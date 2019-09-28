Загрузка... Полезный углерод: российские учёные нашли способ разработки веществ для борьбы с ВИЧ и другими вирусами 🔊 Воспроизвести Фуллерен Gettyimages.ru © LAGUNA DESIGN



Учёные из Сколковского института науки и технологий нашли способ получения веществ для борьбы с такими вирусами, как ВИЧ, грипп и герпес. В основе разработки лежит уникальное соединение атомов углерода — фуллерен, различные производные которого обладают высокой противовирусной активностью. Однако использовать фуллерен для создания лекарств ранее было невозможно из-за его нерастворимости в воде. Российским учёным удалось решить эту проблему.



Группа химиков Сколковского института науки и технологий (Сколтех) под руководством профессора Павла Трошина разработала способ получения растворимых веществ, необходимых для борьбы с опасными вирусами, в том числе ВИЧ. Об этом сообщается на сайте института, сообщает Группа химиков Сколковского института науки и технологий (Сколтех) под руководством профессора Павла Трошина разработала способ получения растворимых веществ, необходимых для борьбы с опасными вирусами, в том числе ВИЧ. Об этом сообщается на сайте института, сообщает RT Противовирусные свойства углеродных соединений фуллеренов известны науке давно — они блокируют жизнедеятельность вирусов и препятствуют их размножению. Однако создать из этих форм углерода лекарство не удавалось, поскольку молекулы фуллерена не растворялись в воде и других биологических средах, что делало невозможным изготовление лекарств на их основе.



Коллектив исследователей Сколтеха поставил перед собой задачу получить модифицированные соединения фуллеренов, которые будут пригодны для дальнейшего медицинского применения. После ряда квантово-химических расчётов специалисты вывели реакцию, благодаря которой производные этих углеродных соединений улучшают свои противовирусные свойства и растворяются в воде.



О первых успехах в работе исследователей стало известно ещё в 2017 году, когда с помощью этого метода было получено первое растворимое в воде соединение. На данный момент учёным удалось синтезировать целую линейку производных фуллеренов с различными противовирусными свойствами.



«Наша последняя работа посвящена синтезу высокоэффективных ингибиторов опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, различные разновидности гриппа, вирус простого герпеса и цитомегаловирус, с использованием производных фуллеренов в качестве многофункциональной платформы. Обнаруженная нами уникальная «обращённая реакция Арбузова» позволяет осуществлять тонкую настройку противовирусных свойств новых соединений и устанавливать важнейшие корреляции между структурой соединений и их противовирусной активностью», — рассказывает аспирант Сколтеха Ольга Краевая.



Также в беседе с RT исследователь заявила, что до создания первых лекарств от ВИЧ и гриппа на основе модифицированных фуллеренов могут пройти годы и даже десятилетия. Сейчас учёные проводят испытания полученных соединений на животных. Загрузка... russian.rt.com Категории: здоровье, образование Ключевые слова: ВИЧ, ученые, генетика География: Россия — статья прочитана 93 раза Комментарии