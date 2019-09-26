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Белоруссия не пригласила наблюдателей из Литвы и Эстонии на выборы
Белорусские граждане проголосуют за депутатов Палаты представителей 17 ноября, а за членов Совета Республики – 7 ноября. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии пригласила наблюдать за выборами своих коллег из стран бывшего СССР, кроме Эстонии и Литвы, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство БЕЛТА.
Приглашения были направлены во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Южной Корее, а также в ЦИК этой страны.
Отмечается, что белорусский Избирком получил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приезде миссии краткосрочных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей.
Однако уведомлений о направлении миссии ПАСЕ Минск пока не получал. Также аналогичные уведомления пока не направляло и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
"На данный момент аккредитовано более 50 человек, наблюдатели от СНГ", – рассказала председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Выборы депутатов Палаты представителей намечены на 17 ноября, а в Совет Республики – на 7 ноября.
lt.sputniknews.ru
Ключевые слова: выборы, Наблюдатели, приглашение
География: Белоруссия
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