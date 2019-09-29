В Литве запрещены некоторые лекарства 🔊 Воспроизвести



Государственная служба по надзору над лекарствами (ГСНЛ) приняла решение запретить поставки на рынок лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество ранитидина гидрохлорид. Такое решение было принято, поскольку выяснилось, что это вещество содержит примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина.



Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года остановил действие сертификата ранитидина гидрохлорида (производитель «Saraca Laboratories Limited», Индия).



С учётом принятого EDQM решения и других данных, лекарства, содержащие ранитидина гидрохлорид, отзывают в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре. В Литве отзывают все лекарства с этим действующим веществом, которые производят «Saraca Laboratories Limited», Индия и «Union Quimico Farmaceutica, S.A.» (UQUIFA), Испания. Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года остановил действие сертификата ранитидина гидрохлорида (производитель «Saraca Laboratories Limited», Индия).С учётом принятого EDQM решения и других данных, лекарства, содержащие ранитидина гидрохлорид, отзывают в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре. В Литве отзывают все лекарства с этим действующим веществом, которые производят «Saraca Laboratories Limited», Индия и «Union Quimico Farmaceutica, S.A.» (UQUIFA), Испания. Ниже приводится список этих лекарств:



- Ранитидин Sanitas 150 мг, N100;



- Ранитидин Accord 150 мг, N30, N60, N100;



- Ранигаст 150 мг, N10;



- Ранитидин Accord 300 мг, N10, N30, N60, N100;



- Ранитидин 300 мг, N10, N30, N60, N100;



- Ранитидин Actiopharma 300 мг, N30;



- Ранигаст 75 мг, N10;



- Раниберл 150 мг, N10.



Пациенты, которые сейчас используют препараты с ранитидином, вопрос дальнейшего лечения должны обсудить с врачом или фармацевтом. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: лекарства Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 48 раз Комментарии