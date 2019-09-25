Правящие старались не пустить спикера Сейма в Армению СМИ 🔊 Воспроизвести



Составляющие в литовском парламенте большинство "крестьяне" пытались не пустить Виктораса Пранцкетиса в командировку в Армению, пишет новостной портал 15min.lt.



В среду правление Сейма обсуждало вопрос, необходимо ли спикеру парламента вместе с лидером Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) ехать на следующей неделе в Армению, в итоге "крестьяне" решили не только никого не посылать, но даже пытались не утверждать командировку Пранцкетиса.



"Крестьяне" Рима Башкене, Арвидас Някрошюс, "социал-трудовики" Ирена Шяулене, Гядиминас Киркилас воздержались при голосовании по вопросу командировки В.Пранкетиса, но голос Ремигиюса Жемайтайтиса определил, что визит состоится. За эту командировку также проголосовали сам Пранцкетис, консерватор Ирена Дягутене, либерал Юозас Лиесис и социал-демократ Юлюс Сабатаускас. Составляющие в литовском парламенте большинство "крестьяне" пытались не пустить Виктораса Пранцкетиса в командировку в Армению, пишет новостной портал 15min.lt.В среду правление Сейма обсуждало вопрос, необходимо ли спикеру парламента вместе с лидером Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) ехать на следующей неделе в Армению, в итоге "крестьяне" решили не только никого не посылать, но даже пытались не утверждать командировку Пранцкетиса."Крестьяне" Рима Башкене, Арвидас Някрошюс, "социал-трудовики" Ирена Шяулене, Гядиминас Киркилас воздержались при голосовании по вопросу командировки В.Пранкетиса, но голос Ремигиюса Жемайтайтиса определил, что визит состоится. За эту командировку также проголосовали сам Пранцкетис, консерватор Ирена Дягутене, либерал Юозас Лиесис и социал-демократ Юлюс Сабатаускас. Первый вице-спикер Сейма Р.Башкене порталу 15min.lt отметила, что фракция видит в визите в Армению возможные угрозы со стороны России.



"Фракция приняла решение воздержаться, считая, что, возможно, это было и в контексте Ирины Розовой, но была весьма чувствительная реакция к влиянию России на страны, которые фактически имеют кое-какое влияние, но не являются странами ЕС. Фракция посчитала, что нет необходимости делегировать своего члена в делегацию, и предложила нам, членам правления, высказать мысль, что сейчас следует воздержаться от такого визита", - цитирует портал Башкене.



Консерватор И.Дягутене порталу 15min.lt сказала, что этот случай "беспрецедентный", а аргументы "крестьян" - пустые.



"Теперь, как вы знаете, Армения движется в направлении Запада, произошла полная смена власти, и она действительно не пророссийская. Как мы пытаемся в рамках Восточного партнерства помочь Грузии, Молдове, а также Армении, я считаю, что мы понимаем, что должны помочь. Либо у СКЗЛ нет информации о том, что ситуация в Армении изменилась, либо я не знаю, может быть, имеются другие цели, например, заставить беспартийного спикера Сейма стать карманным", - сказала Дягутене.



Спикер Сейма В.Пранкетис заявил в среду утром в интервью радиостанции Ziniu radijas, что в Армению и пригласили министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.



"Относительно поездки в Армению я консультировался с руководителем Комитета по иностранным делам Сейма Юозасом Бярнатонисом и с Г.Киркиласом. Председатель Комитета по европейским делам Киркилас сидел за столом, когда мы беседовали с министром иностранных дел Армении на прошлой неделе, и он также подтвердил наши обязательства перед шестью странами Восточного партнёрства, за которые мы должны чувствовать ответственность. Этот вопрос также был согласован с Министерством иностранных дел, которое консультировалось с министром по поводу необходимости поездки, и все призывали, что такая поездка должна состояться. Наша цель - удержать их в европейском направлении, а не отдавать в объятия России", - сказал Пранцкетис.



Министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян посетил Литву на прошлой неделе. В Вильнюсе он встретился с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и спикером Сейма В.Пранцкетисом. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: визит, Армения, Спикер География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии