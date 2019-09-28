Загрузка... В ФРГ появились автоматы по приобретению старых смартфонов. Как это работает? 🔊 Воспроизвести



Хотите узнать стоимость устаревшего или сломанного мобильного? Теперь это можно сделать в Бранденбурге, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, а также в Берлине, сообщает



Не знаете, что делать со старым смартфоном? Теперь решить этот вопрос в Германии стало чуточку проще. Автоматы по приобретению мобильных телефонов появились в последнее время в целом ряде федеральных земель. Как пишет немецкое издание Spiegel Online, они уже есть в Бранденбурге, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, а также в столице ФРГ, Берлине. За установку ответственны, главным образом, крупные сети магазинов электротехники. Хотите узнать стоимость устаревшего или сломанного мобильного? Теперь это можно сделать в Бранденбурге, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, а также в Берлине, сообщает DW Не знаете, что делать со старым смартфоном? Теперь решить этот вопрос в Германии стало чуточку проще. Автоматы по приобретению мобильных телефонов появились в последнее время в целом ряде федеральных земель. Как пишет немецкое издание Spiegel Online, они уже есть в Бранденбурге, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, а также в столице ФРГ, Берлине. За установку ответственны, главным образом, крупные сети магазинов электротехники. Как воспользоваться устройством? Объясняем по пунктам: положите гаджет в специальный приемник. Автомат с помощью электронных и визуальных датчиков распознает модель телефона и определит его состояние с учетом возможных дефектов. После этого на табло появится сумма, в которую оценивается смартфон. За подержанный Samsung Galaxy S9, к примеру, можно получить около 203 евро. Если указанная цифра устраивает, продажу достаточно одобрить простым нажатием кнопки. Автомат при этом выдаст на эту сумму специальный купон, который затем можно будет использовать для приобретения техники в сетевых магазинах.



Смошенничать и, к примеру, утилизировать украденный мобильный, не удастся. Автомат ищет телефон в базе похищенных гаджетов по специальному идентификационному номеру. Кроме того, при оформлении операции надо будет указать личные данные, а при последующей покупке новой техники показать на кассе не только сам купон, но и паспорт.



Как подсчитали в цифровой ассоциации Bitkom, по шкафам и ящикам у немцев пылятся около 124 млн старых смартфонов. Это - самый настоящий "склад" драгметаллов. При утилизации из всей этой горы мобильных можно извлечь более 1000 тонн меди, 487 тонн кобальта, 33 тонны серебра, три тонны золота и одну тонну палладия. Компании, установившие новые автоматы, советуют "не чахнуть над златом" и быстрее расставаться с бесполезными гаджетами. Загрузка... dw.com Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: Германия, скупка, утилизация, телефоны — статья прочитана 123 раза Комментарии