Космический корабль Союз МС-15 вышел на орбиту 🔊 Воспроизвести



Космический корабль "Союз МС-15", в экипаж которого входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, сообщает



"Есть отделение космического корабля", - объявил диктор на наблюдательном пункте космодрома Байконур.



Стыковка к МКС ожидается в 22.46 мск.



Преодолев условную границу между атмосферой и космосом, расположенную на высоте 100 километров, Аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ.



На орбиту, помимо космонавта ОАЭ, отправились россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Он вернется на Землю 3 октября. По итогам его полета может быть принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос. Космический корабль "Союз МС-15", в экипаж которого входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости "Есть отделение космического корабля", - объявил диктор на наблюдательном пункте космодрома Байконур.Стыковка к МКС ожидается в 22.46 мск.Преодолев условную границу между атмосферой и космосом, расположенную на высоте 100 километров, Аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ.На орбиту, помимо космонавта ОАЭ, отправились россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Он вернется на Землю 3 октября. По итогам его полета может быть принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос. Последняя ракета "Союз-ФГ" стартовала в 16.57 мск. Это была последняя ракета, в которой использовались украинские комплектующие. Запуск ракеты "Союз-ФГ" стал 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты.



Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России.



Помимо того, знаковым данный пуск стал в связи с тем, что это последний старт с "Гагаринского старта" (именно с него в космос отправился Юрий Гагарин) перед закрытием на модернизацию. Реконструкция для пусков с него ракет поколения "Союз-2" начнется со следующего года. РИА Новости Категории: технологии, образование Ключевые слова: космос, корабль, МКС — статья прочитана 82 раза Комментарии