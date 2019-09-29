«Сеньор физиологов мира» /часть 1/ 🔊 Воспроизвести К 170-летию со дня рождения И.П.Павлова







Иван Петрович Павлов родился 14 (26) сентября 1849 года в Рязани. Он был старшим из одиннадцати детей сельского священника. Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями церкви. Отец Пётр Дмитриевич Павлов (1823—1899), мать — Варвара Ивановна (урождённая Успенская) (1826—1890).



Отец привил ему любовь к работе в саду, которую он сохранил на всю жизнь и объяснял этим своё долголетие. Грамоту он начал изучать с 8 лет, но в школу попал лишь в 11. Всему виной случай: однажды мальчик раскладывал для просушки яблоки на помосте. Оступившись, он сорвался с лестницы и упал прямо на каменный пол. Ушиб был довольно сильный, и Иван заболел. Мальчик побледнел, похудел, потерял аппетит и стал плохо спать. Родители пытались вылечить его дома, но ничего не помогало. Как-то в гости к Павловым приехал игумен Троицкого монастыря. Увидев болезненного мальчика, он забрал его к себе. Усиленное питание, чистый воздух и регулярные занятия гимнастикой вернули Ивану силу и здоровье. Отец привил ему любовь к работе в саду, которую он сохранил на всю жизнь и объяснял этим своё долголетие. Грамоту он начал изучать с 8 лет, но в школу попал лишь в 11. Всему виной случай: однажды мальчик раскладывал для просушки яблоки на помосте. Оступившись, он сорвался с лестницы и упал прямо на каменный пол. Ушиб был довольно сильный, и Иван заболел. Мальчик побледнел, похудел, потерял аппетит и стал плохо спать. Родители пытались вылечить его дома, но ничего не помогало. Как-то в гости к Павловым приехал игумен Троицкого монастыря. Увидев болезненного мальчика, он забрал его к себе. Усиленное питание, чистый воздух и регулярные занятия гимнастикой вернули Ивану силу и здоровье.



На последнем курсе семинарии он прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора И. М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь. Увлекшись естественными науками, чему в значительной степени способствовали и статьи Д.И. Писарева, он оставил семинарию и в 1870 г. поступил в Петербургский университет на юридический факультет (семинаристы были ограничены в выборе университетских специальностей), но через 17 дней после поступления перешёл на естественное отделение физико-математического факультета. Окончив в 1875 г. естественное отделение университета, он поступил на третий курс Медико-хирургической академии.







С 1874 года Павлов работал вместе с выдающимся физиологом и клиницистом С.П. Боткиным. Принятый в качестве лаборанта, фактически Павлов возглавил лабораторию. За время сотрудничества с Боткиным, он добился потрясающих результатов в сфере изучения физиологии кровообращения и пищеварения.



Окончив в 1879 году Медико-хирургическую академию, он стажировался в Германии у крупных физиологов Р.Гейденгайна и К.Людвига.



Павлов очень мало думал о материальном благополучии и до женитьбы не обращал на житейские проблемы никакого внимания. Бедность начала угнетать его только после того, как в 1881 году он женился на ростовчанке Серафиме Васильевне Карчевской.







Познакомились они в Петербурге в конце 1870-х годов. Серафима Карчевская родилась в семье военного врача Василия Авдеевича Карчевского, служившего на Черноморском флоте. Мать будущей жены Ивана Петровича, Серафима Андреевна Карчевская, урожденная Космина, была из старинного, но обедневшего, дворянского рода. Ей удалось получить высшее педагогическое образование. Всю жизнь мать Серафимы Васильевны преподавала в гимназии, став потом её директором; вырастила пятерых детей одна, так как Василий Авдеевич довольно рано умер, оставив жену почти без средств. Дочь Серафима (домашние, а потом и Павлов, чтобы не путать с матерью, называли её Сара) решила пойти по стопам своей матери и отправилась в Санкт-Петербург поступать на Высшие женские педагогические курсы, которые она закончила, став учителем математики.



Своеобразие Павлова проявилось во всём. Даже в письмах к своей любимой, когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал в письмах изливать ей душу. Он писал не о любви, не о планах на жизнь, а о недостатках своего характера и трудностях, которые её ждут – если она станет его женой, что ей следует в себе исправить.







В 1881 году произошло счастливое событие: Иван Петрович женился на Серафиме Васильевне, от которой у него родились четыре сына и дочь. Родители Павлова не одобрили этот брак, так как семья Серафимы Васильевны была бедна, и к тому времени они уже подобрали для сына невесту — дочь богатого петербургского чиновника. Но Иван настоял на своём и, не получив родительского согласия, с Серафимой отправился венчаться в Ростов-на-Дону, где жила её сестра. Деньги на их свадьбу дали родственники жены. Следующие десять лет Павловы прожили очень стеснённо.







Однако так хорошо начавшееся десятилетие стало самым тяжёлым для него и для его семьи. «Не хватало денег, чтобы купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду», — вспоминала его жена. Бесконечные скитания по чужим квартирам: долгое время Павловы жили вместе с братом Дмитрием в полагавшейся ему университетской квартире; тяжелейшее несчастье — гибель первенца, а буквально через год опять неожиданная смерть малолетнего сына; отчаяние Серафимы Васильевны, её продолжительная болезнь. Всё это выбивало из колеи, отнимало силы, столь необходимые для научных занятий.



И был такой год, который жена Павлова назовёт «отчаянным», когда мужество изменило Ивану Петровичу. Он разуверился в своих силах и в возможности кардинально изменить жизнь семьи. И тогда Серафима Васильевна, которая уже не была той восторженной курсисткой, какой начинала свою семейную жизнь, принялась подбадривать и утешать мужа и вывела-таки его из глубокой меланхолии. По её настоянию Иван Петрович вплотную занялся диссертацией.







Учёный любил отдыхать вместе с супругой в городке Силламяэ (ныне Эстония), где с 1891 г. вплоть до революции они снимали самую большую дачу на весь летний сезон, на три месяца — июнь, июль, август. По утрам Иван Петрович работает в цветнике. Он удобряет почву на клумбах, высаживает и поливает цветы, меняет песок на дорожках. Днем семья уходит по ягоды или по грибы, вечером обязательны велосипедные прогулки. В 11 часов дня Павлов собирает свою городошную компанию для игры в городки.







С 1895 года в течение тридцати лет он заведовал кафедрой физиологии Военно-медицинской академии. Пораженный силой условных рефлексов, проливающих свет на психологию и физиологию, Павлов после 1902 года сконцентрировал свои научные интересы на изучении высшей нервной деятельности.







Изучая деятельность сердца, проводя опыты по исследованию работы пищеварительных желез, Иван Петрович неизбежно встречался с воздействием внешних условий, со связью организма с окружающей его средой. Это привело ученого к исследованиям, создавшим новый раздел в физиологии и обессмертившим его имя. Высшая нервная деятельность – вот над изучением чего начал работать Павлов и работал до конца своей жизни.



С введением метода условных рефлексов отпала необходимость строить догадки о внутреннем состоянии животного при действии на него различных раздражителей. Вся деятельность организма, исследовавшаяся ранее только с помощью субъективных методов, стала доступной для объективного изучения. Открылась возможность познавать опытным путем связи организма с внешней средой. Сам же условный рефлекс сделался для физиологии, по выражению Павлова, "центральным явлением", пользуясь которым оказалось возможным все полнее и точнее изучать как нормальную, так и патологическую деятельность больших полушарий. Впервые Павлов сообщил об условных рефлексах на четырнадцатом Международном медицинском конгрессе в Мадриде (1903).







В 1904 г. эти исследования были удостоены Нобелевской премии по медицине. Вручая Павлову премию, король Швеции, дабы уважить прибывшего из России учёного, произнёс на русском языке специально выученное приветствие: "Как Ваше здоровье, Иван Петрович?"



После торжеств вручения премии шведский король, удивлённый суровым видом Павлова, сказал Эммануилу Нобелю: «Я боюсь вашего Павлова. Он не носит никаких орденов. Он, наверно, социалист».



В 1907 году Павлов был избран действительным членом Петербургской Академии наук.



При его участии был создан Институт экспериментальной медицины, где он работал до конца жизни. В лаборатории этого института, работая на собаках, Павлов открыл условные рефлексы.



Павлов был не только учёным - теоретиком, но и хирургом - экспериментатором. От рождения будучи, как и его отец, левшой, он так натренировал правую руку, что в результате одинаково хорошо владел обеими. Сотрудники говорили, что Павлову было очень трудно ассистировать во время операций, потому что нельзя было угадать заранее, какой рукой он будет брать инструмент или накладывать швы. А «шил» он с такой скоростью, что два ассистента едва успевали подавать ему иглы с шовным материалом.







В апреле-мае 1918 года прочитал три лекции, которые обычно объединяют общим условным названием «Об уме вообще, о русском уме в частности», в которых весьма критически анализировались особенности русской ментальности (в первую очередь — отсутствие интеллектуальной дисциплины).



Под Ленинградом, в Колтушах (ныне Павлово), в 1921 г. для него была построена новая лаборатория. Павлов создал там единственную в мире лабораторию по изучению высшей нервной деятельности. Исследуя реакции собак на внешние раздражители, Павлов установил, что рефлексы бывают условными и безусловными, то есть присущими животному от рождения.



В 1923 г. он был в научных командировках во Франции, в Англии и в США.



Павлов отличался необыкновенной способностью правильно намечать пути физиологического эксперимента и правильно обобщать экспериментальный материал,



С необыкновенной сердечностью относился Павлов к верным служителям науки - подопытным собакам. Во дворе института экспериментальной медицины в Колтушах по его предложению был сооружён памятник собаке.







Опыты Павлова по изучению пищеварения стали классическими. Он выводил наружу протоки пищеварительных желез подопытных животных, создал у собаки второй, маленький желудок ("павловский желудочек"), чтобы изучать изменения состава желудочного сока во время переваривания пищи. С помощью метода ложного кормления с использованием фистулы желудка Павлову впервые удалось получить чистый желудочный сок у вполне здорового животного. Это открытие привело его к созданию совершенно новых методик изучения процессов пищеварения в нормальном организме.



Учение о высшей нервной деятельности стало делом всей жизни Павлова. К этой работе он пришёл от своих опытов по пищеварению: он обратил внимание на то, что слюна у собаки начинает усиленно выделяться, как только она слышала шаги человека, приносящего ей в определённое время пищу. В коре головного мозга собаки, решил Павлов, закрепилась связь между звуком шагов и получением еды. Вместо шагов можно было использовать свет, тепло, холод, звон колокольчика и т.д.



Ответы организма на внешние воздействия (рефлексы) Павлов разделил на врождённые (безусловные) и приобретённые в течение жизни (условные). К безусловным рефлексам животных, присущим им от рождения, относятся поиски пищи, защита от врагов и т.д. К условным же рефлексам относится, например, выполнение собакой команд хозяина.











Павлов говорил, что именно внутреннее торможение лежит в основе культуры поведения. Он выделил у человека и животных две сигнальные системы. Первая сигнальная система – восприятие прямого воздействия (сигналов) внешней среды. В отличие от животных, у человека есть вторая сигнальная система - речевая. По мнению Павлова, слова – это как бы сигналы сигналов. Он шутливо замечал, что если вторая сигнальная система отрывается от первой, то "вы оказываетесь пустословом, болтуном и не найдёте себе места в жизни".



19 июля 1912 года Павлов получил степень доктора в Кембриджском университете (Англия). Когда он шёл к президиуму получать диплом, студенты с балкона спустили ему на верёвочке игрушечную собачку, утыканную разноцветными трубочками. За 30 лет до этого при присуждении Ч. Дарвину степени доктора студенты в знак уважения спустили Дарвину на верёвочке игрушечную обезьянку. На этот раз игрушку в руки Павлову опустил внук Дарвина Чарльз, студент университета. Павлов был необычайно тронут таким подарком.







Свою монографию о высшей нервной деятельности академик Павлов назвал плодом "непрерывного 25 - летнего думанья". Он говорил, что решить поставленную задачу можно только тогда, когда ложишься спать и просыпаешься с мыслью о ней.



Крупнейшей заслугой Павлова была разработка новых принципов изучения деятельности организма в его неразрывной связи с внешней средой. Это послужило основанием для развития психологии, медицины, педагогики и биологии, положило начало нейрофизиологии. Из учения Павлова исходил Норберт Винер, положивший начало кибернетике.



Существует устойчивое мнение, что в годы Гражданской войны и военного коммунизма Павлов, терпя нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отказался от приглашения Шведской Академии наук переехать в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни и научных исследований, причём в окрестностях Стокгольма планировалось построить по желанию Павлова такой институт, какой он захочет. Павлов ответил, что из России он никуда не уедет.







Герберт Уэллс, впервые увидев Павлова, сказал: "Если бы Бернарда Шоу постричь и расчесать бороду, то их почти нельзя было бы отличить".



К революции и советской власти Павлов отнёсся резко отрицательно. Ему приписывают слова о том, что если то, что делают большевики со страной, - эксперимент, то он для такого эксперимента пожалел бы и собаку. Академик П. Капица вспоминал, что Павлов "без стеснения, в самых резких выражениях критиковал и даже ругал руководство, крестился у каждой церкви, носил царские ордена, на которые до революции не обращал внимания".







Несмотря на неприятие многого из того, что происходило в России, Павлов всегда самоотверженно трудился на благо родины. Ничто не могло сломить его волю и могучий дух. Во время Гражданской войны он преподавал физиологию в Военно-медицинской академии. Если лаборатория не отапливалась, сидел на опытах в шубе и шапке. Не было света — оперировал с лучиной, которую держал ассистент. В самые беспросветные дни Иван Петрович поддерживал коллег, благодаря его усилиям лаборатория выстояла и не прекратила научной деятельности в суровые 20-е годы.



Именно в ходе исследований, где подопытными были собаки, Иван Петрович пришел к теории условного рефлекса, а к 1930 году смог перенести свои знания на людей, страдающих от психоза. Он подразумевал под условным рефлексом реакцию организма, которая возникает на раздражитель в результате их многократного совпадения. Понятие «условный рефлекс» - венец научной деятельности Павлова, потому что процесс научения стал управляем и научно обоснован. А впоследствии его идеи стали основой для развития поведенческой психологии (или бихевиоризма).











Ученый жил в непростое время, его отношения с советской властью складывались весьма неровно. После посещения Америки (1923 год) он усилил критику коммунистического режима, начал открыто выступать против насилия, произвола власти. Когда в 1924 году из его академии исключили всех студентов, которые имели отцов-священников, он и сам демонстративно покинул свой пост профессора. Павлов собирался даже покинуть Россию, но Ленин, через Максима Горького, обратился к нему с просьбой остаться. Хотя Павлов и позволил себя уговорить, никогда не отказывал себе в удовольствии высмеять ту или иную сторону жизни царства «кухаркиных детей». В то же время он благожелательно принял постановление Совета народных комиссаров от 24 января 1921 г. о создании условий для его научной работы.



(Окончание следует) Окончив в 1864 рязанское духовное училище, под влиянием опекуна Иван поступил в духовную семинарию, о которой впоследствии вспоминал с большой теплотой. Семинарист Иван Павлов особо преуспел по части дискуссий. Он остался заядлым спорщиком на всю жизнь, не любил, когда с ним соглашались, так и кидался на противника, норовя опровергнуть его аргументы.На последнем курсе семинарии он прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора И. М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь. Увлекшись естественными науками, чему в значительной степени способствовали и статьи Д.И. Писарева, он оставил семинарию и в 1870 г. поступил в Петербургский университет на юридический факультет (семинаристы были ограничены в выборе университетских специальностей), но через 17 дней после поступления перешёл на естественное отделение физико-математического факультета. Окончив в 1875 г. естественное отделение университета, он поступил на третий курс Медико-хирургической академии.Большое влияние на студентов в то время оказывали книги И.Сеченова "Рефлексы головного мозга" и Дж. Льюиса "Физиология обыденной жизни". За исследования в области физиологии Павлов дважды был награждён золотой медалью: первый раз в университете, второй - в академии.С 1874 года Павлов работал вместе с выдающимся физиологом и клиницистом С.П. Боткиным. Принятый в качестве лаборанта, фактически Павлов возглавил лабораторию. За время сотрудничества с Боткиным, он добился потрясающих результатов в сфере изучения физиологии кровообращения и пищеварения.Окончив в 1879 году Медико-хирургическую академию, он стажировался в Германии у крупных физиологов Р.Гейденгайна и К.Людвига.Павлов очень мало думал о материальном благополучии и до женитьбы не обращал на житейские проблемы никакого внимания. Бедность начала угнетать его только после того, как в 1881 году он женился на ростовчанке Серафиме Васильевне Карчевской.Познакомились они в Петербурге в конце 1870-х годов. Серафима Карчевская родилась в семье военного врача Василия Авдеевича Карчевского, служившего на Черноморском флоте. Мать будущей жены Ивана Петровича, Серафима Андреевна Карчевская, урожденная Космина, была из старинного, но обедневшего, дворянского рода. Ей удалось получить высшее педагогическое образование. Всю жизнь мать Серафимы Васильевны преподавала в гимназии, став потом её директором; вырастила пятерых детей одна, так как Василий Авдеевич довольно рано умер, оставив жену почти без средств. Дочь Серафима (домашние, а потом и Павлов, чтобы не путать с матерью, называли её Сара) решила пойти по стопам своей матери и отправилась в Санкт-Петербург поступать на Высшие женские педагогические курсы, которые она закончила, став учителем математики.Своеобразие Павлова проявилось во всём. Даже в письмах к своей любимой, когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал в письмах изливать ей душу. Он писал не о любви, не о планах на жизнь, а о недостатках своего характера и трудностях, которые её ждут – если она станет его женой, что ей следует в себе исправить.В 1881 году произошло счастливое событие: Иван Петрович женился на Серафиме Васильевне, от которой у него родились четыре сына и дочь. Родители Павлова не одобрили этот брак, так как семья Серафимы Васильевны была бедна, и к тому времени они уже подобрали для сына невесту — дочь богатого петербургского чиновника. Но Иван настоял на своём и, не получив родительского согласия, с Серафимой отправился венчаться в Ростов-на-Дону, где жила её сестра. Деньги на их свадьбу дали родственники жены. Следующие десять лет Павловы прожили очень стеснённо.Однако так хорошо начавшееся десятилетие стало самым тяжёлым для него и для его семьи. «Не хватало денег, чтобы купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду», — вспоминала его жена. Бесконечные скитания по чужим квартирам: долгое время Павловы жили вместе с братом Дмитрием в полагавшейся ему университетской квартире; тяжелейшее несчастье — гибель первенца, а буквально через год опять неожиданная смерть малолетнего сына; отчаяние Серафимы Васильевны, её продолжительная болезнь. Всё это выбивало из колеи, отнимало силы, столь необходимые для научных занятий.И был такой год, который жена Павлова назовёт «отчаянным», когда мужество изменило Ивану Петровичу. Он разуверился в своих силах и в возможности кардинально изменить жизнь семьи. И тогда Серафима Васильевна, которая уже не была той восторженной курсисткой, какой начинала свою семейную жизнь, принялась подбадривать и утешать мужа и вывела-таки его из глубокой меланхолии. По её настоянию Иван Петрович вплотную занялся диссертацией.Защитив в 1883 г. диссертацию "Центробежные нервы сердца" на степень доктора медицины, он становится приват-доцентом, а с 1890 г. - профессором Военно-медицинской академии, с которой связана вся его дальнейшая педагогическая деятельность. Сам он об этом времени вспоминал: "Вплоть до профессуры в 1890 году, уже женатому и имевшему сына, в денежном отношении постоянно приходилось очень туго. Наконец, на 41 - м году жизни я получил профессуру, получил собственную лабораторию... Таким образом, вдруг оказались и достаточные денежные средства, и широкая возможность делать в лаборатории что хочешь". В эти же годы он провёл замечательные исследования по физиологии пищеварения, которые он подытожил в "Лекциях о работе главных пищеварительных желез" (1897).Учёный любил отдыхать вместе с супругой в городке Силламяэ (ныне Эстония), где с 1891 г. вплоть до революции они снимали самую большую дачу на весь летний сезон, на три месяца — июнь, июль, август. По утрам Иван Петрович работает в цветнике. Он удобряет почву на клумбах, высаживает и поливает цветы, меняет песок на дорожках. Днем семья уходит по ягоды или по грибы, вечером обязательны велосипедные прогулки. В 11 часов дня Павлов собирает свою городошную компанию для игры в городки.С 1895 года в течение тридцати лет он заведовал кафедрой физиологии Военно-медицинской академии. Пораженный силой условных рефлексов, проливающих свет на психологию и физиологию, Павлов после 1902 года сконцентрировал свои научные интересы на изучении высшей нервной деятельности.Изучая деятельность сердца, проводя опыты по исследованию работы пищеварительных желез, Иван Петрович неизбежно встречался с воздействием внешних условий, со связью организма с окружающей его средой. Это привело ученого к исследованиям, создавшим новый раздел в физиологии и обессмертившим его имя. Высшая нервная деятельность – вот над изучением чего начал работать Павлов и работал до конца своей жизни.С введением метода условных рефлексов отпала необходимость строить догадки о внутреннем состоянии животного при действии на него различных раздражителей. Вся деятельность организма, исследовавшаяся ранее только с помощью субъективных методов, стала доступной для объективного изучения. Открылась возможность познавать опытным путем связи организма с внешней средой. Сам же условный рефлекс сделался для физиологии, по выражению Павлова, "центральным явлением", пользуясь которым оказалось возможным все полнее и точнее изучать как нормальную, так и патологическую деятельность больших полушарий. Впервые Павлов сообщил об условных рефлексах на четырнадцатом Международном медицинском конгрессе в Мадриде (1903).В 1904 г. эти исследования были удостоены Нобелевской премии по медицине. Вручая Павлову премию, король Швеции, дабы уважить прибывшего из России учёного, произнёс на русском языке специально выученное приветствие: "Как Ваше здоровье, Иван Петрович?"После торжеств вручения премии шведский король, удивлённый суровым видом Павлова, сказал Эммануилу Нобелю: «Я боюсь вашего Павлова. Он не носит никаких орденов. Он, наверно, социалист».В 1907 году Павлов был избран действительным членом Петербургской Академии наук.При его участии был создан Институт экспериментальной медицины, где он работал до конца жизни. В лаборатории этого института, работая на собаках, Павлов открыл условные рефлексы.Павлов был не только учёным - теоретиком, но и хирургом - экспериментатором. От рождения будучи, как и его отец, левшой, он так натренировал правую руку, что в результате одинаково хорошо владел обеими. Сотрудники говорили, что Павлову было очень трудно ассистировать во время операций, потому что нельзя было угадать заранее, какой рукой он будет брать инструмент или накладывать швы. А «шил» он с такой скоростью, что два ассистента едва успевали подавать ему иглы с шовным материалом.В апреле-мае 1918 года прочитал три лекции, которые обычно объединяют общим условным названием «Об уме вообще, о русском уме в частности», в которых весьма критически анализировались особенности русской ментальности (в первую очередь — отсутствие интеллектуальной дисциплины).Под Ленинградом, в Колтушах (ныне Павлово), в 1921 г. для него была построена новая лаборатория. Павлов создал там единственную в мире лабораторию по изучению высшей нервной деятельности. Исследуя реакции собак на внешние раздражители, Павлов установил, что рефлексы бывают условными и безусловными, то есть присущими животному от рождения.В 1923 г. он был в научных командировках во Франции, в Англии и в США.Павлов отличался необыкновенной способностью правильно намечать пути физиологического эксперимента и правильно обобщать экспериментальный материал,С необыкновенной сердечностью относился Павлов к верным служителям науки - подопытным собакам. Во дворе института экспериментальной медицины в Колтушах по его предложению был сооружён памятник собаке.Опыты Павлова по изучению пищеварения стали классическими. Он выводил наружу протоки пищеварительных желез подопытных животных, создал у собаки второй, маленький желудок ("павловский желудочек"), чтобы изучать изменения состава желудочного сока во время переваривания пищи. С помощью метода ложного кормления с использованием фистулы желудка Павлову впервые удалось получить чистый желудочный сок у вполне здорового животного. Это открытие привело его к созданию совершенно новых методик изучения процессов пищеварения в нормальном организме.Учение о высшей нервной деятельности стало делом всей жизни Павлова. К этой работе он пришёл от своих опытов по пищеварению: он обратил внимание на то, что слюна у собаки начинает усиленно выделяться, как только она слышала шаги человека, приносящего ей в определённое время пищу. В коре головного мозга собаки, решил Павлов, закрепилась связь между звуком шагов и получением еды. Вместо шагов можно было использовать свет, тепло, холод, звон колокольчика и т.д.Ответы организма на внешние воздействия (рефлексы) Павлов разделил на врождённые (безусловные) и приобретённые в течение жизни (условные). К безусловным рефлексам животных, присущим им от рождения, относятся поиски пищи, защита от врагов и т.д. К условным же рефлексам относится, например, выполнение собакой команд хозяина.Павлов изучал возникновение и торможение (угасание) условных рефлексов. Торможение может быть внешним, когда новый раздражитель мешает проявлению рефлекса (чтобы устранить внешние помехи, в институте была выстроена "Башня молчания" со стенами, не пропускающими звук), а может быть и внутренним - организм просто не способен отвечать на каждый внешний раздражитель и выделяет среди них главные, "не замечая" остальные.Павлов говорил, что именно внутреннее торможение лежит в основе культуры поведения. Он выделил у человека и животных две сигнальные системы. Первая сигнальная система – восприятие прямого воздействия (сигналов) внешней среды. В отличие от животных, у человека есть вторая сигнальная система - речевая. По мнению Павлова, слова – это как бы сигналы сигналов. Он шутливо замечал, что если вторая сигнальная система отрывается от первой, то "вы оказываетесь пустословом, болтуном и не найдёте себе места в жизни".19 июля 1912 года Павлов получил степень доктора в Кембриджском университете (Англия). Когда он шёл к президиуму получать диплом, студенты с балкона спустили ему на верёвочке игрушечную собачку, утыканную разноцветными трубочками. За 30 лет до этого при присуждении Ч. Дарвину степени доктора студенты в знак уважения спустили Дарвину на верёвочке игрушечную обезьянку. На этот раз игрушку в руки Павлову опустил внук Дарвина Чарльз, студент университета. Павлов был необычайно тронут таким подарком.Свою монографию о высшей нервной деятельности академик Павлов назвал плодом "непрерывного 25 - летнего думанья". Он говорил, что решить поставленную задачу можно только тогда, когда ложишься спать и просыпаешься с мыслью о ней.Крупнейшей заслугой Павлова была разработка новых принципов изучения деятельности организма в его неразрывной связи с внешней средой. Это послужило основанием для развития психологии, медицины, педагогики и биологии, положило начало нейрофизиологии. Из учения Павлова исходил Норберт Винер, положивший начало кибернетике.Существует устойчивое мнение, что в годы Гражданской войны и военного коммунизма Павлов, терпя нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отказался от приглашения Шведской Академии наук переехать в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни и научных исследований, причём в окрестностях Стокгольма планировалось построить по желанию Павлова такой институт, какой он захочет. Павлов ответил, что из России он никуда не уедет.В августе 1935 года в Ленинграде состоялся Всемирный конгресс физиологов, президентом которого был избран Павлов. Делегаты конгресса присвоили ему почётное звание „сеньора физиологов мира" (по – латыни "princeps physiologorum mundi"). Это был его настоящий триумф. Ни до него, ни после, ни один биолог не удостаивался такой чести.Герберт Уэллс, впервые увидев Павлова, сказал: "Если бы Бернарда Шоу постричь и расчесать бороду, то их почти нельзя было бы отличить".К революции и советской власти Павлов отнёсся резко отрицательно. Ему приписывают слова о том, что если то, что делают большевики со страной, - эксперимент, то он для такого эксперимента пожалел бы и собаку. Академик П. Капица вспоминал, что Павлов "без стеснения, в самых резких выражениях критиковал и даже ругал руководство, крестился у каждой церкви, носил царские ордена, на которые до революции не обращал внимания".Учёный отказывался «укреплять трудовую дисциплину» в возглавляемой им лаборатории, заявлял, что научный коллектив — не фабрика и что нельзя принижать умственный труд. В Совнарком поступали его обращения с требованиями освободить знакомых ему арестованных, прекратить в стране репрессии и террор, а также гонения на церковь.Несмотря на неприятие многого из того, что происходило в России, Павлов всегда самоотверженно трудился на благо родины. Ничто не могло сломить его волю и могучий дух. Во время Гражданской войны он преподавал физиологию в Военно-медицинской академии. Если лаборатория не отапливалась, сидел на опытах в шубе и шапке. Не было света — оперировал с лучиной, которую держал ассистент. В самые беспросветные дни Иван Петрович поддерживал коллег, благодаря его усилиям лаборатория выстояла и не прекратила научной деятельности в суровые 20-е годы.Именно в ходе исследований, где подопытными были собаки, Иван Петрович пришел к теории условного рефлекса, а к 1930 году смог перенести свои знания на людей, страдающих от психоза. Он подразумевал под условным рефлексом реакцию организма, которая возникает на раздражитель в результате их многократного совпадения. Понятие «условный рефлекс» - венец научной деятельности Павлова, потому что процесс научения стал управляем и научно обоснован. А впоследствии его идеи стали основой для развития поведенческой психологии (или бихевиоризма).Ученый жил в непростое время, его отношения с советской властью складывались весьма неровно. После посещения Америки (1923 год) он усилил критику коммунистического режима, начал открыто выступать против насилия, произвола власти. Когда в 1924 году из его академии исключили всех студентов, которые имели отцов-священников, он и сам демонстративно покинул свой пост профессора. Павлов собирался даже покинуть Россию, но Ленин, через Максима Горького, обратился к нему с просьбой остаться. Хотя Павлов и позволил себя уговорить, никогда не отказывал себе в удовольствии высмеять ту или иную сторону жизни царства «кухаркиных детей». В то же время он благожелательно принял постановление Совета народных комиссаров от 24 января 1921 г. о создании условий для его научной работы. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Иван Павлов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1185 — статья прочитана 98 раз Комментарии