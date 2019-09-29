Почему в Литву приезжали эстонские киллеры 🔊 Воспроизвести Эстонцы, совершившие заказное убийство влиятельного лидера преступного мира в Литве, первые, кто идёт под суд после ареста масштабной преступной группировки, произошедшего этой весной.



В мае ru.delfi.lt сообщал, что полиция Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании в ходе совместной операции в Литве раскрыла международную вооружённую преступную группировку Сергея Бегликова. «Европол» сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории Европы.



Среди задержанных 22 человек был и гражданин Эстонии. Ранее уже были задержаны трое эстонцев, которые также якобы были членами группировки Бег­ликова.



Убийство, контрабанда, отмывание денег



Группировка Бегликова подозревается в контрабанде оружия и наркотиков, отмывании денег, а также в убийстве члена каунасской преступной группировки «агуркинисов» Деймантаса Бугавичюса (Дейма) в 2015 году, который считался лидером подпольного преступного мира Литвы. В мае ru.delfi.lt сообщал, что полиция Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании в ходе совместной операции в Литве раскрыла международную вооружённую преступную группировку Сергея Бегликова. «Европол» сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории Европы.Среди задержанных 22 человек был и гражданин Эстонии. Ранее уже были задержаны трое эстонцев, которые также якобы были членами группировки Бег­ликова.Убийство, контрабанда, отмывание денегГруппировка Бегликова подозревается в контрабанде оружия и наркотиков, отмывании денег, а также в убийстве члена каунасской преступной группировки «агуркинисов» Деймантаса Бугавичюса (Дейма) в 2015 году, который считался лидером подпольного преступного мира Литвы. Убийство Бугавичюса потрясло Литву. Когда он подъехал к воротам своего дома, его застрелили через стекло автомобиля, в то время как его беременная спутница жизни, светская львица Вита Якутене, шла открывать ворота. Убийство было проведено крайне профессионально и детально продумано.



После убийства преступники мгновенно скрылись – сели в угнанный во Франции автомобиль, который бросили, проехав всего 3 км, и подожгли. Предполагают, что сразу после убийства они избавились и от оружия. Его найти не удалось.



В ходе следствия выяснилось, что литовские криминальные группировки использовали для сведения личных счётов наёмных киллеров из Эстонии – Арле Грабба и Ханса-Эрика Эхверта.



Кто конкретно стрелял в Бугавичюса, пока точно не известно, но во время очной ставки Грабба опознала Якутене, сказав, что он похож на стрелка, которого она видела у машины убитого авторитета.



Зачем литовцам



киллеры из Эстонии?



Подозревается, что литовские бандиты хотели избежать каких-либо связей с убийством Бугавичюса, поэтому и наняли для этого эстонцев. Как сейчас стало известно, это было лишь частью более масштабной борьбы за власть среди европейской криминальной элиты и между литовскими группировками, которые широко известны в криминальном мире Европы, в первую очередь за свою жестокость.



В операции «Европола», которая завершилась задержанием группировки Бегликова, следствие выявило, что с преступной сетью связаны четверо эстонцев. Один из них – живущий в Испании 58-летний Имре Аракас – якобы согласился выполнить «заказ». За жестокость он получил прозвище Мясник.



Аракас начал свои тёмные дела ещё в советское время, с тех пор его «послужной список» только рос. В Эстонии на него было совершено покушение, поэтому он уехал в Испанию. Там он представлялся агентом, работающим с недвижимостью. Предполагают, что Аракас связан и с российским криминальным миром.



Он был задержан осенью прошлого года в Дублине, где, как предполагают, должен был совершить заказное убийство. Однако литовские правоохранительные органы не считают, что Бугавичюса убил Аракас.



Из четырёх задержанных эстонцев Грабб и Эхверт идут под суд первыми. Их обвиняют в убийстве Деймантаса Бугавичюса, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также ещё в одной попытке убийства.



Согласно данным суда, первое заседание по их делу состоится 14 ноября. ru.delfi.lt Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 119 раз Комментарии