Полоса «А» - не для всех 🔊 Воспроизвести Водители, которые «оккупировали» полосу «А», предназначенную для общественного транспорта, раздражают дисциплинированных водителей, терпеливо стоящих в заторах, и водителей автобусов и троллейбусов. Вильнюсская мэрия, похоже, нашла решение этой проблемы и намерена испытать его на одной из столичных улиц, сообщает ru.delfi.lt.



Недавно представители столичного муниципалитета вместе с полицией участвовали в рейде, где особое внимание уделялось нарушителям, ехавшим по полосе «А», и делали им предупреждения. Многие водители, едва завидев полицию, старались покинуть полосу «А» и сбежать. Одного нарушителя настигли только на третьей полосе.



Желание избежать ответственности не удивляет, поскольку за нарушение этого правила грозит штраф в размере 30-90 евро. Мэрия решила на ул. Укмяргес испытать новшество, чтобы такие нарушители не могли сбежать от ответственности. Недавно представители столичного муниципалитета вместе с полицией участвовали в рейде, где особое внимание уделялось нарушителям, ехавшим по полосе «А», и делали им предупреждения. Многие водители, едва завидев полицию, старались покинуть полосу «А» и сбежать. Одного нарушителя настигли только на третьей полосе.Желание избежать ответственности не удивляет, поскольку за нарушение этого правила грозит штраф в размере 30-90 евро. Мэрия решила на ул. Укмяргес испытать новшество, чтобы такие нарушители не могли сбежать от ответственности. «В Вильнюсе - приоритет за общественным транспортом, поэтому в этом году, на участке 500 м от Шяшкине (рядом с Шяшкинской поликлиникой) до виадука на ул. Озо (съезд в сторону ТЦ «Akropolis») будет осуществлён пилотный проект, и полосу «А» отделят от общего потока машин», – рассказал представитель мэрии Томас Камайтис.



Здесь полосу «А» отделят резиновыми разделителями, поэтому, как надеется мэрия, автобусы смогут проехать этот участок быстрее.



Это новшество появится с октября.



«После этого будут наблюдать за ситуацией, оценивать потребность в таких разделителях и выявлять другие проблемные места, где можно было бы отделить полосу «А», – сказал Камайтис.



Сейчас на этом участке ул. Укмяргес и по ночам, и в выходные дни идут ремонтные работы. Там появится новый асфальт, заменят бетонные бордюры, отремонтируют остановку общественного транспорта и обновят разметку.



На ремонт ул. Укмяргес муниципалитет выделил почти 200 000 евро.



Наблюдать за полосами «А» в городе будут и иным способом. Вильнюсская мэрия намерена приобрести оборудование для отслеживания нарушений и внедрить технику, которая может вести наблюдения за полосами для маршрутного транспорта, фиксировать на них нарушения. Такое оборудование появится на улицах с интенсивным движением, например, на ул. Укмяргес, Калварию и других. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 79 раз Комментарии