Загрузка... Литва стала лидером в Балтии по числу младшеклассников, изучающих русский 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Сергей Мелконов



Показатель, рассчитанный для балтийской республики, составил почти 64 процента. На втором месте находится Эстония, а на третьем – Латвия, сообщает



Литва стала лидером в ЕС по количеству людей, изучающих русский язык в младших классах средней школы. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.



В 2017 году в балтийской республике русский изучали 63,9 процента младшеклассников. На втором месте находится Эстония с показателем в 63,7 процента, а на третьем – Латвия (59 процентов).



В Литве среди учащихся младших классов средней школы первый по популярности иностранный язык – английский. Его изучают 97,2 процента младшеклассников. На втором месте – русский, а на третьем – немецкий, который изучают 12 процентов учащихся. Показатель, рассчитанный для балтийской республики, составил почти 64 процента. На втором месте находится Эстония, а на третьем – Латвия, сообщает Sputnik Литва Литва стала лидером в ЕС по количеству людей, изучающих русский язык в младших классах средней школы. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.В 2017 году в балтийской республике русский изучали 63,9 процента младшеклассников. На втором месте находится Эстония с показателем в 63,7 процента, а на третьем – Латвия (59 процентов).В Литве среди учащихся младших классов средней школы первый по популярности иностранный язык – английский. Его изучают 97,2 процента младшеклассников. На втором месте – русский, а на третьем – немецкий, который изучают 12 процентов учащихся.



В учреждениях среднего профессионального образования больше всего изучают русский язык в Латвии – 38,2 процента. На втором месте находится Болгария (29,3), а на третьем – Литва (14,3). Также в пятерку лидеров входят Эстония (11,9) и Словакия (9,5).



Русский язык в странах Балтии



В балтийских республиках регулярно возникают скандалы, связанные с использованием русского языка. В сентябре в Латвии бурную реакцию вызвал открывшийся в Риге магазин одежды репера Тимати. А ассортименте, помимо стандартной одежды от Black Star Wear, была представлена линейка, созданная совместно с сетью магазинов Минобороны РФ "Армия России". В связи с этим некоторые общественные деятели призывали МВД Латвии и торговый центр закрыть магазин.



Также недавно в Латвии набросились на певицу Лайму Вайкуле за то, что она "позволила себе" общаться с залом на русском языке.



В прошлом году в Латвии приняли поправки к закону "Об образовании", которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 годам. При этом 40 процентов жителей республики являются русскоязычными.



В августе Общественная палата России пообещала обратиться в Совет Европы с просьбой поднять вопрос о дискриминации русскоязычных граждан в Прибалтике. В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсуждал с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером положение русскоязычного населения в странах Балтии.



Лавров напомнил, что в пространстве ОБСЕ должна быть обеспечена защита прав национальных меньшинств, к тому же Москва нацелена на конструктивный диалог по этому вопросу со странами — участницами организации.



Среди людей, получающих среднее общее образование, русский язык наиболее популярен у эстонцев – его изучают 66,4 жителей республики. Вторую строчку заняли латыши (57,5), а третью – литовцы (29,4).В учреждениях среднего профессионального образования больше всего изучают русский язык в Латвии – 38,2 процента. На втором месте находится Болгария (29,3), а на третьем – Литва (14,3). Также в пятерку лидеров входят Эстония (11,9) и Словакия (9,5).В балтийских республиках регулярно возникают скандалы, связанные с использованием русского языка. В сентябре в Латвии бурную реакцию вызвал открывшийся в Риге магазин одежды репера Тимати. А ассортименте, помимо стандартной одежды от Black Star Wear, была представлена линейка, созданная совместно с сетью магазинов Минобороны РФ "Армия России". В связи с этим некоторые общественные деятели призывали МВД Латвии и торговый центр закрыть магазин.Также недавно в Латвии набросились на певицу Лайму Вайкуле за то, что она "позволила себе" общаться с залом на русском языке.В прошлом году в Латвии приняли поправки к закону "Об образовании", которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 годам. При этом 40 процентов жителей республики являются русскоязычными.В августе Общественная палата России пообещала обратиться в Совет Европы с просьбой поднять вопрос о дискриминации русскоязычных граждан в Прибалтике. В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсуждал с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером положение русскоязычного населения в странах Балтии.Лавров напомнил, что в пространстве ОБСЕ должна быть обеспечена защита прав национальных меньшинств, к тому же Москва нацелена на конструктивный диалог по этому вопросу со странами — участницами организации. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура — статья прочитана 154 раза Комментарии