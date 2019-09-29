В Литву приедет Николай Луганский 🔊 Воспроизвести Его талант проявился уже в пятилетнем возрасте, и сейчас, наверное, нет ни одного концертного зала в мире, где бы публика не жаждала услышать его виртуозную игру. Радостное известие для всех любителей музыки – по приглашению маэстро Гинтараса Ринкявичюса Н.Луганский приедет в Литву и 11 октября выступит во Дворце конгрессов в сопровождении Литовского государственного симфонического оркестра (ЛГСО).



За время своей исполнительской карьеры Н.Луганский стал лауреатом множества престижных конкурсов и ныне считается одним из самых ярких пианистов мира. Он играет с самыми знаменитыми оркестрами мира, только в этом сезоне его речитали будут звучать в амстердамском «Musiekgebouw», на Елисейских полях в Париже, концертных залах Лондона.



11 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов вместе с ЛГСО Н.Луганский исполнит впечатляющий концерт немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса (1833–1897) для фортепиано с оркестром №2 B-dur, op. 83.



Во второй части концерта ЛГСО под управлением своего художественного руководителя и главного дирижёра Гинтараса Ринкявичюса начнёт цикл из девяти симфоний австрийского композитора Антона Брукнера (1824–1896) – 11 октября во Дворце конгрессов прозвучит Первая симфония композитора c-moll.



Билеты можно приобрести в кассах «Tiketа», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов. За время своей исполнительской карьеры Н.Луганский стал лауреатом множества престижных конкурсов и ныне считается одним из самых ярких пианистов мира. Он играет с самыми знаменитыми оркестрами мира, только в этом сезоне его речитали будут звучать в амстердамском «Musiekgebouw», на Елисейских полях в Париже, концертных залах Лондона.11 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов вместе с ЛГСО Н.Луганский исполнит впечатляющий концерт немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса (1833–1897) для фортепиано с оркестром №2 B-dur, op. 83.Во второй части концерта ЛГСО под управлением своего художественного руководителя и главного дирижёра Гинтараса Ринкявичюса начнёт цикл из девяти симфоний австрийского композитора Антона Брукнера (1824–1896) – 11 октября во Дворце конгрессов прозвучит Первая симфония композитора c-moll.Билеты можно приобрести в кассах «Tiketа», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Николай Луганский Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 132 раза Комментарии