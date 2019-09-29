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В Литву приедет Николай Луганский
За время своей исполнительской карьеры Н.Луганский стал лауреатом множества престижных конкурсов и ныне считается одним из самых ярких пианистов мира. Он играет с самыми знаменитыми оркестрами мира, только в этом сезоне его речитали будут звучать в амстердамском «Musiekgebouw», на Елисейских полях в Париже, концертных залах Лондона.
11 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов вместе с ЛГСО Н.Луганский исполнит впечатляющий концерт немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса (1833–1897) для фортепиано с оркестром №2 B-dur, op. 83.
Во второй части концерта ЛГСО под управлением своего художественного руководителя и главного дирижёра Гинтараса Ринкявичюса начнёт цикл из девяти симфоний австрийского композитора Антона Брукнера (1824–1896) – 11 октября во Дворце конгрессов прозвучит Первая симфония композитора c-moll.
Билеты можно приобрести в кассах «Tiketа», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Николай Луганский
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185
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