Диета – ненужная крайность 🔊 Воспроизвести



На сегодняшний день существует огромное количество информации о правильном питании. Простому человеку порой бывает нелегко выбрать единственно верный способ питания. Люди просто теряются во всевозможных теориях, нередко бросаясь из крайности в крайность - от диеты к перееданию.



Ингрида Аугуте, консультант по интуитивному питанию (сертифицирована в США) и автор проекта www.TaikaSuMaistu.lt, рассказала на днях о навязываемых нам стандартах, негативной стороне диет и о верном пути к правильному питанию.



Культ красоты



Сейчас везде полно информации о том, кто и как должен выглядеть. Создаются стереотипы, которые нам навязывают. Нам с экранов указывают на наши «недостатки». И мы часто не осознаем, что это всего лишь бизнес, многие фирмы зарабатывают на нашем доверии огромные деньги. Но, если задуматься, то каждый из нас - уникальный. Ингрида Аугуте, консультант по интуитивному питанию (сертифицирована в США) и автор проекта www.TaikaSuMaistu.lt, рассказала на днях о навязываемых нам стандартах, негативной стороне диет и о верном пути к правильному питанию.Сейчас везде полно информации о том, кто и как должен выглядеть. Создаются стереотипы, которые нам навязывают. Нам с экранов указывают на наши «недостатки». И мы часто не осознаем, что это всего лишь бизнес, многие фирмы зарабатывают на нашем доверии огромные деньги. Но, если задуматься, то каждый из нас - уникальный.











О понятии «диета»



Важно уточнить, что здесь не пойдёт речь о диетах, необходимых при определённого рода заболеваниях. Диета может включать или исключать конкретные продукты питания из нашего рациона. Иначе говоря, диета подразумевает недоедание или переедание чего-либо. То есть во время диеты наш организм чего-то недополучает, что уже не является правильным.



Диета учит нас ограничивать желания, отказывать организму в его требованиях, что в дальнейшем нередко ведёт к срыву и объеданию, поскольку организм требует своего.



Опасность диеты



Диета чаще всего соблюдается для получения «идеального» тела. Но, прежде чем увлечься любой из них, стоит понять, что ещё, кроме стройного тела, мы можем получить в придачу.



По словам Ингриды, порой диета приводит к обратному эффекту, и вес прибавляется. Психическое состояние также претерпевает изменения, человек становится нервным, его гложет чувство вины, если он съест лишнего. У женщин могут пропасть месячные, и снизится уровень энергии.



И даже если с помощью диеты вы достигли желаемого результата в весе, скорее всего вас ждут другие проблемы со здоровьем. «Хватит верить в волшебные диеты», - подчеркнула Ингрида.



Выход – интуитивное питание



Интуитивное питание коренным образом отличается от диеты. Оно следует принципу: дай организму именно то, чего он требует, услышь его, и он будет удовлетворен. Потому что тело знает, что ему нужно. Вы можете возразить, что, мол, «я ем много сладкого и это вряд ли очень полезно».



Суть в том, что нашему организму не требуется много сладкого. Тут дело в нашем эмоциональном состоянии. Мы порой заедаем своё состояние: боль, одиночество, чувство вины и т.д. Нужно разбираться в себе, тогда и отношение к еде наладится.











Роль пищи в нашей жизни



В жизни человека пища играет большую роль. Мы едим для того, чтобы поддерживать наше тело в нормальном состоянии. Нехватка пищи приводит к истощению организма наряду с психическими проблемами. Однако переедание также не приносит никакой пользы.



Интуитивное питание - это наука про баланс, а не про крайности. Наш организм прекрасно понимает, когда и что ему нужно, просто стоит больше к нему прислушиваться.



Нам нужно учиться расставлять приоритеты: если вы будете недоедать из-за того, что у вас много работы, то это негативно скажется на вашем здоровье.



Также не помешает больше готовить дома и меньше есть в кафе. Многочисленные добавки в еде в общественных местах обманывают наш организм.



В завершение лекции Ингрида подчеркнула: «Я не против диет, я против того, что диеты иногда делают с человеком».



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По словам Ингриды, полное тело - это не обязательно не здоровое тело. И в целом, у каждого из нас есть свои генетически унаследованные особенности.Важно уточнить, что здесь не пойдёт речь о диетах, необходимых при определённого рода заболеваниях. Диета может включать или исключать конкретные продукты питания из нашего рациона. Иначе говоря, диета подразумевает недоедание или переедание чего-либо. То есть во время диеты наш организм чего-то недополучает, что уже не является правильным.Диета учит нас ограничивать желания, отказывать организму в его требованиях, что в дальнейшем нередко ведёт к срыву и объеданию, поскольку организм требует своего.Диета чаще всего соблюдается для получения «идеального» тела. Но, прежде чем увлечься любой из них, стоит понять, что ещё, кроме стройного тела, мы можем получить в придачу.По словам Ингриды, порой диета приводит к обратному эффекту, и вес прибавляется. Психическое состояние также претерпевает изменения, человек становится нервным, его гложет чувство вины, если он съест лишнего. У женщин могут пропасть месячные, и снизится уровень энергии.И даже если с помощью диеты вы достигли желаемого результата в весе, скорее всего вас ждут другие проблемы со здоровьем. «Хватит верить в волшебные диеты», - подчеркнула Ингрида.Интуитивное питание коренным образом отличается от диеты. Оно следует принципу: дай организму именно то, чего он требует, услышь его, и он будет удовлетворен. Потому что тело знает, что ему нужно. Вы можете возразить, что, мол, «я ем много сладкого и это вряд ли очень полезно».Суть в том, что нашему организму не требуется много сладкого. Тут дело в нашем эмоциональном состоянии. Мы порой заедаем своё состояние: боль, одиночество, чувство вины и т.д. Нужно разбираться в себе, тогда и отношение к еде наладится.В жизни человека пища играет большую роль. Мы едим для того, чтобы поддерживать наше тело в нормальном состоянии. Нехватка пищи приводит к истощению организма наряду с психическими проблемами. Однако переедание также не приносит никакой пользы.Интуитивное питание - это наука про баланс, а не про крайности. Наш организм прекрасно понимает, когда и что ему нужно, просто стоит больше к нему прислушиваться.Нам нужно учиться расставлять приоритеты: если вы будете недоедать из-за того, что у вас много работы, то это негативно скажется на вашем здоровье.Также не помешает больше готовить дома и меньше есть в кафе. Многочисленные добавки в еде в общественных местах обманывают наш организм.В завершение лекции Ингрида подчеркнула: «Я не против диет, я против того, что диеты иногда делают с человеком». Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: диета, интуитивное питание — статья прочитана 147 раз Комментарии