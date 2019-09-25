Зеленский обвинил Россию в ведении войны против Украины в центре Европы 🔊 Воспроизвести президент Украины Володимир Зеленский на трибуне ООН



Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил Россию в аннексии Крыма и агрессии против Украины, сообщает



"Пять лет длится война в Донбассе, пять лет, как Россия аннексировала Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и существуют сотни организаций, призванных защищать мир, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность. Более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых, 1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома. И каждый год эти цифры растут", - сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил Россию в аннексии Крыма и агрессии против Украины, сообщает ТАСС "Пять лет длится война в Донбассе, пять лет, как Россия аннексировала Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и существуют сотни организаций, призванных защищать мир, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность. Более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых, 1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома. И каждый год эти цифры растут", - сказал он.







Зеленский заявил, что главной его задачей на посту главы государства является завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. "Поэтому завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей", - сказал он.



Как пояснил украинский лидер, этого он будет добиваться "не ценой жизни" украинцев, "не ценой свободы или прав Украины на собственный выбор". "Именно поэтому нам нужна мировая поддержка", - добавил он.



Свое выступление он начал с демонстрации боевого патрона как свидетельства агрессии против его страны. "От такого патрона, стоимостью $10, в Донбассе погиб, защищая Украину от российской агрессии, украинский певец Василий Слипак", - отметил он.



Предшественник Зеленского Петр Порошенко, выступая с разных международных трибун, так же демонстрировал предметы из зоны боевых действий, называя их свидетельством агрессии РФ.



Переосмысление мирового порядка



Президент Украины также заявил о необходимости переосмысления современных правил международных отношений и обновление международных организаций. "В этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти каждый день теряет своих граждан. Именно поэтому кто как не Украина имеет право говорить о необходимости переосмысления современных мировых правил?" - сказал Зеленский.



Зеленский отметил, что нынешние механизмы международных отношений действуют со сбоями. "Мы не ставим под сомнение авторитет международных институций, в частности ООН, но мы должны признать, что механизмы не безупречны, они начали давать сбой и поэтому требуют обновления", - заявил украинский президент.



Он добавил, что локальные очаги напряженности в современном мире имеют глобальное значение, поэтому "нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, ведь именно так закладывался фундамент двух мировых войн". При этом президент Украины заявил, что в современном мире не может быть "чужой войны". По его слoвам, никто не может оставаться в стороне от происходящего. "В сoвременном мире, где мы с вами живем, бoльше нет чужoй войны. Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идет война на Украине, кoгда идет война в Европе. Рoковой мoжет стать мысль, что вас это все не касается и никoгда не кoснется", - сказал он.Зеленский заявил, что главной его задачей на посту главы государства является завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. "Поэтому завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей", - сказал он.Как пояснил украинский лидер, этого он будет добиваться "не ценой жизни" украинцев, "не ценой свободы или прав Украины на собственный выбор". "Именно поэтому нам нужна мировая поддержка", - добавил он.Свое выступление он начал с демонстрации боевого патрона как свидетельства агрессии против его страны. "От такого патрона, стоимостью $10, в Донбассе погиб, защищая Украину от российской агрессии, украинский певец Василий Слипак", - отметил он.Предшественник Зеленского Петр Порошенко, выступая с разных международных трибун, так же демонстрировал предметы из зоны боевых действий, называя их свидетельством агрессии РФ.Президент Украины также заявил о необходимости переосмысления современных правил международных отношений и обновление международных организаций. "В этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти каждый день теряет своих граждан. Именно поэтому кто как не Украина имеет право говорить о необходимости переосмысления современных мировых правил?" - сказал Зеленский.Зеленский отметил, что нынешние механизмы международных отношений действуют со сбоями. "Мы не ставим под сомнение авторитет международных институций, в частности ООН, но мы должны признать, что механизмы не безупречны, они начали давать сбой и поэтому требуют обновления", - заявил украинский президент.Он добавил, что локальные очаги напряженности в современном мире имеют глобальное значение, поэтому "нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, ведь именно так закладывался фундамент двух мировых войн". tass.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: выступление, ООН, ассамблея, Зеленский — статья прочитана 162 раза Комментарии