Загрузка... Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-опера из-за обвинений в домогательствах 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Доминго отрицает обвинения, выдвинутые против него двадцатью женщинами



Метрополитен-опера разорвала контракт со всемирно известным тенором Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него двадцатью женщинами, сообщает



В среду вечером 78-летний испанский оперный певец должен был исполнять главную роль в опере Верди "Макбет" на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке - одной из самых престижных в мире.



Доминго отрицает обвинения, однако во вторник он распространил заявление, сказав, что его сотрудничество с этим оперным театром, которое продолжалось 51 год, подошло к концу. Метрополитен-опера разорвала контракт со всемирно известным тенором Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него двадцатью женщинами, сообщает ВВС В среду вечером 78-летний испанский оперный певец должен был исполнять главную роль в опере Верди "Макбет" на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке - одной из самых престижных в мире.Доминго отрицает обвинения, однако во вторник он распространил заявление, сказав, что его сотрудничество с этим оперным театром, которое продолжалось 51 год, подошло к концу.



Двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а в некоторых случаях - когда они ему отказывали - в использовании своего реноме в театрально-оперном мире с тем, чтобы помешать их творческой карьере.



Эти обвинения были распространены агентством Ассошиэйтед пресс в двух раздельных публикациях.



Руководство Метрополитен-опера в своем заявлении сообщает, что Доминго "с настоящего момента согласился не участвовать во всех будущих спектаклях Метрополитен-опера".



"Метрополитен-опера и Доминго достигли согласия в том, что ему необходимо уйти. В настоящий момент у Метрополитен-опера нет дальнейших комментариев по этому поводу", - сказано в заявлении.



GETTY IMAGES Image caption Доминго (крайний слева) в компании двух других знаменитых оперных певцов - Хосе Каррераса (в центре) и Лучано Паваротти во время их эпохального выступления в Лос-Анджелесе в 1994 году



Ассошиэйтед пресс пишет, что генеральный директор американской оперы Питер Гелб сказал актерам на генеральной репетиции в минувшую субботу, что он ожидал результатов расследования, проводимого Лос-Анджелес-опера, которой руководит Доминго, перед отменой всех выступлений тенора.



Как сообщает Рейтер, более 30 человек, среди которых певцы, танцовщики, музыканты, преподаватели вокала и рабочие сцены, в последнее время заявляли, что за долгие годы были либо жертвами, либо свидетелями неподобающего поведения со стороны Пласидо Доминго.



Доминго должен был петь партию Макбета 25 и 28 сентября и 1 ноября, также у него было запланировано четыре выхода на сцену в ноябре в опере Пуччини "Мадам Баттерфляй".



Доминго сообщил, что генеральная репетиция "Макбета" стала его последним выступлением на сцене Метрополитен-опера.



"Я совершил свой дебют на сцене Метрополитен-опера, когда мне было 27 лет, и пел в этом великолепном театре 51 год подряд", - сказал тенор.



"Несмотря на то, что я категорически возражаю против сделанных в мой адрес обвинений, я озабочен той атмосферой, в которой людей клеймят без какого-либо надлежащего процесса; я пришел к выводу, что мое появление в этой постановке "Макбета" отвлечет моих коллег от их тяжелого труда, как на сцене, так и вне ее", - говорится в заявлении певца. Несколько других оперных компаний уже отменили выступления Доминго на своей сцене из-за выдвинутых обвинений.Двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а в некоторых случаях - когда они ему отказывали - в использовании своего реноме в театрально-оперном мире с тем, чтобы помешать их творческой карьере.Эти обвинения были распространены агентством Ассошиэйтед пресс в двух раздельных публикациях.Руководство Метрополитен-опера в своем заявлении сообщает, что Доминго "с настоящего момента согласился не участвовать во всех будущих спектаклях Метрополитен-опера"."Метрополитен-опера и Доминго достигли согласия в том, что ему необходимо уйти. В настоящий момент у Метрополитен-опера нет дальнейших комментариев по этому поводу", - сказано в заявлении.Ассошиэйтед пресс пишет, что генеральный директор американской оперы Питер Гелб сказал актерам на генеральной репетиции в минувшую субботу, что он ожидал результатов расследования, проводимого Лос-Анджелес-опера, которой руководит Доминго, перед отменой всех выступлений тенора.Как сообщает Рейтер, более 30 человек, среди которых певцы, танцовщики, музыканты, преподаватели вокала и рабочие сцены, в последнее время заявляли, что за долгие годы были либо жертвами, либо свидетелями неподобающего поведения со стороны Пласидо Доминго.Доминго должен был петь партию Макбета 25 и 28 сентября и 1 ноября, также у него было запланировано четыре выхода на сцену в ноябре в опере Пуччини "Мадам Баттерфляй".Доминго сообщил, что генеральная репетиция "Макбета" стала его последним выступлением на сцене Метрополитен-опера."Я совершил свой дебют на сцене Метрополитен-опера, когда мне было 27 лет, и пел в этом великолепном театре 51 год подряд", - сказал тенор."Несмотря на то, что я категорически возражаю против сделанных в мой адрес обвинений, я озабочен той атмосферой, в которой людей клеймят без какого-либо надлежащего процесса; я пришел к выводу, что мое появление в этой постановке "Макбета" отвлечет моих коллег от их тяжелого труда, как на сцене, так и вне ее", - говорится в заявлении певца. Загрузка... bbc.com Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: актеры, опера, домогательства, Доминго — статья прочитана 129 раз Комментарии