Нерожденный ребенок спас мать от смерти

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Жительница британского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, обнаружила рак мочевого пузыря благодаря УЗИ на раннем сроке беременности, сообщает



Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.



В феврале 2018 года 29-летняя Кэти Беннетт (Katie Bennett) узнала о беременности, когда собиралась уехать с женихом Томом (Tom Bennett) в медовый месяц. Из-за кровотечений женщину отправили на обследование. «Все происходило как во сне, — вспоминает она. — Нам сказали, что сердцебиение плода в порядке, и беременность протекает без осложнений. Но вскоре врач позвал нас на разговор в кабинет». Жительница британского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, обнаружила рак мочевого пузыря благодаря УЗИ на раннем сроке беременности, сообщает СЛОВО Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.В феврале 2018 года 29-летняя Кэти Беннетт (Katie Bennett) узнала о беременности, когда собиралась уехать с женихом Томом (Tom Bennett) в медовый месяц. Из-за кровотечений женщину отправили на обследование. «Все происходило как во сне, — вспоминает она. — Нам сказали, что сердцебиение плода в порядке, и беременность протекает без осложнений. Но вскоре врач позвал нас на разговор в кабинет». Доктор сообщил, что УЗИ выявило раковую опухоль в ее мочевом пузыре. Медики провели пациентке цистоскопию (обследование мочевого пузыря с помощью эндоскопа — прим. «Ленты.ру»), которое подтвердило диагноз. На третьем месяце беременности (12-я неделя) Беннетт успешно перенесла операцию. Хирурги прибегли к наиболее безопасному для беременной пациентки методу и удалили часть опухоли.



За два месяца до родов Беннетт провели очередную цистоскопию и снова нашли раковую опухоль. После того, как младенец Оскар (Oscar) появился на свет, женщина начала лечение. В январе 2019 года новоиспеченная мать прошла шестинедельный курс химиотерапии. «Это было изнурительно. Я хотела проводить время дома с Оскаром. Но мне приходилось еженедельно ходить в больницу», — говорит британка.



В феврале женщина прошла дополнительное обследование, чтобы узнать, как ее организм реагирует на лечение. По словам медиков, опухоль уменьшилась в размерах, однако не исчезла окончательно. «Как бы там ни было, Оскар спас мне жизнь, — заключила Беннетт. — Если бы не моя беременность, я могла так и не узнать про рак». Загрузка... gazetaslovo.com Категории: общество, здоровье Ключевые слова: врачи, жизнь, мать, ребёнок — статья прочитана 96 раз Комментарии