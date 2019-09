«Beatles», «Abbey Road», 1969, EMI 🔊 Воспроизвести Дом советов



В сентябре отмечается 50-летие, вероятно, самого совершенного альбома легендарной ливерпульской четвёрки.



Когда он вышел, при тогдашнем информационном голоде все лишь в недоумении разводили руками: «Что ещё за «Монастырская дорога»?



Название же диска связано лондонской улицей и «Abbey Road Studios», на которой обычно записывались ливерпульцы.



Альбом, хоть и стал предпоследним в дискографии группы (последним считается «Let it be», вышедший в мае 1970 года, хотя записывался он раньше), но на самом деле именно «Abbey Road» стал «лебединой песней» битлов.



И если на первой стороне диска просто отдельные прекрасные песни, то на второй стороне - свое­образная песенная сюита, вышедшая из-под пера Пола и Джона. У каждого, кто хоть когда-либо слышал альбом, наверняка, есть здесь свои любимые песни, например, «Come Together» и «Because» Джона, «Maxwell’s Silver Hammer», «Oh Darling» или «You Never Give Me Your Money» Пола. А может, и совсем иные.







Обложка диска сама стала легендой, а любители конспирологии выискивают в ней прямые или косвенные подтверждения того, что Пол Маккартни якобы умер и был в группе заменён двойником. Да, была и такая теория!



Альбом же поразительно разноплановый, удивительно светлый и мелодичный. А записан диск столь прекрасно, что и сегодня не теряет своего очарования. Видимо, не зря его рабочее название было «Everest». Он и сегодня смотрится как сверкающая и недосягаемая вершина популярной музыки ХХ века.



А как же прекрасно звучат слова, подводящие итог альбома (да и всего творчества битлов): «В конце концов любовь, которую ты получаешь, равна любви, которую ты отдаёшь…».



