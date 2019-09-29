Детские сады… под открытым небом 🔊 Воспроизвести



В Литве в скором времени смогут открыться первые детские сады под открытым небом, а парламент страны уже узаконил предложение министра здравоохранения Аурелиюса Вериги разрешить такие дошкольные учреждения.



Принципиальное решение принято, однако ещё предстоит утвердить ряд подзаконных актов, которые детально регламентируют подобную деятельность. Учредитель такого детского сада под открытым небом должен получить разрешение на использование конкретного земельного участка под нужды сада, обеспечить его определённой инфраструктурой. Должен быть оборудован туалет, водопровод, возможности безопасного дневного сна под открытым небом, возможности укрыться от дождя, ветра или согреться зимой. Кроме того, один воспитатель должен контролировать группу из не более чем пяти-шести детей. Принципиальное решение принято, однако ещё предстоит утвердить ряд подзаконных актов, которые детально регламентируют подобную деятельность. Учредитель такого детского сада под открытым небом должен получить разрешение на использование конкретного земельного участка под нужды сада, обеспечить его определённой инфраструктурой. Должен быть оборудован туалет, водопровод, возможности безопасного дневного сна под открытым небом, возможности укрыться от дождя, ветра или согреться зимой. Кроме того, один воспитатель должен контролировать группу из не более чем пяти-шести детей. Министр, предлагая законопроект, утверждал, что подобная практика существует в Чехии, Великобритании, Германии, Австрии и в Скандинавских странах. Чаще всего, утверждает он, такие сады действуют на территориях лесов, а проведение занятий на воздухе способствует укреплению детского иммунитета.



Отметим, что в климатических условиях Литвы ежегодно сухих и тёплых месяцев не более 4 за год. Зимний, дождливый, ветряный и холодный сезон длится всё остальное время. Кроме того, в Литве самое большое в Евросоюзе количество пострадавших на душу населения от клещевых инфекций. Болезнью Лайма за год заболевают сотни жителей, а от клещевого энцефалита регистрируются смертельные случаи. ИА «Regnum» Категории: здоровье Ключевые слова: детские сады Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 125 раз Комментарии