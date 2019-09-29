И Гядиминас, и Гедымин 🔊 Воспроизвести



В одном из последних номеров «Обзор» рассказывал о том, как белорусский город Лида, находящийся неподалёку от литовской границы, отпраздновал 696-ю годовщину своего официального существования.



В рамках городского празднования в Лиде был открыт памятник Великому князю литовскому Гядиминасу, или, как его называют белорусы, Гедымину.



Хотя соседей - представителей официальных литовских властей республиканского уровня - присутствовавший в Лиде на церемонии открытия Дней города фотокорреспондент «Обзора» Владимир Клоповский и не увидел, в Литве появление ещё одного памятника Гядиминасу заметили. Ведущая литовская газета «Lietuvos rytas» посвятила этому даже целую страницу. И в этом отклике, на взгляд «Обзора», как в капле воды отражается отношение нашей нынешней политической элиты к соседям и вообще – к критериям Вильнюса в области международных отношений. В рамках городского празднования в Лиде был открыт памятник Великому князю литовскому Гядиминасу, или, как его называют белорусы, Гедымину.Хотя соседей - представителей официальных литовских властей республиканского уровня - присутствовавший в Лиде на церемонии открытия Дней городаи не увидел, в Литве появление ещё одного памятника Гядиминасу заметили. Ведущая литовская газета «Lietuvos rytas» посвятила этому даже целую страницу. И в этом отклике, на взгляд «Обзора», как в капле воды отражается отношение нашей нынешней политической элиты к соседям и вообще – к критериям Вильнюса в области международных отношений.







Вместо этого газета просит прокомментировать событие в Лиде редактора одного из действующих в Белоруссии, но не очень популярных (а такой вывод можно сделать хотя бы по тому, что «Lietuvos rytas» назвал его с ошибкой) новостных порталов Алеся Микуса.



Почему именно этот деятель выбран в данном случае? Скорее всего, потому что ему не нравится, что «белорусские власти открыто декларируют своё партнёрство с современной Россией», потому что «всё просвещение в стране – только на русском языке, все смотрят русские телеканалы».



А.Микус, по его словам, «не удивился бы, если бы это особенное право белорусов на наследие ВКЛ, в конце концов, послужило бы целям России».







- По моему твёрдому убеждению, таким образом Москва готовится нанести Литве удар. Слышал даже мнение, что это может быть частью гибридной войны русских против Литвы, - цитирует слова А.Микуса газета «Lietuvos rytas».



Этого, надеюсь, достаточно, чтобы понять, почему в качестве эксперта выбран такой собеседник, а не, например, Владимир Дражин, проработавший послом Республики Беларусь в Литве два срока.



Ну и «вишенка на торте»: А.Микусу больше нравится памятник Гядиминасу в Вильнюсе, чем Гедымин в Лиде. Думается, что многие вильнюсцы, считающие, что «вильнюсский» Гядиминас изображён «после выхода из ресторана и в поисках своей лошади», с такой оценкой не согласились бы. Но, как известно, на вкус и цвет…







Гораздо интереснее другое, и это вовсе не то, что общая история, которая могла бы послужить поиску точек соприкосновения и вариантов сотрудничества Вильнюса и Минска, снова используется как скальпель для размежевания.



Газета «Lietuvos rytas», дабы придать публикации больше объективности, попросило известного литовского историка Альфредаса Бумблаускаса прокомментировать появление «лидского» Гедымина.



А историк, среди прочего, замечает: «Белорусы нам говорят: пока вы нас считаете быдлом, до тех пор вы и будете получать от нас такие инъекции. Я бы советовал делиться наследием с белорусами. На каком языке написана канцелярия ВКЛ? На старобелорусском. А на литовском языке там нет ни одного предложения».







Мне думается, что историки могли бы заметить, что в данной ситуации было бы точнее назвать язык ВКЛ – старославянским, но это уже, согласитесь, предмет дискуссий историков, а не широкой общественности.



Но вот следующий пассаж историка вполне достоин обсуждения широкой общественности: «Нам нужно ясно признать – половина Вильнюса является белорусской и украинской».



Если кто успел подзабыть, то годы жизни Гядиминаса – 1275-1341, то есть в те времена, когда понятий «национальность» и «народ» как некая общность на основе этой самой национальности ещё не существовало.



Попутно, очевидно, стоит напомнить, что полное наименование ВКЛ - Великое княжество Литовское, Руское, Жемойтское и иных (земель).



Многие после знакомства с приведёнными выше цитатами А.Бумблаускаса могут удивиться, что русские в данном случае выпали «как класс».



Но вы не спешите со своим удивлением, читаем дальше.



«Нужно радоваться, что древнее Литовское государство ВКЛ было не «тюрьмой народов», как называют Россию, и не «кладбищем народов», как говорят о России Сталина, а колыбелью народов. В этой мягкой империи появились три современных народа – белорусы, украинцы и литовцы. Так что мы являемся такими же наследниками ВКЛ, как белорусы и украинцы. Точно так же нужно признать, старинная Литва породила и Польшу – половина польской элиты происходит из старинной Литвы. Ещё осмелюсь сказать, что породила и Израиль», - аккуратно укладывает А.Бумблаускас свои исторические познания в современное политическое ложе.



А вы говорите «точки соприкосновения», «сотрудничество»… Ах, это не вы говорите, а я?



Кстати, а кто и против кого в своё время сражался, скажем, при Грюнвальде (Жальгирисе)?..



Праздник пива в Лиде:



Вначале стоит заметить, что, по утверждению газеты «Lietuvos rytas», на церемонию открытия памятника в Лиде не были приглашены ни представители литовского посольства, ни официальные лица из Вильнюса, основателем которого также считается Гядиминас. Автор упомянутой публикации – Даля Гудавичюте – могла, конечно, задаться вопросом, а чего это соседи, известные своим радушием, не пригласили в Лиду никого из литовских политиков или чиновников (вообще-то, представители местных самоуправлений Литвы в Лиде были – прим. «Обзора»). Но тогда ради соблюдения хоть какой-то объективности надо было бы, по идее, упомянуть и о том, как ведут себя все последние годы литовские политические «сливки» по отношению к Минску. А там, глядишь, придётся прийти к выводу, что надо всё-таки вести себя так, как хотелось бы, чтобы относились и к тебе.Вместо этого газета просит прокомментировать событие в Лиде редактора одного из действующих в Белоруссии, но не очень популярных (а такой вывод можно сделать хотя бы по тому, что «Lietuvos rytas» назвал его с ошибкой) новостных порталов Алеся Микуса.Почему именно этот деятель выбран в данном случае? Скорее всего, потому что ему не нравится, что «белорусские власти открыто декларируют своё партнёрство с современной Россией», потому что «всё просвещение в стране – только на русском языке, все смотрят русские телеканалы».А.Микус, по его словам, «не удивился бы, если бы это особенное право белорусов на наследие ВКЛ, в конце концов, послужило бы целям России».- По моему твёрдому убеждению, таким образом Москва готовится нанести Литве удар. Слышал даже мнение, что это может быть частью гибридной войны русских против Литвы, - цитирует слова А.Микуса газета «Lietuvos rytas».Этого, надеюсь, достаточно, чтобы понять, почему в качестве эксперта выбран такой собеседник, а не, например, Владимир Дражин, проработавший послом Республики Беларусь в Литве два срока.Ну и «вишенка на торте»: А.Микусу больше нравится памятник Гядиминасу в Вильнюсе, чем Гедымин в Лиде. Думается, что многие вильнюсцы, считающие, что «вильнюсский» Гядиминас изображён «после выхода из ресторана и в поисках своей лошади», с такой оценкой не согласились бы. Но, как известно, на вкус и цвет…Гораздо интереснее другое, и это вовсе не то, что общая история, которая могла бы послужить поиску точек соприкосновения и вариантов сотрудничества Вильнюса и Минска, снова используется как скальпель для размежевания.Газета «Lietuvos rytas», дабы придать публикации больше объективности, попросило известного литовского историка Альфредаса Бумблаускаса прокомментировать появление «лидского» Гедымина.А историк, среди прочего, замечает: «Белорусы нам говорят: пока вы нас считаете быдлом, до тех пор вы и будете получать от нас такие инъекции. Я бы советовал делиться наследием с белорусами. На каком языке написана канцелярия ВКЛ? На старобелорусском. А на литовском языке там нет ни одного предложения».Мне думается, что историки могли бы заметить, что в данной ситуации было бы точнее назвать язык ВКЛ – старославянским, но это уже, согласитесь, предмет дискуссий историков, а не широкой общественности.Но вот следующий пассаж историка вполне достоин обсуждения широкой общественности: «Нам нужно ясно признать – половина Вильнюса является белорусской и украинской».Если кто успел подзабыть, то годы жизни Гядиминаса – 1275-1341, то есть в те времена, когда понятий «национальность» и «народ» как некая общность на основе этой самой национальности ещё не существовало.Попутно, очевидно, стоит напомнить, что полное наименование ВКЛ - Великое княжество Литовское, Руское, Жемойтское и иных (земель).Многие после знакомства с приведёнными выше цитатами А.Бумблаускаса могут удивиться, что русские в данном случае выпали «как класс».Но вы не спешите со своим удивлением, читаем дальше.«Нужно радоваться, что древнее Литовское государство ВКЛ было не «тюрьмой народов», как называют Россию, и не «кладбищем народов», как говорят о России Сталина, а колыбелью народов. В этой мягкой империи появились три современных народа – белорусы, украинцы и литовцы. Так что мы являемся такими же наследниками ВКЛ, как белорусы и украинцы. Точно так же нужно признать, старинная Литва породила и Польшу – половина польской элиты происходит из старинной Литвы. Ещё осмелюсь сказать, что породила и Израиль», - аккуратно укладывает А.Бумблаускас свои исторические познания в современное политическое ложе.А вы говорите «точки соприкосновения», «сотрудничество»… Ах, это не вы говорите, а я?Кстати, а кто и против кого в своё время сражался, скажем, при Грюнвальде (Жальгирисе)?.. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика, в Беларуси Ключевые слова: памятник, Лида, Гядиминас, Праздник пива, Гедимин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 География: Белоруссия — статья прочитана 125 раз Комментарии