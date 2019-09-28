Загрузка... В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Ezume Images



Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике. Результаты исследования опубликованы в Russian Physics Journal.



Традиционно в области микромира влияние гравитационного взаимодействия (кривизны пространства и времени) считается исчезающе малым по сравнению с влиянием электромагнитного поля и поля ядерных сил. Например, электрическое поле протона в миллиард миллиардов раз больше его поля тяготения, поэтому гравитацию в этом случае не было принято учитывать.



Согласно общей теории относительности это — недоразумение: каждое поле, обладая энергией и, следовательно, массой, искривляет пространство-время и эта кривизна воспринимается нами как гравитационное поле. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике. Результаты исследования опубликованы в Russian Physics Journal.Традиционно в области микромира влияние гравитационного взаимодействия (кривизны пространства и времени) считается исчезающе малым по сравнению с влиянием электромагнитного поля и поля ядерных сил. Например, электрическое поле протона в миллиард миллиардов раз больше его поля тяготения, поэтому гравитацию в этом случае не было принято учитывать.Согласно общей теории относительности это — недоразумение: каждое поле, обладая энергией и, следовательно, массой, искривляет пространство-время и эта кривизна воспринимается нами как гравитационное поле.



Тем не менее физика пока обычно ограничивается плоским пространством в специальной теории относительности (СТО) и из-за этого вынуждена считать любые элементарные объекты точечными, то есть бесструктурными.



"Полученное новое решение уравнений снимает распространенное недоразумение и позволяет понять гравитационную (геометрическую) природу фундаментального электрического заряда e, массы покоя частицы m, выразить их через кривизны пространства, а также рассчитать радиус элементарной частицы R. Последний оказывается равным радиусу горловины "кротовой норы", которой на самом деле предстает в ОТО любая частица — то есть, она не "шарик" в трехмерном пространстве, а "дырка" в четырехмерном пространстве", — рассказал РИА Новости один из авторов исследования, доцент НИЯУ МИФИ Юрий Хлестков.



По его словам, радиус протона с точностью 0,04% совпадает с экспериментальным значением, полученным в 2010 году группой Поля на мюонном водороде. Для ученых это замечательный факт экспериментального подтверждения ОТО в релятивистской области микромира, где влияние гравитации считалось пренебрежимо малым.



"Другой парадокс: протон в пустом плоском пространстве СТО обязан быть точечным. Поэтому уже сам эксперимент, идентифицирующий его конечный радиус, опровергает малость влияния гравитационного взаимодействия, а значит, и кривизны пространства-времени. Но и это еще не все: электрон, согласно современным экспериментам, считается точечным (бесструктурным), а новое решение в ОТО дает его конечный радиус в 459 раз больший, чем у протона", — отметил Хлестков.



По мнению ученых, подобные результаты способны привести и к переосмыслению роли ОТО в физике, и к выявлению новых свойств частиц, полей, пространства-времени, которые помогут решить множество актуальных задач энергетики и освоения дальнего космоса.



Оригинал статьи В то же время, согласно идее и уравнениям Альберта Эйнштейна в общей теории относительности, и электромагнитное поле, и поле ядерных сил, и вообще любое другое одновременно является гравитационным, "порождая" его. То есть, бессмысленно сравнивать по силе гравитационное поле с самим собой.Тем не менее физика пока обычно ограничивается плоским пространством в специальной теории относительности (СТО) и из-за этого вынуждена считать любые элементарные объекты точечными, то есть бесструктурными."Полученное новое решение уравнений снимает распространенное недоразумение и позволяет понять гравитационную (геометрическую) природу фундаментального электрического заряда e, массы покоя частицы m, выразить их через кривизны пространства, а также рассчитать радиус элементарной частицы R. Последний оказывается равным радиусу горловины "кротовой норы", которой на самом деле предстает в ОТО любая частица — то есть, она не "шарик" в трехмерном пространстве, а "дырка" в четырехмерном пространстве", — рассказал РИА Новости один из авторов исследования, доцент НИЯУ МИФИ Юрий Хлестков.По его словам, радиус протона с точностью 0,04% совпадает с экспериментальным значением, полученным в 2010 году группой Поля на мюонном водороде. Для ученых это замечательный факт экспериментального подтверждения ОТО в релятивистской области микромира, где влияние гравитации считалось пренебрежимо малым."Другой парадокс: протон в пустом плоском пространстве СТО обязан быть точечным. Поэтому уже сам эксперимент, идентифицирующий его конечный радиус, опровергает малость влияния гравитационного взаимодействия, а значит, и кривизны пространства-времени. Но и это еще не все: электрон, согласно современным экспериментам, считается точечным (бесструктурным), а новое решение в ОТО дает его конечный радиус в 459 раз больший, чем у протона", — отметил Хлестков.По мнению ученых, подобные результаты способны привести и к переосмыслению роли ОТО в физике, и к выявлению новых свойств частиц, полей, пространства-времени, которые помогут решить множество актуальных задач энергетики и освоения дальнего космоса. Загрузка... РИА Новости Категории: технологии, образование Ключевые слова: открытие, ученые, физика, частицы География: Россия — статья прочитана 114 раз Комментарии