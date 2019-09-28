Загрузка... Пиратка-травести, которая обхитрила Непобедимую армаду 🔊 Воспроизвести © РИА Новости



Знаменитая женщина-пират XVIII века Энн Бонни (Anne Bonny) входит в число рыжеволосых людей, которые изменили историю человечества.



ее железном характере ходили слухи (говорили, что она убила собственную служанку из-за пустякового спора), она ослепляла мужчин своей изысканной красотой и рыжей шевелюрой. Энн Бонни, одна из самых знаменитых пираток Карибского моря, вошла в историю, остановив несколько десятков кораблей из Старого Света, будучи — как гласит легенда — бисексуалкой и переодевшись мужчиной, чтобы подняться на борт корабля с пиратским флагом. Ее жизнь могла бы показаться сюжетом фантастического фильма, но она была так же реальна, как и жизнь других рыжеволосых, которые смогли изменить ход истории человечества. О некоторых из них осталась хорошая память (как Галилео Галилей (Galileo Galilei) или Уинстон Черчиль (Winston Churchill), за другими закрепилась дурная слава (Чингисхан (Gengis Khan) или конкистадор Эрнан Кортес (Hernán Cortés). ее железном характере ходили слухи (говорили, что она убила собственную служанку из-за пустякового спора), она ослепляла мужчин своей изысканной красотой и рыжей шевелюрой. Энн Бонни, одна из самых знаменитых пираток Карибского моря, вошла в историю, остановив несколько десятков кораблей из Старого Света, будучи — как гласит легенда — бисексуалкой и переодевшись мужчиной, чтобы подняться на борт корабля с пиратским флагом. Ее жизнь могла бы показаться сюжетом фантастического фильма, но она была так же реальна, как и жизнь других рыжеволосых, которые смогли изменить ход истории человечества. О некоторых из них осталась хорошая память (как Галилео Галилей (Galileo Galilei) или Уинстон Черчиль (Winston Churchill), за другими закрепилась дурная слава (Чингисхан (Gengis Khan) или конкистадор Эрнан Кортес (Hernán Cortés).



Рождение рыжеволосой воительницы



История появления на свет Энн Бонни окружена некоторой тайной и большим количеством легенд и вымыслов. Тем не менее, общепринятая теория гласит, что она родилась в ирландском графстве Корк, на юге острова, в 1698 году. Ее родителями стали известный в тех краях адвокат и служанка его законной супруги. То есть, наша героиня была незаконнорожденной дочерью юриста, что по тем временам не сходило с рук. «И когда разразился скандал, любовники сбежали в Америку и остались там жить. Там и родилась дочь, а отец начал новую карьеру и стал влиятельным человеком», — пишет историк Эрнесто Фрерс (Ernesto Frers) в своей книге «За пиратским наследием». Вскоре отец Энн смог приобрести плантацию в Новом Свете и наполнить деньгами свой сейф. Жизнь ему улыбалась.



Маленькой Энн тоже было не на что жаловаться, пока она росла, затем она зарабатывала себе на достойную жизнь, работая управляющей на отцовской плантации. Кроме того, она отличалась удивительной красотой и «порывистым и высокомерным характером», как указывает хронист и современник Чарльз Джонсон в своей «Всеобщей истории краж и убийств самых знаменитых пиратов». Это же утверждает «черная легенда», согласно которой однажды эта юная леди из приличной семьи убила перочинным ножиком свою служанку из-за нелепой ссоры. Несмотря на свой временами проявляющийся дурной нрав, наша героиня, надо сказать, почти во всем слушалась отца. Оговорка «почти во всем» неслучайна — когда Энн исполнилось 16 лет в ее жизни появился один матрос, который был неотразим, но очень ограничен в средствах к существованию. Юноша, некто Джеймс Бонни (James Bonny) пленил красотку, и через некоторое время она сбежала с ним из дома.



«Когда Энн призналась отцу, что влюблена в искателя приключений без гроша в кармане по фамилии Бонни, успешный адвокат пригрозил лишить ее наследства, если она выйдет замуж за этого типа. Но Энн была упряма, и свадьба состоялась», — рассказывает тот же автор. Отец невесты рассудил, что тот, кто предупрежден, тот вооружен, и ничтоже сумняшеся, прежде чем новый зять успел потратить хоть копейку из семейного бюджета, выставил обоих на улицу без выходного пособия. Молодым пришлось нелегко, особенно мужу (который гораздо больше любил деньги молодой жены, чем саму ее). Разочарованный неудавшейся попыткой выгодно жениться, Бонни увез Энн на остров Провиденсия. Этот кусок земли между нынешними Никарагуа и Кубой кишел в те времена пиратами, несмотря на то, что находился под британским протекторатом и был одним из его главных портов на Карибах. Это путешествие навсегда изменило судьбу той, которая стала впоследствии одной из самых известных рыжеволосых бестий той эпохи.



Энн, пиратка-травести



Описание следующих месяцев жизни Энн разнится от источника к источнику. Историк Хенхибер Хосе Кабрера Парра (Geniber José Cabrera Parra), автор книги «Пиратство: только мужское занятие?», уверяет, что супруги открыли на острове свою таверну. Эта самая распространенная версия, которой придерживаются и другие исследователи того времени. Клиентуру заведения составляли, по-видимому, пираты и преступники. Наша героиня, возможно, в силу испытываемого ей влечения к искателям приключений, наставляла мужу рога направо и налево с карибскими флибустьерами, как только тот переступал порог дома. Как и следовало ожидать, очень скоро один из случайных любовников похитил ее сердце.



«Вскоре на сцене появился завидный любовник: красавец, богатый и наводящий ужас пират, капитан Джек Рэкхем (Jack Rackham), известный на всем побережье как Калико Джек. Методы Джека в ухаживании за дамой и во взятии торгового корабля были схожи: идти на абордаж не медля ни минуты, задействовать всю артиллерию и добиться победы. Энн подалась обаянию страстного любовника и согласилась уплыть с ним», — пишет британский историк XIX века, Филип Госсе (Philip Gosse) в своей книге «Кто есть кто среди пиратов. Удивительные факты из жизни и смерти пиратов и буканьеров». Калико (от ’calicó’ — ситец), прозванный так за то, что всегда носил одежду из этой драгоценной восточной ткани, чтобы продемонстрировать свое богатство) конечно, понимал, что его возлюбленная не может подняться на борт — женщинам, согласно пиратскому кодексу, это было запрещено. Поэтому Энн решила переодеться мужчиной, чтобы отплыть вместе с любимым. Затея отлично удалась — никто не заподозрил, что новый матрос — женщина, хотя многих удивлял тот факт, что он так много времени проводит в каюте капитана.



Однако, Энн Бонни была не первой и не последней дамой того времени, которые переодевались мужчинами, чтобы плавать на пиратских кораблях. Об этом говорит морской историк Маркус Редикер (Marcus Rediker), который уверяет, что такие переодевания были довольно обычным делом, поскольку являли собой единственную возможность для девиц того времени вырваться из цепей, которыми их сковывало тогдашнее общество. Так же считает Кабрера (Cabrera): «Полностью отстраненные от морских путешествий любого вида, женщины с бунтарской душой изобрели способы преодолеть высокомерные запреты мужчин. Они решили подыграть им и развеивали подозрения в том, что они "слабый пол", отрезая косы, одеваясь в мужскую одежду, намеренно огрубляя голоса до сходства с мужскими и применяя еще множество трюков, чтобы остаться нераскрытыми». Характер нашей героини давал неплохие шансы на успех, и ее отвага и жестокость быстро сделали ее еще одним членом команды.



Между приливами и отливами, штилем и штормом прошли месяцы на корабле Калико (его еще называли «Попугай» за пристрастие к броской и дорогой одежде). Все эти месяцы Энн наслаждалась своей новой пиратской жизнью, бросаясь первой на абордаж европейских кораблей (в том числе, испанских), груженых богатыми товарами. Правда, атакуемые суда были средней руки, потому что судно капитана Джека Калико не было достаточно оснащенным, чтобы вступать в бой с крупными кораблями иных армад. Плавание оказалось удачным и с точки зрения плотских утех — Энн успевала предаваться им во время кратких встреч с любовником. И однажды забеременела, что ставило под угрозу всю авантюру. «Калико немедленно высадил ее где-то на кубинском побережье, а сразу после родов, вернулся за Энн», — рассказывает Херман Васкес (Germán Vázquez) в «Женщинах-пиратах» (издательство «Algaba»). Флибустьерша тогда проявила себя как плохая мать, поскольку тут же бросила младенца, чтобы вернуться на судно с «Веселым Роджером».



Гомо-, би- или гетеро



Как только Энн снова взошла на борт, Калико приказал своим людям направить кораблю к Багамским островам. Тамошние места очень ценились пиратами за обилие природных гротов (очень труднодоступных), где можно было спрятать судно под черным флагом. Трюм был полон сокровищами, и требовалось разгрузить их. Однако, на пути буконьерам попался торговые голландский корабль, груженый доверху. Никто не желал отказываться от легкой добычи, которую представляло собой судно, и Рэкхем без долгих раздумий отдал приказ атаковать и заполучил желаемое, даже не запятнав кровью свои пышные одежды. Поскольку в предыдущих боях он потерял людей, матросам захваченного судна было предложено перейти под командование Джека.



Неизвестно, сколько из них приняли предложение, но среди них был один видный юноша, некто Рид (Read), который пленил Энн Бонни. В этом моменте свидетельства расходятся. Некоторые историки, как, например, Анри Мусник (Henry Musnik), автор «Женщин-пиратов», утверждают, что это самый Рид был единственным, кому Калико предложил поняться на борт своего корабля. Другие считают, что несколько матросов решили сделаться пиратами. Как бы то ни было, единственное, что мы знаем наверняка, это то, что именно Рид привлек внимание нашей героини, которая и убедила капитана пристроить его на судно. Новый юнга немедленно почувствовал странное влечение к переодетой пиратке. Оба ходили вокруг да около, пока любовница Рэкхема не призналась, что она женщина, чтобы избавить юношу от сомнений.



Но каково же было изумление Энн, когда Рид, в свою очередь, сделал ответное признание… в том, что он тоже переодетая женщина по имени Мэри (Mary)! Дамы рассказали обо всем Калико, который с удовольствием принял еще одну даму на борт своего судна, потребовав от обеих, однако, строжайшего соблюдения секрета, чтобы не шокировать народ. Этот период жизни Энн Бонни также окружен легендами. Некоторые утверждают, что три упомянутых персонажа сформировали своеобразный любовный треугольник и предавались оргиям и страстям. " Многие фантазируют на счет того, что Рэкхем, Мэри и Энн являли собой горячее эротическое трио. Одни доказывают, что пиратки были лесбиянками, другие, что они были не только последовательницами Сафо, но и защитницами природы, третьи, совсем уж не зная, что придумать, сравнивают предполагаемое лесбийское соперничество между Энн и Мэри с борьбой за самоидентификацию индейских меньшинств Америки«, — добавлет Васкес (Vázquez).



Немало, впрочем, и таких, кто уверяет, что Мэри никогда не испытывала к Бонни никаких чувств и вообще была противницей гомосексуальных отношений. Оставляя в стороне сексуальную ориентацию Энн (о ней существуют десятки различных версий), следует сказать одно, что с тех пор как на корабле появилась еще одна женщина, карьера Рэкхема резко пошла в гору. Один за одним он брал крупные, богатые суда, и всякий раз обе дамы сражались в первых рядах. «Женщины вели себя так же отважно, как их сотоварищи мужского пола. Они бились точно так же, а то и лучше, чем их товарищи-мужчины. Время шло, и приносило им все больше побед и богатств», — утверждает Сильвия Мигенс Нарваис (Silvia Miguens Narvaiz) в книге «Краткая история пиратства».



Как Энн победила Непобедимую армаду



Пока Энн и Мэри разбирались в своих чувствах, наступило Рождество 1718 года. В то время корабль Калико находился у берегов Кубы. На судне шел шумный праздник, когда, внезапно, появился сторожевой корабль Непобедимой армады с приказом задержать пиратов. Испанцы шли в прекрасном настроении, поскольку, еще не встретившись в флибустьерами, им удалось захватить британский шлюп, который они и буксировали в качестве трофея. У пиратов, как утверждают хроники, не было шансов на победу в схватке с таким грозным и вооруженным до зубов противником, поэтому они разработали оригинальный план спасения. Устроив западню, Джек Калико велел всем членам команды спрятаться до наступления ночи.



«Когда стемнело, Рэкхем посадил всех людей на шлюпку и приказал править к британскому судну на буксире. Пираты гребли бесшумно, поднялись на борт и пригрозили смертью двум испанским часовым, если те вздумают поднять шум», — пишет Госсе (Gosse). Затем они с величайшей осторожностью вывели шлюп из бухты, пока испанцы не поняли и не открыли по ним огонь. План удался блестяще: пиратам удалось скрыться и оторваться от преследования. Испанцам они оставили заманчивую, но ложную цель — свой старый пустой корабль на якоре. «На следующее утро испанское судно открыло огонь по предполагаемому противнику. Не получив ответа, испанцы подошли ближе и, наконец-то, поняли, что их провели те, за кем они охотились, и что они уже далеко ушли на новом судне, приобретенном взамен брошенного», — пишет Мусник (Musnik).



Спустя два года, в ноябре 1720 года, Энн, совершившая несчетное количество ограблений и лишившая жизни сотни врагов, принимала участие в своем последнем бою. Английскому судну удалось, наконец, взять на абордаж корабль Джека Калико. В тот день, как говорят хроники, единственными, кто отчаянно сражался с британцами, были две женщины, сбросившие мужское платье. Даже капитан не смог прийти к ним на помощь, поскольку был в стельку пьян, как и вся остальная команда. Сопротивление было бесполезно, и все моряки, включая дам, были арестованы и судимы 28 ноября Адмиралтейским судом. Все, от юнги до капитана, были приговорены к казни через повешение. Только пиратки-травести сумели отсрочить приведение приговора в исполнение, заявив, что они беременны (что означало отсрочку исполнения до момента, когда они родят). Мэри умерла в скором времени от лихорадки. Дальнейшая судьба Энн остается загадкой. Некоторые говорят, что ей удалось бежать, другие, что отец заплатил за нее выкуп.



Четыре рыжеволосых человека, изменивших ход Истории



1-Рыжий Эрик (Erik el Rojo)



Эйрик Торвальдсон (более известный как Рыжий Эрик) родился на юго-западе Норвегии около 950 года. Известный по медному цвету волос и бороды (за что и был прозван Рыжим), попал в историю за исследование Гренландии после того, как был изгнан из своей страны.



2-Чингисхан (Genghis Khan)



Чингисхан родился в 1162 г. Был создателем и правителем Монгольской империи, но не нажил богатств, только обширные территории, которые ему подчинялись. Только к 1207 году ему удалось объединить под своим началом все монгольские племена. С этого момента расширил свои владения в Китае, Индии, Месопотамии и юге России. Умер в 1227, оставив по себе мощную армию, которую создал из беспорядочных кочующих отрядов. Ее главной гордостью были конные лучники.



3-Эрнан Кортес (Hernán Cortés)



Эрнан Кортес родился в Медельине (Medillín) (недалеко от Бадахоса (Badajoz)) в 1485. Испанский конкистадор, которому было поручено присоединить в испанской короне земли, занимаемые ацтеками (нынешняя Мексика). Среди его деяний наиболее известны пленение ацтекского императора Монтесумы II в его собственном дворце в Теночтитлане и победа при Отумбе, когда немногим более четырехсот испанских воинов сокрушили многотысячное войско ацтеков. Умер в 62 года в местечке Кастильеха-де-ла-Куэста (Испания).



4-Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi)



Итальянский политик Джузеппе Гарибальди родился в Ницце в 1807 году. В юности он служил во флоте, совершил путешествия в Латинскую Америку, где воевал в Бразилии и Уругвае. На реке Рио-де-ла-Плата, потерпев поражение, поджег свои корабли, чтобы они не достались неприятелю. Сыграл значительную роль в процессе объединения Италии. Умер в 1882 году.



Автор: Мануэль П. Вильяторо (Manuel P. Villatoro) для ABC.es, Испания, перевод О роли Бонни и других рыжеволосых исторических персонажей вновь заговорили недавно благодаря историку Альфонсо Энсеньят-де-Вильялонге (Alfonso Enseñat de Villalonga). Дело в том, что несколько людей назад ученый доказал, что у Христофора Колумба (Cristóbal Colón) тоже были рыжие волосы и светлые глаза. Исследователь утверждает также, что положил конец спорам по поводу происхождения знаменитого мореплавателя, поскольку после почти тридцатилетнего копания в архивах, ознакомившись с 330 тысячами документов, он может с уверенностью определить время и место начала его родословной — Шотландия, 770 год. Если это действительно так (хотя обычно первооткрывателя Америки изображают на портретах с каштановыми волосами), то человек, который пересек океан на трех каравеллах, тоже принадлежал к многочисленному клубу людей с волосами цвета пламени.История появления на свет Энн Бонни окружена некоторой тайной и большим количеством легенд и вымыслов. Тем не менее, общепринятая теория гласит, что она родилась в ирландском графстве Корк, на юге острова, в 1698 году. Ее родителями стали известный в тех краях адвокат и служанка его законной супруги. То есть, наша героиня была незаконнорожденной дочерью юриста, что по тем временам не сходило с рук. «И когда разразился скандал, любовники сбежали в Америку и остались там жить. Там и родилась дочь, а отец начал новую карьеру и стал влиятельным человеком», — пишет историк Эрнесто Фрерс (Ernesto Frers) в своей книге «За пиратским наследием». Вскоре отец Энн смог приобрести плантацию в Новом Свете и наполнить деньгами свой сейф. Жизнь ему улыбалась.Маленькой Энн тоже было не на что жаловаться, пока она росла, затем она зарабатывала себе на достойную жизнь, работая управляющей на отцовской плантации. Кроме того, она отличалась удивительной красотой и «порывистым и высокомерным характером», как указывает хронист и современник Чарльз Джонсон в своей «Всеобщей истории краж и убийств самых знаменитых пиратов». Это же утверждает «черная легенда», согласно которой однажды эта юная леди из приличной семьи убила перочинным ножиком свою служанку из-за нелепой ссоры. Несмотря на свой временами проявляющийся дурной нрав, наша героиня, надо сказать, почти во всем слушалась отца. Оговорка «почти во всем» неслучайна — когда Энн исполнилось 16 лет в ее жизни появился один матрос, который был неотразим, но очень ограничен в средствах к существованию. Юноша, некто Джеймс Бонни (James Bonny) пленил красотку, и через некоторое время она сбежала с ним из дома.«Когда Энн призналась отцу, что влюблена в искателя приключений без гроша в кармане по фамилии Бонни, успешный адвокат пригрозил лишить ее наследства, если она выйдет замуж за этого типа. Но Энн была упряма, и свадьба состоялась», — рассказывает тот же автор. Отец невесты рассудил, что тот, кто предупрежден, тот вооружен, и ничтоже сумняшеся, прежде чем новый зять успел потратить хоть копейку из семейного бюджета, выставил обоих на улицу без выходного пособия. Молодым пришлось нелегко, особенно мужу (который гораздо больше любил деньги молодой жены, чем саму ее). Разочарованный неудавшейся попыткой выгодно жениться, Бонни увез Энн на остров Провиденсия. Этот кусок земли между нынешними Никарагуа и Кубой кишел в те времена пиратами, несмотря на то, что находился под британским протекторатом и был одним из его главных портов на Карибах. Это путешествие навсегда изменило судьбу той, которая стала впоследствии одной из самых известных рыжеволосых бестий той эпохи.Описание следующих месяцев жизни Энн разнится от источника к источнику. Историк Хенхибер Хосе Кабрера Парра (Geniber José Cabrera Parra), автор книги «Пиратство: только мужское занятие?», уверяет, что супруги открыли на острове свою таверну. Эта самая распространенная версия, которой придерживаются и другие исследователи того времени. Клиентуру заведения составляли, по-видимому, пираты и преступники. Наша героиня, возможно, в силу испытываемого ей влечения к искателям приключений, наставляла мужу рога направо и налево с карибскими флибустьерами, как только тот переступал порог дома. Как и следовало ожидать, очень скоро один из случайных любовников похитил ее сердце.«Вскоре на сцене появился завидный любовник: красавец, богатый и наводящий ужас пират, капитан Джек Рэкхем (Jack Rackham), известный на всем побережье как Калико Джек. Методы Джека в ухаживании за дамой и во взятии торгового корабля были схожи: идти на абордаж не медля ни минуты, задействовать всю артиллерию и добиться победы. Энн подалась обаянию страстного любовника и согласилась уплыть с ним», — пишет британский историк XIX века, Филип Госсе (Philip Gosse) в своей книге «Кто есть кто среди пиратов. Удивительные факты из жизни и смерти пиратов и буканьеров». Калико (от ’calicó’ — ситец), прозванный так за то, что всегда носил одежду из этой драгоценной восточной ткани, чтобы продемонстрировать свое богатство) конечно, понимал, что его возлюбленная не может подняться на борт — женщинам, согласно пиратскому кодексу, это было запрещено. Поэтому Энн решила переодеться мужчиной, чтобы отплыть вместе с любимым. Затея отлично удалась — никто не заподозрил, что новый матрос — женщина, хотя многих удивлял тот факт, что он так много времени проводит в каюте капитана.Однако, Энн Бонни была не первой и не последней дамой того времени, которые переодевались мужчинами, чтобы плавать на пиратских кораблях. Об этом говорит морской историк Маркус Редикер (Marcus Rediker), который уверяет, что такие переодевания были довольно обычным делом, поскольку являли собой единственную возможность для девиц того времени вырваться из цепей, которыми их сковывало тогдашнее общество. Так же считает Кабрера (Cabrera): «Полностью отстраненные от морских путешествий любого вида, женщины с бунтарской душой изобрели способы преодолеть высокомерные запреты мужчин. Они решили подыграть им и развеивали подозрения в том, что они "слабый пол", отрезая косы, одеваясь в мужскую одежду, намеренно огрубляя голоса до сходства с мужскими и применяя еще множество трюков, чтобы остаться нераскрытыми». Характер нашей героини давал неплохие шансы на успех, и ее отвага и жестокость быстро сделали ее еще одним членом команды.Между приливами и отливами, штилем и штормом прошли месяцы на корабле Калико (его еще называли «Попугай» за пристрастие к броской и дорогой одежде). Все эти месяцы Энн наслаждалась своей новой пиратской жизнью, бросаясь первой на абордаж европейских кораблей (в том числе, испанских), груженых богатыми товарами. Правда, атакуемые суда были средней руки, потому что судно капитана Джека Калико не было достаточно оснащенным, чтобы вступать в бой с крупными кораблями иных армад. Плавание оказалось удачным и с точки зрения плотских утех — Энн успевала предаваться им во время кратких встреч с любовником. И однажды забеременела, что ставило под угрозу всю авантюру. «Калико немедленно высадил ее где-то на кубинском побережье, а сразу после родов, вернулся за Энн», — рассказывает Херман Васкес (Germán Vázquez) в «Женщинах-пиратах» (издательство «Algaba»). Флибустьерша тогда проявила себя как плохая мать, поскольку тут же бросила младенца, чтобы вернуться на судно с «Веселым Роджером».Как только Энн снова взошла на борт, Калико приказал своим людям направить кораблю к Багамским островам. Тамошние места очень ценились пиратами за обилие природных гротов (очень труднодоступных), где можно было спрятать судно под черным флагом. Трюм был полон сокровищами, и требовалось разгрузить их. Однако, на пути буконьерам попался торговые голландский корабль, груженый доверху. Никто не желал отказываться от легкой добычи, которую представляло собой судно, и Рэкхем без долгих раздумий отдал приказ атаковать и заполучил желаемое, даже не запятнав кровью свои пышные одежды. Поскольку в предыдущих боях он потерял людей, матросам захваченного судна было предложено перейти под командование Джека.Неизвестно, сколько из них приняли предложение, но среди них был один видный юноша, некто Рид (Read), который пленил Энн Бонни. В этом моменте свидетельства расходятся. Некоторые историки, как, например, Анри Мусник (Henry Musnik), автор «Женщин-пиратов», утверждают, что это самый Рид был единственным, кому Калико предложил поняться на борт своего корабля. Другие считают, что несколько матросов решили сделаться пиратами. Как бы то ни было, единственное, что мы знаем наверняка, это то, что именно Рид привлек внимание нашей героини, которая и убедила капитана пристроить его на судно. Новый юнга немедленно почувствовал странное влечение к переодетой пиратке. Оба ходили вокруг да около, пока любовница Рэкхема не призналась, что она женщина, чтобы избавить юношу от сомнений.Но каково же было изумление Энн, когда Рид, в свою очередь, сделал ответное признание… в том, что он тоже переодетая женщина по имени Мэри (Mary)! Дамы рассказали обо всем Калико, который с удовольствием принял еще одну даму на борт своего судна, потребовав от обеих, однако, строжайшего соблюдения секрета, чтобы не шокировать народ. Этот период жизни Энн Бонни также окружен легендами. Некоторые утверждают, что три упомянутых персонажа сформировали своеобразный любовный треугольник и предавались оргиям и страстям. " Многие фантазируют на счет того, что Рэкхем, Мэри и Энн являли собой горячее эротическое трио. Одни доказывают, что пиратки были лесбиянками, другие, что они были не только последовательницами Сафо, но и защитницами природы, третьи, совсем уж не зная, что придумать, сравнивают предполагаемое лесбийское соперничество между Энн и Мэри с борьбой за самоидентификацию индейских меньшинств Америки«, — добавлет Васкес (Vázquez).Немало, впрочем, и таких, кто уверяет, что Мэри никогда не испытывала к Бонни никаких чувств и вообще была противницей гомосексуальных отношений. Оставляя в стороне сексуальную ориентацию Энн (о ней существуют десятки различных версий), следует сказать одно, что с тех пор как на корабле появилась еще одна женщина, карьера Рэкхема резко пошла в гору. Один за одним он брал крупные, богатые суда, и всякий раз обе дамы сражались в первых рядах. «Женщины вели себя так же отважно, как их сотоварищи мужского пола. Они бились точно так же, а то и лучше, чем их товарищи-мужчины. Время шло, и приносило им все больше побед и богатств», — утверждает Сильвия Мигенс Нарваис (Silvia Miguens Narvaiz) в книге «Краткая история пиратства».Пока Энн и Мэри разбирались в своих чувствах, наступило Рождество 1718 года. В то время корабль Калико находился у берегов Кубы. На судне шел шумный праздник, когда, внезапно, появился сторожевой корабль Непобедимой армады с приказом задержать пиратов. Испанцы шли в прекрасном настроении, поскольку, еще не встретившись в флибустьерами, им удалось захватить британский шлюп, который они и буксировали в качестве трофея. У пиратов, как утверждают хроники, не было шансов на победу в схватке с таким грозным и вооруженным до зубов противником, поэтому они разработали оригинальный план спасения. Устроив западню, Джек Калико велел всем членам команды спрятаться до наступления ночи.«Когда стемнело, Рэкхем посадил всех людей на шлюпку и приказал править к британскому судну на буксире. Пираты гребли бесшумно, поднялись на борт и пригрозили смертью двум испанским часовым, если те вздумают поднять шум», — пишет Госсе (Gosse). Затем они с величайшей осторожностью вывели шлюп из бухты, пока испанцы не поняли и не открыли по ним огонь. План удался блестяще: пиратам удалось скрыться и оторваться от преследования. Испанцам они оставили заманчивую, но ложную цель — свой старый пустой корабль на якоре. «На следующее утро испанское судно открыло огонь по предполагаемому противнику. Не получив ответа, испанцы подошли ближе и, наконец-то, поняли, что их провели те, за кем они охотились, и что они уже далеко ушли на новом судне, приобретенном взамен брошенного», — пишет Мусник (Musnik).Спустя два года, в ноябре 1720 года, Энн, совершившая несчетное количество ограблений и лишившая жизни сотни врагов, принимала участие в своем последнем бою. Английскому судну удалось, наконец, взять на абордаж корабль Джека Калико. В тот день, как говорят хроники, единственными, кто отчаянно сражался с британцами, были две женщины, сбросившие мужское платье. Даже капитан не смог прийти к ним на помощь, поскольку был в стельку пьян, как и вся остальная команда. Сопротивление было бесполезно, и все моряки, включая дам, были арестованы и судимы 28 ноября Адмиралтейским судом. Все, от юнги до капитана, были приговорены к казни через повешение. Только пиратки-травести сумели отсрочить приведение приговора в исполнение, заявив, что они беременны (что означало отсрочку исполнения до момента, когда они родят). Мэри умерла в скором времени от лихорадки. Дальнейшая судьба Энн остается загадкой. Некоторые говорят, что ей удалось бежать, другие, что отец заплатил за нее выкуп.Эйрик Торвальдсон (более известный как Рыжий Эрик) родился на юго-западе Норвегии около 950 года. Известный по медному цвету волос и бороды (за что и был прозван Рыжим), попал в историю за исследование Гренландии после того, как был изгнан из своей страны.Чингисхан родился в 1162 г. Был создателем и правителем Монгольской империи, но не нажил богатств, только обширные территории, которые ему подчинялись. Только к 1207 году ему удалось объединить под своим началом все монгольские племена. С этого момента расширил свои владения в Китае, Индии, Месопотамии и юге России. Умер в 1227, оставив по себе мощную армию, которую создал из беспорядочных кочующих отрядов. Ее главной гордостью были конные лучники.Эрнан Кортес родился в Медельине (Medillín) (недалеко от Бадахоса (Badajoz)) в 1485. Испанский конкистадор, которому было поручено присоединить в испанской короне земли, занимаемые ацтеками (нынешняя Мексика). Среди его деяний наиболее известны пленение ацтекского императора Монтесумы II в его собственном дворце в Теночтитлане и победа при Отумбе, когда немногим более четырехсот испанских воинов сокрушили многотысячное войско ацтеков. Умер в 62 года в местечке Кастильеха-де-ла-Куэста (Испания).Итальянский политик Джузеппе Гарибальди родился в Ницце в 1807 году. В юности он служил во флоте, совершил путешествия в Латинскую Америку, где воевал в Бразилии и Уругвае. На реке Рио-де-ла-Плата, потерпев поражение, поджег свои корабли, чтобы они не достались неприятелю. Сыграл значительную роль в процессе объединения Италии. Умер в 1882 году.Автор: Мануэль П. Вильяторо (Manuel P. Villatoro) для ABC.es, Испания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: пираты, женщина, завоеватели — статья прочитана 71 раз Комментарии