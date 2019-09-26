Белоруссия не пригласила наблюдателей из Литвы и Эстонии на выборы 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Иван Руднев



Белорусские граждане проголосуют за депутатов Палаты представителей 17 ноября, а за членов Совета Республики – 7 ноября. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии пригласила наблюдать за выборами своих коллег из стран бывшего СССР, кроме Эстонии и Литвы, сообщает



Приглашения были направлены во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Южной Корее, а также в ЦИК этой страны.



Отмечается, что белорусский Избирком получил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приезде миссии краткосрочных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей.



Однако уведомлений о направлении миссии ПАСЕ Минск пока не получал. Также аналогичные уведомления пока не направляло и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.



"На данный момент аккредитовано более 50 человек, наблюдатели от СНГ", – рассказала председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.



Выборы депутатов Палаты представителей намечены на 17 ноября, а в Совет Республики – на 7 ноября. Белорусские граждане проголосуют за депутатов Палаты представителей 17 ноября, а за членов Совета Республики – 7 ноября. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии пригласила наблюдать за выборами своих коллег из стран бывшего СССР, кроме Эстонии и Литвы, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство БЕЛТА.Приглашения были направлены во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Южной Корее, а также в ЦИК этой страны.Отмечается, что белорусский Избирком получил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приезде миссии краткосрочных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей.Однако уведомлений о направлении миссии ПАСЕ Минск пока не получал. Также аналогичные уведомления пока не направляло и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ."На данный момент аккредитовано более 50 человек, наблюдатели от СНГ", – рассказала председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.Выборы депутатов Палаты представителей намечены на 17 ноября, а в Совет Республики – на 7 ноября. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, Наблюдатели, приглашение География: Белоруссия — статья прочитана 85 раз Комментарии