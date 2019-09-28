Загрузка... Европа нового каменного века: сотни людей были забиты до смерти и растерзаны на куски Die Welt, Германия 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Alastair Grant



Археологические находки свидетельствуют, что Центральную Европу около семи тысяч лет назад сотрясал тяжелый кризис. А у земледельцев тех времен, проживавших на юге нынешнего Пфальца, был собственный смертельный ритуал — жестокие человеческие жертвоприношения и, судя по всему, поедание останков.



Многочисленные археологические находки свидетельствуют, что Центральную Европу около семи тысяч лет назад сотрясал тяжелый кризис. А у земледельцев тех времен, проживавших на юге нынешнего Пфальца, был собственный смертельный ритуал



Является ли война «всех против всех» частью человеческой ДНК, или же homo sapiens научился «урегулировать» конфликты насильственными методами лишь в процессе развития цивилизации? Как бы то ни было, недавние археологические находки на территории Пфальца заставляют задуматься о правомочности этого тезиса французского философа Жана-Жака Руссо, описавшего когда-то первобытное состояние человеческого счастья. Археологи, ведущие раскопки в местечке Херксхайм под Ландау, с 1996 года обнаружили великое множество артефактов, свидетельствующих о весьма жестоких нравах тех времен. Речь идет о фрагментах скелетов сотен людей, убитых около 7 тысяч лет назад. Является ли война «всех против всех» частью человеческой ДНК, или же homo sapiens научился «урегулировать» конфликты насильственными методами лишь в процессе развития цивилизации? Как бы то ни было, недавние археологические находки на территории Пфальца заставляют задуматься о правомочности этого тезиса французского философа Жана-Жака Руссо, описавшего когда-то первобытное состояние человеческого счастья. Археологи, ведущие раскопки в местечке Херксхайм под Ландау, с 1996 года обнаружили великое множество артефактов, свидетельствующих о весьма жестоких нравах тех времен. Речь идет о фрагментах скелетов сотен людей, убитых около 7 тысяч лет назад.



Так, например, в окрестностях города Хальберштадт в Саксонии-Ангальт ученые в 2013 году обнаружили на небольшой глубине массовое захоронение с останками от 9 до 11 человек. Исследование черепов этих людей показало, что все они были убиты ударами по голове сзади. Кроме того, археологи обратили внимание еще на один аспект: среди костей не было останков молодых женщин.



Аналогичные захоронения были обнаружены в Тальхайме под Хайльбронном (останки 34 человек), в Килианштедтене (округ Майн-Кинциг, 26 человек) и Шлетце (Нижняя Австрия, около 200 человек). И практически нигде археологи не сталкивались с останками молодых женщин детородного возраста. Очевидно, именно они были главной добычей нападавших, у которых численность женщин была меньше, — или же они хотели целенаправленно навредить другим племенам, считает археолог Харальд Меллер (Harald Meller), директор Музея первобытной истории земли Саксония-Ангальт в городе Галле.



Малая численность женщин — лишь один из симптомов кризиса, поразившего значительную часть континента около 7 тысяч лет назад. Примерно за 500 лет до этого «неолитическая революция» добралась до Центральной Европы. Когда люди примерно за 9 тысяч лет до нашей эры научились приручать диких животных и выращивать растения вроде пшеницы и ячменя — и таким образом добывать пищевые ресурсы — это стало на Ближнем Востоке радикальным культурным прорывом. Люди стали вести оседлый образ жизни и научились производить керамику, строить колодцы и дома.



Благодаря неолитизации люди пересекли морской пролив между Азией и Европой и стали осваивать новые территории, продвигаясь вдоль рек на север. Добравшись до Центральной Европы, первые крестьяне засеяли здешние плодородные почвы в окрестностях рек. Из-за характерных рисунков на производимой ими глиняной посуде они получили прозвище «ленточные керамисты»



Ученые уже сумели расшифровать генетический профиль этих пришельцев из Анатолии. Археологические находки свидетельствуют, что они редко смешивались с охотниками и собирателями, обитавшими в этих доселе едва заселенных регионах. Тот факт, что в поселениях «керамистов» исследователи находили по-особому заостренные стрелы, дает повод предположить, что между группами существовали торговые отношения. А высококачественные клинки, вероятно, были ценным товаром, который покупали и продавали племена, жившие на больших расстояниях друг от друга.



Впрочем, предположительно, в 5100 году до нашей эры это мирное сосуществование подошло к концу. Харальд Меллер уверен, что случилась настоящая война: останки древних людей, обнаруженные в австрийском Шлетце, имеют признаки насильственной смерти. Кроме того, по его мнению, жертвы не были захоронены, о чем свидетельствуют, в частности, следы укусов животных на костях. В то же время не факт, что люди, подвергавшиеся нападениям, были жертвами. Анализ изотопов стронция на скелетах, обнаруженных в Хальберштадте, показал, что эти люди пришли туда из других регионов. Иначе говоря, нападавшие были убиты оборонявшимися.



Этот конфликт имел место также и в Херксхайме, хотя и совсем в других масштабах. Поскольку на значительной части этой территории археологические раскопки еще не проводились, ученые предполагают, что здесь в течение порядка 50 лет совершались многочисленные кровавые жертвоприношения, в результате которых лишились жизни не менее 1000 человек.



Как говорят цифры, здесь располагалось важное место культовых жертвоприношений, потому что в находившемся неподалеку поселении «керамистов» попросту не было такого большого количества жителей. Сюда, на юг Пфальца, сгоняли людей из разных регионов — чтобы приносить их в жертву именно здесь. После убийства тела расчленяли. Мясо тщательно соскабливали с костей, и антропологи считают это верным признаком того, что местные жители были каннибалами. Черепа отделялись от скелетов прицельными ударами, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в качестве сосудов в ходе неизвестных пока археологам церемоний.



Но кто же, собственно, кого убивал? На крупной археологической выставке, состоявшейся в начале 2019 года в берлинском музее Дом Мартина Гропиуса, публике были представлены результаты генетической реконструкции трех крупных миграций на территории Европы. Предположительно охотники и собиратели после прихода «керамистов» покинули свои места обитания, переселившись на запад и север. Впрочем, на новом месте они стали пользоваться так называемым «неолитическим багажом»: в частности, их керамическая посуда имела характерную воронкообразную форму. А их прародители около 5000 года до нашей эры вернулись на юг.



Для полноты картины стоит добавить, что третья волна миграции началась примерно в 2900 году в южнорусских степях, и считается, что она была связана с носителями индоевропейского языка.



Около 5000 года до нашей эры, то есть в конце позднего неолита, появились многочисленные признаки кризиса. На смену теплому климату пришли резкие перепады температуры, когда лето бывало жарким, а зима более холодной и влажной. Из-за плохих урожаев началась борьба между разными племенами за исчезающие ресурсы. Происходила она и в религиозной сфере.



Действующие лица событий в Херксхайме были, очевидно, «керамистами», пришедшими издалека, потому что именно с этим местом был связан некий культ. Как показал стронциевый анализ, их жертвами становились пришельцы из горных регионов, то есть они принадлежали к другой группе населения, имевшей иное происхождение и ведущей иной образ жизни, считает руководитель раскопок Андреа Цееб-Ланц (Andrea Zeeb-Lanz), принимавшая участие в работе над документальным фильмом ZDF. В своей новой книге «Люди-львы и шаманы» (Löwenmenschen und Schamanen) она, однако, выразила сомнение в том, что в Херксхайме практиковался каннибализм. По ее мнению, речь скорее может идти о некоем культе, согласно которому принесенные в жертву люди «превращались» в объекты.



Но, как бы то ни было, многое говорит о том, что это «столкновение культур» оказало очень серьезное влияние на мир нового каменного века. Но «неолитическая революция» состоялась не зря: даже если временами случались тяжелые кризисы (плохой урожай, пограничные конфликты, эпидемии), и их жертвами становились целые племена, европейцы очень выиграли от оседлого образа жизни и ведения сельского хозяйства.



Автор: Флориан Штарк (Florian Stark) для Die Welt, Германия, перевод Тому, как можно трактовать эти находки и с какими историческими событиями они могли бы быть связаны, посвящен документальный фильм «Место преступления: каменный век» (Tatort Steinzeit) телеканала ZDF. Ведь Херксхайм не единственное такое место. Многочисленные следы массовых убийств ученые в последние годы находили во многих частях Центральной Европы, и их находки говорят о том, что в конце каменного века жизнь на Земле вовсе не была тихой и мирной — совсем наоборот.Так, например, в окрестностях города Хальберштадт в Саксонии-Ангальт ученые в 2013 году обнаружили на небольшой глубине массовое захоронение с останками от 9 до 11 человек. Исследование черепов этих людей показало, что все они были убиты ударами по голове сзади. Кроме того, археологи обратили внимание еще на один аспект: среди костей не было останков молодых женщин.Аналогичные захоронения были обнаружены в Тальхайме под Хайльбронном (останки 34 человек), в Килианштедтене (округ Майн-Кинциг, 26 человек) и Шлетце (Нижняя Австрия, около 200 человек). И практически нигде археологи не сталкивались с останками молодых женщин детородного возраста. Очевидно, именно они были главной добычей нападавших, у которых численность женщин была меньше, — или же они хотели целенаправленно навредить другим племенам, считает археолог Харальд Меллер (Harald Meller), директор Музея первобытной истории земли Саксония-Ангальт в городе Галле.Малая численность женщин — лишь один из симптомов кризиса, поразившего значительную часть континента около 7 тысяч лет назад. Примерно за 500 лет до этого «неолитическая революция» добралась до Центральной Европы. Когда люди примерно за 9 тысяч лет до нашей эры научились приручать диких животных и выращивать растения вроде пшеницы и ячменя — и таким образом добывать пищевые ресурсы — это стало на Ближнем Востоке радикальным культурным прорывом. Люди стали вести оседлый образ жизни и научились производить керамику, строить колодцы и дома.Благодаря неолитизации люди пересекли морской пролив между Азией и Европой и стали осваивать новые территории, продвигаясь вдоль рек на север. Добравшись до Центральной Европы, первые крестьяне засеяли здешние плодородные почвы в окрестностях рек. Из-за характерных рисунков на производимой ими глиняной посуде они получили прозвище «ленточные керамисты»Ученые уже сумели расшифровать генетический профиль этих пришельцев из Анатолии. Археологические находки свидетельствуют, что они редко смешивались с охотниками и собирателями, обитавшими в этих доселе едва заселенных регионах. Тот факт, что в поселениях «керамистов» исследователи находили по-особому заостренные стрелы, дает повод предположить, что между группами существовали торговые отношения. А высококачественные клинки, вероятно, были ценным товаром, который покупали и продавали племена, жившие на больших расстояниях друг от друга.Впрочем, предположительно, в 5100 году до нашей эры это мирное сосуществование подошло к концу. Харальд Меллер уверен, что случилась настоящая война: останки древних людей, обнаруженные в австрийском Шлетце, имеют признаки насильственной смерти. Кроме того, по его мнению, жертвы не были захоронены, о чем свидетельствуют, в частности, следы укусов животных на костях. В то же время не факт, что люди, подвергавшиеся нападениям, были жертвами. Анализ изотопов стронция на скелетах, обнаруженных в Хальберштадте, показал, что эти люди пришли туда из других регионов. Иначе говоря, нападавшие были убиты оборонявшимися.Этот конфликт имел место также и в Херксхайме, хотя и совсем в других масштабах. Поскольку на значительной части этой территории археологические раскопки еще не проводились, ученые предполагают, что здесь в течение порядка 50 лет совершались многочисленные кровавые жертвоприношения, в результате которых лишились жизни не менее 1000 человек.Как говорят цифры, здесь располагалось важное место культовых жертвоприношений, потому что в находившемся неподалеку поселении «керамистов» попросту не было такого большого количества жителей. Сюда, на юг Пфальца, сгоняли людей из разных регионов — чтобы приносить их в жертву именно здесь. После убийства тела расчленяли. Мясо тщательно соскабливали с костей, и антропологи считают это верным признаком того, что местные жители были каннибалами. Черепа отделялись от скелетов прицельными ударами, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в качестве сосудов в ходе неизвестных пока археологам церемоний.Но кто же, собственно, кого убивал? На крупной археологической выставке, состоявшейся в начале 2019 года в берлинском музее Дом Мартина Гропиуса, публике были представлены результаты генетической реконструкции трех крупных миграций на территории Европы. Предположительно охотники и собиратели после прихода «керамистов» покинули свои места обитания, переселившись на запад и север. Впрочем, на новом месте они стали пользоваться так называемым «неолитическим багажом»: в частности, их керамическая посуда имела характерную воронкообразную форму. А их прародители около 5000 года до нашей эры вернулись на юг.Для полноты картины стоит добавить, что третья волна миграции началась примерно в 2900 году в южнорусских степях, и считается, что она была связана с носителями индоевропейского языка.Около 5000 года до нашей эры, то есть в конце позднего неолита, появились многочисленные признаки кризиса. На смену теплому климату пришли резкие перепады температуры, когда лето бывало жарким, а зима более холодной и влажной. Из-за плохих урожаев началась борьба между разными племенами за исчезающие ресурсы. Происходила она и в религиозной сфере.Действующие лица событий в Херксхайме были, очевидно, «керамистами», пришедшими издалека, потому что именно с этим местом был связан некий культ. Как показал стронциевый анализ, их жертвами становились пришельцы из горных регионов, то есть они принадлежали к другой группе населения, имевшей иное происхождение и ведущей иной образ жизни, считает руководитель раскопок Андреа Цееб-Ланц (Andrea Zeeb-Lanz), принимавшая участие в работе над документальным фильмом ZDF. В своей новой книге «Люди-львы и шаманы» (Löwenmenschen und Schamanen) она, однако, выразила сомнение в том, что в Херксхайме практиковался каннибализм. По ее мнению, речь скорее может идти о некоем культе, согласно которому принесенные в жертву люди «превращались» в объекты.Но, как бы то ни было, многое говорит о том, что это «столкновение культур» оказало очень серьезное влияние на мир нового каменного века. Но «неолитическая революция» состоялась не зря: даже если временами случались тяжелые кризисы (плохой урожай, пограничные конфликты, эпидемии), и их жертвами становились целые племена, европейцы очень выиграли от оседлого образа жизни и ведения сельского хозяйства.Автор: Флориан Штарк (Florian Stark) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, история, образование Ключевые слова: Германия, канибализм, древний человек — статья прочитана 69 раз Комментарии