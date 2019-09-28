Загрузка... Француженка обнаружила на кухне шедевр эпохи Проторенессанса 🔊 Воспроизвести AFP/GETTY IMAGES Image caption Картина, считавшаяся безвозвратно утерянной, висела у пожилой женщины над плитой



Когда пожилая француженка решила выяснить стоимость "старой иконы", висевшей у нее над плитой, оказалось, что это утерянный шедевр эпохи Проторенессанса. Его автор - флорентийский живописец Чимабуэ, живший в XIII веке, уверены эксперты, сообщает



Картина "Осмеяние Христа" входит в полиптих Чимабуэ - серию из восьми работ, изображающих "Страсти Христовы" и "Распятие".



В подлинности найденного произведения искусства нет никаких сомнений, заявил авторитетный французский искусствовед Эрик Тюркин. "Картина написана той же рукой", - цитируют газеты Le Figaro и The Art Newspaper его слова. Когда пожилая француженка решила выяснить стоимость "старой иконы", висевшей у нее над плитой, оказалось, что это утерянный шедевр эпохи Проторенессанса. Его автор - флорентийский живописец Чимабуэ, живший в XIII веке, уверены эксперты, сообщает ВВС Картина "Осмеяние Христа" входит в полиптих Чимабуэ - серию из восьми работ, изображающих "Страсти Христовы" и "Распятие".В подлинности найденного произведения искусства нет никаких сомнений, заявил авторитетный французский искусствовед Эрик Тюркин. "Картина написана той же рукой", - цитируют газеты Le Figaro и The Art Newspaper его слова.



Изъеденное дерево



"Осмеяние Христа" обнаружилось в городе Компьень на севере Франции, недалеко от Парижа. Картина висела прямо над плитой в доме пожилой женщины, полагавшей, что это религиозная икона.



Шедевр XIII века должен уйти с молотка на аукционе, который пройдет во Франции 27 октября. Ожидается, что его цена может достичь 6 млн евро.



GETTY IMAGES Image caption "Мадонна с младенцем на троне с ангелами" работы Чимабуэ, Лувр



Работы Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, навеяны византийским искусством и выполнены на деревянных панелях с золотым фоном.



Как отметил искусствовед Эрик Тюркин, дерево, на котором написана найденная картина, изъедено личинками жука-древоточца - точно так же, как у остальных известных картин Чимабуэ.



Две из них хранятся в Национальной галерее в Лондоне и музее Frick Collection в Нью-Йорке. Сейчас картина проходит анализ инфракрасным излучением. Он должен окончательно подтвердить ее принадлежность к полиптиху Чимабуэ, датирующемуся 1280-ми годами - эпохой Проторенессанса, предшествовавшей Раннему Возрождению."Осмеяние Христа" обнаружилось в городе Компьень на севере Франции, недалеко от Парижа. Картина висела прямо над плитой в доме пожилой женщины, полагавшей, что это религиозная икона.Шедевр XIII века должен уйти с молотка на аукционе, который пройдет во Франции 27 октября. Ожидается, что его цена может достичь 6 млн евро.Работы Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, навеяны византийским искусством и выполнены на деревянных панелях с золотым фоном.Как отметил искусствовед Эрик Тюркин, дерево, на котором написана найденная картина, изъедено личинками жука-древоточца - точно так же, как у остальных известных картин Чимабуэ.Две из них хранятся в Национальной галерее в Лондоне и музее Frick Collection в Нью-Йорке. Загрузка... bbc.com Категории: культура, в мире, история Ключевые слова: Франция, раритет, икона — статья прочитана 50 раз Комментарии