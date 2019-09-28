Загрузка... Отец шесть часов спасал тонущего ребенка в ледяном море 🔊 Воспроизвести



В австралийском штате Квинсленд мужчина шесть часов не давал своему семилетнему сыну утонуть после того, как их лодка перевернулась.



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39-летний Мэйк Хонен (Maike Hohnen) вместе с сыном Джулианом и другом отправился на рыбалку в начале июня — первого месяца зимы в Южном полушарии. Неожиданно началась буря, и судно перевернулось. Мэйк и его друг оказались в ледяной воде без спасательных жилетов в 15 километрах от берега. Они по очереди держали семилетнего Джулиана, чтобы ребенок не утонул.



Через несколько часов мальчик, несмотря на усилия взрослых, начал терять сознание и глотать воду. «Смотреть на то, как ему становилось все хуже и он болтал все меньше и меньше, было очень страшно. Он казался мертвым, но я не прекращал говорить с ним. Его руки вокруг моей шеи крепко сжались», — рассказал Мэйк. В австралийском штате Квинсленд мужчина шесть часов не давал своему семилетнему сыну утонуть после того, как их лодка перевернулась.Об этом сообщает СЛОВО со ссылкой на издание Daily Mail.39-летний Мэйк Хонен (Maike Hohnen) вместе с сыном Джулианом и другом отправился на рыбалку в начале июня — первого месяца зимы в Южном полушарии. Неожиданно началась буря, и судно перевернулось. Мэйк и его друг оказались в ледяной воде без спасательных жилетов в 15 километрах от берега. Они по очереди держали семилетнего Джулиана, чтобы ребенок не утонул.Через несколько часов мальчик, несмотря на усилия взрослых, начал терять сознание и глотать воду. «Смотреть на то, как ему становилось все хуже и он болтал все меньше и меньше, было очень страшно. Он казался мертвым, но я не прекращал говорить с ним. Его руки вокруг моей шеи крепко сжались», — рассказал Мэйк. Спасатели обнаружили потерпевших крушение спустя шесть часов. Для доставки их в больницу прислали вертолет, на котором Джулиану провели сердечно-легочную реанимацию и погрузили его в искусственную кому.



Сначала врачи опасались, что мозг мальчика безвозвратно поврежден, и утверждали, что вероятность его выживания составляет около пяти процентов. Однако ребенок смог вновь прийти в себя на следующее утро. Первым делом Джулиан спросил у отца, когда они снова пойдут рыбачить.



За волю к жизни ребенка номинировали на национальную премию Pride of Australia («Гордость Австралии»). Сообщается, что мальчик полностью восстановился с момента инцидента. Загрузка... gazetaslovo.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: отец, Австралия, ребёнок, спасение, море — статья прочитана 108 раз Комментарии