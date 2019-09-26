В Барнауле Боинг совершил жесткую посадку. Пострадали 23 человека 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, летевший из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. Были эвакуированы 334 человека, передает



Как сообщает издание "Алтапресс" со ссылкой на региональное МЧС, у самолета при посадке загорелась стойка шасси. Ее потушили, а всех пассажиров и 10 членов экипажа эвакуировали.



В МЧС России сообщили, что в результате инцидента 23 человека получили травмы, пятеро - госпитализированы.



"Количество людей, обратившихся за помощью, будет расти. Это связано с тем, что после происшествия люди будут приходить в себя - кто-то подойдет к медикам измерить давление, кто-то будет консультироваться с психологами. Никто не получил серьезных травм, в основном у всех ушибы мягких тканей", - сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения Алтайского края. В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, летевший из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. Были эвакуированы 334 человека, передает ВВС Как сообщает издание "Алтапресс" со ссылкой на региональное МЧС, у самолета при посадке загорелась стойка шасси. Ее потушили, а всех пассажиров и 10 членов экипажа эвакуировали.В МЧС России сообщили, что в результате инцидента 23 человека получили травмы, пятеро - госпитализированы."Количество людей, обратившихся за помощью, будет расти. Это связано с тем, что после происшествия люди будут приходить в себя - кто-то подойдет к медикам измерить давление, кто-то будет консультироваться с психологами. Никто не получил серьезных травм, в основном у всех ушибы мягких тканей", - сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения Алтайского края. В пресс-службе Azur Air сообщили, что возгорание правой стойки шасси произошло во время пробега самолета по взлетно-посадочной полосе.



"Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров", - сообщили в пресс-службе.



Авиакомпания направит резервный борт для обратного вылета в Камрань, рейс задерживается до раннего утра четверга, сообщает РИА Новости. bbc.com Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: авиакатастрофа, аэропорт, Барнаул, пострадавшие География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии