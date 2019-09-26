«Народный дом» как связь столетий 🔊 Воспроизвести



После того как из Китая в Испанию донеслась радостная весть о том, что испанская сборная стала чемпионом мира по баскетболу, в эту солнечную страну пришло ещё одно известие, на этот раз из Литвы: в конкурсе на лучший проект Национального концертного зала в Вильнюсе победила испанская команда.



В рамках конкурса на лучший новый зал на горе Таурас было предложено почти 250 идей со всего мира. Победителем же конкурса признана команда из Испании «Arquivio architects».



Испанцы предложили как можно естественнее слить будущий объект с уникальной природной средой в этой части Вильнюса.



По их мнению, на горе нужно построить несколько отдельных зданий как частей одного общего комплекса и соединить их открытым «зелёным коридором». В рамках конкурса на лучший новый зал на горе Таурас было предложено почти 250 идей со всего мира. Победителем же конкурса признана команда из Испании «Arquivio architects».Испанцы предложили как можно естественнее слить будущий объект с уникальной природной средой в этой части Вильнюса.По их мнению, на горе нужно построить несколько отдельных зданий как частей одного общего комплекса и соединить их открытым «зелёным коридором».



В международном конкурсе, вызвавшем огромный интерес специалистов со всего мира, приняли участие 248 архитектурных бюро из США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и других стран.



На счету местных архитекторов - 21 предложенный проект.



На прошлой неделе в литовской столице состоялась церемония награждения победителей упомянутого конкурса. В ней приняли участие все три призёра – из Испании, Франции и Литвы.











Собравшиеся смогли также осмотреть экспозицию, собравшую макеты всех конкурсных работ.



«100 лет назад основателями нашего государства была выдвинута идея «Народного дома», шаг за шагом она воплощается как отражение связи между тем временем и нынешним», – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас.



«Я верю, что архитектура выбранного здания уникальна, она запоминается, вдохновляет и станет новым символом города – звучащим, вдохновляющим и отражающим время. Национальный концертный зал «Народный дом» - один из важнейших культурных объектов в столице для всех нас.



Спустя более чем 100 лет мы вместе осуществим идею патриархов народа. Здесь будут проходить впечатляющие мероприятия мирового значения, это пространство может стать очагом европейской культуры», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.



С командой-победителем конкурса «Arquivio architects», а в ней 10 специалистов, пройдут переговоры о предоставлении услуг проектирования здания. В ходе этих переговоров выяснится стоимость детального проектирования Национального концертного зала и сколько времени займёт его осуществление. Договор на технический проект планируется подписать в этом году.



«Вы знаете, как и в баскетболе, так и в нашей работе нужно работать качественно, нужно много навыков и удача. Пусть эта победа будет нашим подарком Вильнюсу и стране», - сказал Даниэль Фрайле, представитель «Arquivio architects».



К слову, во время церемонии награждения победителей конкурса не сообщалось, сколько тысяч евро им досталось в качестве главного приза. А вот команде из Франции «Fres architects and planners», занявшей второе место, был вручён чек на 40 000 евро. На третьем месте литовские архитекторы «Paleko archstudija», получившие 20 000 евро.



Как подметили члены оценочной комиссии конкурса, проект-победитель выделяется тем, что строение органично вписано в окружающую среду.











По условиям конкурса, в новом здании будет Большой зал на 1700 мест и Малый зал на 500 мест, а также кафе, просторный вестибюль с живописным видом на город и помещения для различной культурной деят ельности.



Запланированный бюджет на услуги по проектированию и строительство здания составляет 52 млн евро.



Здание бывшего Дворца проф­союзов, построенное на горе Таурас в советское время 56 лет назад, в скором времени снесут.



Столичное самоуправление приведёт в порядок близлежащие территории, включая территорию Лютеранского сада – комплекс старого лютеранского кладбища. Это будет стоить 14 млн евро, часть из которых – помощь Евросоюза.



Архитектурный конкурс проводился в сотрудничестве с Международным союзом архитекторов, Союзом архитекторов Литвы и Министерством культуры Литвы.



Вильнюсцы и гости города могут ознакомиться со всеми 248 идеями Национального концертного зала на выставке в здании «T Parkas» (ул. Пелесос, 1) до 13 октября, с понедельника по пятницу с 12 до 20 часов, в выходные дни - с 10 до 17 часов.



Стоит также заметить, что некоторые участники прошедшей церемонии были не в восторге от того, что Вильнюс нынче реализует идею «народного дома», родившуюся сто лет назад. Но, может, от той идеи останется только вывеска, а содержание будет соответствовать веку двадцать первому?



Фоторепортаж Антона Ковалёва, "Обзор"



Проект включает в себя территорию Лютеранского сада и нынешний парк на горе Таурас.В международном конкурсе, вызвавшем огромный интерес специалистов со всего мира, приняли участие 248 архитектурных бюро из США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и других стран.На счету местных архитекторов - 21 предложенный проект.На прошлой неделе в литовской столице состоялась церемония награждения победителей упомянутого конкурса. В ней приняли участие все три призёра – из Испании, Франции и Литвы.Собравшиеся смогли также осмотреть экспозицию, собравшую макеты всех конкурсных работ.«100 лет назад основателями нашего государства была выдвинута идея «Народного дома», шаг за шагом она воплощается как отражение связи между тем временем и нынешним», – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас.«Я верю, что архитектура выбранного здания уникальна, она запоминается, вдохновляет и станет новым символом города – звучащим, вдохновляющим и отражающим время. Национальный концертный зал «Народный дом» - один из важнейших культурных объектов в столице для всех нас.Спустя более чем 100 лет мы вместе осуществим идею патриархов народа. Здесь будут проходить впечатляющие мероприятия мирового значения, это пространство может стать очагом европейской культуры», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.С командой-победителем конкурса «Arquivio architects», а в ней 10 специалистов, пройдут переговоры о предоставлении услуг проектирования здания. В ходе этих переговоров выяснится стоимость детального проектирования Национального концертного зала и сколько времени займёт его осуществление. Договор на технический проект планируется подписать в этом году.«Вы знаете, как и в баскетболе, так и в нашей работе нужно работать качественно, нужно много навыков и удача. Пусть эта победа будет нашим подарком Вильнюсу и стране», - сказал Даниэль Фрайле, представитель «Arquivio architects».К слову, во время церемонии награждения победителей конкурса не сообщалось, сколько тысяч евро им досталось в качестве главного приза. А вот команде из Франции «Fres architects and planners», занявшей второе место, был вручён чек на 40 000 евро. На третьем месте литовские архитекторы «Paleko archstudija», получившие 20 000 евро.Как подметили члены оценочной комиссии конкурса, проект-победитель выделяется тем, что строение органично вписано в окружающую среду.По условиям конкурса, в новом здании будет Большой зал на 1700 мест и Малый зал на 500 мест, а также кафе, просторный вестибюль с живописным видом на город и помещения для различной культурной деят ельности.Запланированный бюджет на услуги по проектированию и строительство здания составляет 52 млн евро.Здание бывшего Дворца проф­союзов, построенное на горе Таурас в советское время 56 лет назад, в скором времени снесут.Столичное самоуправление приведёт в порядок близлежащие территории, включая территорию Лютеранского сада – комплекс старого лютеранского кладбища. Это будет стоить 14 млн евро, часть из которых – помощь Евросоюза.Архитектурный конкурс проводился в сотрудничестве с Международным союзом архитекторов, Союзом архитекторов Литвы и Министерством культуры Литвы.Вильнюсцы и гости города могут ознакомиться со всеми 248 идеями Национального концертного зала на выставке в здании «T Parkas» (ул. Пелесос, 1) до 13 октября, с понедельника по пятницу с 12 до 20 часов, в выходные дни - с 10 до 17 часов.Стоит также заметить, что некоторые участники прошедшей церемонии были не в восторге от того, что Вильнюс нынче реализует идею «народного дома», родившуюся сто лет назад. Но, может, от той идеи останется только вывеска, а содержание будет соответствовать веку двадцать первому? Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, идея, Дворец проф­союзов, «Arquivio architects» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 111 раз Комментарии