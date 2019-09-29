Ряды «уклонистов» множатся 🔊 Воспроизвести



Тысячи молодых людей в Литве, являющихся призывниками, сообщает ru.delfi.lt, стараются избежать службы в армии, однако ответственные учреждения предпринимают всё больше мер для их поиска и назначения наказания. Как изменить ситуацию и возможно ли вообще это сделать?



В этом году за попытку избежать службы в армии уже наказаны 6800 человек. В июле Минобороны указало, что 3600 из них находятся в розыске. В отношении 3900 проводят расследования, вероятно, они будут наказаны в административном порядке.



В эфире передачи «Открытая беседа» на «Žinių radijas» представитель Литовской армии Арунас Бальчюнас сказал, что такие меры помогают быстрее найти молодых людей, которые не являются в воен­комат.



«Мы объявляем их в розыск, - сказал Бальчюнас. – В таком случае молодых людей находят в аэропортах, на таможне, этому способствует и Дорожная полиция при проверке документов и так далее». В этом году за попытку избежать службы в армии уже наказаны 6800 человек. В июле Минобороны указало, что 3600 из них находятся в розыске. В отношении 3900 проводят расследования, вероятно, они будут наказаны в административном порядке.В эфире передачи «Открытая беседа» на «Žinių radijas» представитель Литовской армии Арунас Бальчюнас сказал, что такие меры помогают быстрее найти молодых людей, которые не являются в воен­комат.«Мы объявляем их в розыск, - сказал Бальчюнас. – В таком случае молодых людей находят в аэропортах, на таможне, этому способствует и Дорожная полиция при проверке документов и так далее». Он указал, что «уклонистам» грозят штрафы до 300 евро. Не штрафуют тех, кто предъявляет справку, оправдывающую неявку в назначенный день.



«За неявку в военкомат штраф составляет от 30 до 140 евро, - сказал Бальчюнас, заметив, что большой штраф получают те, кто явился, прошёл медкомиссию и был призван в армию, но в последнюю минуту передумал. – За неявку на службу штраф может составлять 300 евро».



Согласно данным Минобороны, число призывников, которые не являются по повестке в военкомат, каждый год растёт.



Но можно ли утверждать, что все избегают службы? «Я бы не стал навешивать ярлыки, будто все скрываются и не хотят служить, – сказал Бальчюнас, добавив, что многие в своё оправдание говорят, что они не проверяли списки призывников. – Особенно это касается тех, кто уехал за границу».



Проверка списка - инициатива самих граждан. Только так лица призывного возраста могут узнать, попали ли они в списки призывников. Бумажные повестки не высылают уже много лет.



Бальчюнас сказал, что рассылка бумажных повесток съедала много ресурсов.



С чего же начинается поиск не явившихся в военкомат? «Мы начинаем их искать через родственников. Если узнаём, что работает в Литве, то ищем через работодателя. По закону, в поиске участвует и полиция. Когда ясно, что человек скрывается, просим полицию наведаться к нему, если он в Литве», – сказал Бальчюнас.



Он заметил, что если человек не является в военкомат, то ему высылают повестку и составляют протокол об административном правонарушении.



Депутат Повилас Урбшис критиковал порядок, согласно которому лица призывного возраста сами должны проверять списки в интернете. «Вывесили в интернете - смотрите. А не посмотрели – сразу угрозы и протоколы», – сказал он, заметив, что это пример плохого диалога с гражданами.



«Я считаю, что это глубокая системная проблема, её надо решать. Причины - в законе. Закон несовершенный», – сказал депутат.



Он также считает, что на службу должны призывать более молодых людей. Например, не до 26 лет, а с 19 до 21 года. Минувшим летом он зарегистрировал такую поправку.



По его словам, люди постарше часто уже создают семьи, у них есть обязательства перед банками и т.д. Также те, кто старше, часто не отвечают требованиям. «В группе 25-летних непригодны к службе 42%, а 19-летних – всего 33%», – сказал депутат. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: армия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 91 раз Комментарии