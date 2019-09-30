Звезда французского блюза и шансона, уникальная певица и виртуоз игры на французском аккордеоне Мадмуазель Лулу Гаранс Луис Garance Louise 12 октября выступит в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести







Организаторы концерта 12 октября мечтали воссоздать в Вильнюсе хотя бы на один вечер Париж, атмосферу его прелестных кабачков, влюбленных, гуляющих вдоль берегов Сены, мелодий, будоражащих сердце романтическими чувствами! И этот праздник состоится! Впервые в истории в Вильнюсе (да и вообще в Литве!) выступит звезда французского блюза и шансона, уникальная певица и автор, виртуоз игры на французском аккордеоне - сама Мадмуазель Лулу Гаранс Луис (Garance Louise)!



И это еще не всё! Специально на этот концерт из Берлина прибывает и будет аккомпанировать певице один из самых харизматичных джазовых контрабасистов Западной Европы, музыкант, которого хотел заманить в свою группу сам Том Уэйтс (Tom Waits), кстати, окончивший берлинскую консерваторию по классу такого старинного инструмента как виола да гамба, и помимо всего является специалистом по старинной музыке - сам маэстро Александр фон Короткофф (кстати, потомок русско-прусских дворян из Санкт-Петербурга)! И это еще не всё! Специально на этот концерт из Берлина прибывает и будет аккомпанировать певице один из самых харизматичных джазовых контрабасистов Западной Европы, музыкант, которого хотел заманить в свою группу сам Том Уэйтс (Tom Waits), кстати, окончивший берлинскую консерваторию по классу такого старинного инструмента как виола да гамба, и помимо всего является специалистом по старинной музыке - сам маэстро Александр фон Короткофф (кстати, потомок русско-прусских дворян из Санкт-Петербурга)!







Все гости вечера смогут после концерта лично запечатлеться с Артистами, и испить с ними бокал чудесного, разумеется безалкогольного вина от столичной Burbulio vyninė!



Счастливы сообщить, что, не смотря на сильно увеличившиеся затраты на концерт - билеты удорожаться не будут и все связанные издержки организаторы берут на себя!



Ждем Вас 12 октября, 19:00, на Концерт Королевы французского блюза и шансона с яркими добавками латиноамериканских ритмов, который состоится в вильнюсском White Piano Hall (Kėdainių g. 8)!



Любая информация о замечательном концерте, заявки на билеты: +370 645 36403



Билеты на концерт продаются во всех кассах И если добавить, что Мадмуазель Лулу (Гаранс Луис), помимо традиционных, известных на весь мир, французских мелодий, использует в своих песнях латиноамериканские ритмы: румбу, самбу, калипсо, ска, то позитивных и праздничных эмоций в этот вечер будет на 10 лет вперед!Все гости вечера смогут после концерта лично запечатлеться с Артистами, и испить с ними бокал чудесного, разумеется безалкогольного вина от столичной Burbulio vyninė!Счастливы сообщить, что, не смотря на сильно увеличившиеся затраты на концерт - билеты удорожаться не будут и все связанные издержки организаторы берут на себя!Ждем Вас 12 октября, 19:00, на Концерт Королевы французского блюза и шансона с яркими добавками латиноамериканских ритмов, который состоится в вильнюсском White Piano Hall (Kėdainių g. 8)!Любая информация о замечательном концерте, заявки на билеты: +370 645 36403Билеты на концерт продаются во всех кассах bilietai.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Мадмуазель Лулу Гаранс Луис, Garance Louise — статья прочитана 77 раз Комментарии