Литва раскритиковала план действий Минска по итогам стресс-тестов на БелАЭС

Вильнюс призывает Европейский союз дополнительно оценить белорусский план, утверждая, что он в основном включает исследования, а не конкретные меры усиления безопасности. Литва призвала Евросоюз убедить Минск подвергнуть план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС дополнительной оценке, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости и внесенный в Совет ЕС литовской стороной документ.
Литва отдала на рассмотрение "информационную записку", в которой вновь раскритиковала атомную электростанцию под Островцом.
"Национальный план действий не предусматривает обязательств Белоруссии по выполнению рекомендаций в сфере безопасности до планируемого ввода в эксплуатацию первого блока АЭС “, - утверждает Литва в документе.
Вильнюс также заявил, что белорусский план включает в себя в основном "дополнительные исследования и анализы вместо конкретных мер по повышению безопасности". Поэтому Литва предложила ЕС предпринять "совместные усилия", чтобы убедить Минск "незамедлительно инициировать оценку национального плана действий со стороны ENSREG", а также убедить Белоруссию принять согласованные меры по повышению безопасности до ввода АЭС в эксплуатацию.
Ранее Госатомнадзор Белоруссии заявил, что Минск уже приступил к выполнению национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. План содержит меры по повышению безопасности АЭС. Последняя проверка проводилась Минском совместно с ЕК в лице Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в 2017-2018 годах. По мнению Литвы, документ не предусматривает выполнение рекомендаций от международных экспертов.
Ситуация вокруг БелАЭС
Белорусская АЭС строится в Гродненской области в городе Островец, в 50 километрах от Вильнюса. Литва постоянно критикует Минск за выбор площадки, мотивируя это тем, что соседство с атомной станцией небезопасно.
Особое недовольство литовских властей вызывает то, что объект строится при содействии российской корпорации "Росатом".
Литва постоянно обвиняет Белоруссию в нарушении норм безопасности и даже на законодательном уровне ограничила покупку топлива с БелАЭС. Соседние республики – Латвия и Эстония – покупку белорусской энергии не исключают. При этом станция благополучно проходит стресс-тесты, а международные эксперты уже не раз подтвердили безопасность АЭС для соседних стран.
Вильнюс также заявил, что белорусский план включает в себя в основном "дополнительные исследования и анализы вместо конкретных мер по повышению безопасности". Поэтому Литва предложила ЕС предпринять "совместные усилия", чтобы убедить Минск "незамедлительно инициировать оценку национального плана действий со стороны ENSREG", а также убедить Белоруссию принять согласованные меры по повышению безопасности до ввода АЭС в эксплуатацию.
Ранее Госатомнадзор Белоруссии заявил, что Минск уже приступил к выполнению национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. План содержит меры по повышению безопасности АЭС. Последняя проверка проводилась Минском совместно с ЕК в лице Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в 2017-2018 годах. По мнению Литвы, документ не предусматривает выполнение рекомендаций от международных экспертов.
Ситуация вокруг БелАЭС
Белорусская АЭС строится в Гродненской области в городе Островец, в 50 километрах от Вильнюса. Литва постоянно критикует Минск за выбор площадки, мотивируя это тем, что соседство с атомной станцией небезопасно.
Особое недовольство литовских властей вызывает то, что объект строится при содействии российской корпорации "Росатом".
Литва постоянно обвиняет Белоруссию в нарушении норм безопасности и даже на законодательном уровне ограничила покупку топлива с БелАЭС. Соседние республики – Латвия и Эстония – покупку белорусской энергии не исключают. При этом станция благополучно проходит стресс-тесты, а международные эксперты уже не раз подтвердили безопасность АЭС для соседних стран.