, что в последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов знают о примерах самогоноварения или изготовления домашнего вина. О случаях продажи такого алкоголя слышал один процент опрошенных горожан. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: ученые, рецепт, самогоноварение География: Россия — статья прочитана 66 раз Комментарии