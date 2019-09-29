Новый сезон ВМТ 🔊 Воспроизвести



Пока впечатлениями о новейшем спектакле Римаса Туминаса «Эдип в Колоне» живёт Италия (Помпеи, Равенна), пока режиссёр планирует ещё в этом году поставить «Фауста» в Китае, основанный им Вильнюсский Малый театр готовится к юбилею - в этом сезоне ВМТ исполнится 30.



Три известных режиссёра - Кирилл Глушаев, Александр Шилевой и Гинтаре Латвенайте - откроют сезон своими новыми режиссёрскими работами и попытаются найти путь к сердцам трёх разных категорий публики, представив аудитории три разных творческих метода.



Первая премьера сезона – постановка К.Глушаева «Я ничего не помню» («Aš nieko neatsimenu») по Артуру Миллеру, которая с успехом прошла 20 и 21 сентября. Это короткая встреча одного вечера. Когда ничего особенного не происходит, однако в обычном разговоре раскрываются тоска по прошлой жизни, растерянность и попытки обрести надежду. Три известных режиссёра - Кирилл Глушаев, Александр Шилевой и Гинтаре Латвенайте - откроют сезон своими новыми режиссёрскими работами и попытаются найти путь к сердцам трёх разных категорий публики, представив аудитории три разных творческих метода.Первая премьера сезона – постановка К.Глушаева «Я ничего не помню» («Aš nieko neatsimenu») по Артуру Миллеру, которая с успехом прошла 20 и 21 сентября. Это короткая встреча одного вечера. Когда ничего особенного не происходит, однако в обычном разговоре раскрываются тоска по прошлой жизни, растерянность и попытки обрести надежду. Новейшая работа лауреата премии «Auksinio scenos kryžius» этого года Александра Шпилевого «12 граммов на север» («12 gramų į šiaurę») создана в сотрудничестве с актёрами ВМТ и группой электронной музыки «Black Water». Это спектакль о поисках любви, защищённости и связи между людьми.



Мюзикл для младенцев - «Manuliukai». С этой работой режиссёра Гинтаре Латвенайте мы встретимся зимой. «Манулюкас» - это что-то такое мягкое, нежное, красочное, во что можно укутаться, с которым так спокойно. Манулюкас – не один, их трое - Ма, Ну и Лю. «И где же они живут? Где же они могли бы вязать и посылать детям разноцветные сны?» – загадочно спрашивает Г.Латвенайте. Сообщаем, что эта премьера намечена на первый день зимы. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Вильнюсский Малый театр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 67 раз Комментарии