Bild: соратник Меркель призвал бундестаг приступить к процедуре отмены антироссийских санкций 🔊 Воспроизвести



Глава ХДС в Тюрингии Майк Моринг выступил за отмену штрафных мер против России, сообщает Bild. В частности, однопартиец Ангелы Меркель призвал немецких депутатов начать процедуру отмены антироссийских санкций ещё при нынешнем созыве бундестага — то есть до 2021 года, отмечает таблоид.



Глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за отмену антироссийских санкций, сообщает Bild.



В частности, однопартиец канцлера Германии Ангелы Меркель призвал немецких парламентариев начать процедуру отмены штрафных мер против России ещё при нынешнем созыве бундестага — то есть до 2021 года, отмечает издание.



«Первые шаги в этом направлении необходимо сделать ещё при нынешнем созыве бундестага, — заявил Майк Моринг. — Отмену санкций можно привязать к ситуации на востоке Украины. Там можно добиться прогресса. Как только будет видно, что стороны пришли к разумному решению, санкции можно будет ослабить — поэтапно, шаг за шагом». Глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за отмену антироссийских санкций, сообщает Bild.В частности, однопартиец канцлера Германии Ангелы Меркель призвал немецких парламентариев начать процедуру отмены штрафных мер против России ещё при нынешнем созыве бундестага — то есть до 2021 года, отмечает издание.«Первые шаги в этом направлении необходимо сделать ещё при нынешнем созыве бундестага, — заявил Майк Моринг. — Отмену санкций можно привязать к ситуации на востоке Украины. Там можно добиться прогресса. Как только будет видно, что стороны пришли к разумному решению, санкции можно будет ослабить — поэтапно, шаг за шагом».



Ранее из-за требования также однопартийца Меркель, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера отменить антироссийские санкции в Германии уже разгорелись «жаркие дебаты», напоминает Bild.



Так, например, Кречмера поддержал его коллега, премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, который также призвал Берлин наладить диалог с Москвой и отменить штрафные меры против России, пишет немецкий таблоид.



Оригинал новости ИноТВ Как подчеркнул глава ХДС в федеральной земле Тюрингия, жители Восточной Германии ожидают от правительства Ангелы Меркель, что оно наконец-то продемонстрирует готовность к диалогу с Российской Федерацией.Ранее из-за требования также однопартийца Меркель, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера отменить антироссийские санкции в Германии уже разгорелись «жаркие дебаты», напоминает Bild.Так, например, Кречмера поддержал его коллега, премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, который также призвал Берлин наладить диалог с Москвой и отменить штрафные меры против России, пишет немецкий таблоид. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 154 раза Комментарии