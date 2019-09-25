Загрузка... В Госдуме предложили запретить россиянам участвовать в лотерее грин-карт 🔊 Воспроизвести



Россия не должна оставлять решение американской стороной не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил газете "Известия" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает



По его мнению, реакцией на "дипломатический укол" со стороны США может стать отмена лотереи на получении грин-карт на территории России.



"Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", — пояснил депутат. Россия не должна оставлять решение американской стороной не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил газете "Известия" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает РИА Новости По его мнению, реакцией на "дипломатический укол" со стороны США может стать отмена лотереи на получении грин-карт на территории России."Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", — пояснил депутат. По его словам, власти может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов.



Green Card — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель, не будучи американским гражданином — может жить и работать в США. У обладателей грин-карт те же права, что и у граждан, кроме права голосования. Грин-карта разыгрывается ежегодно, чтобы поощрять иммиграцию в США людей из тех государств, жители которых мало представлены в стране.



Накануне стало известно, что несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Среди тех, кто не смог поехать в США, оказались в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, запрет, Госдума, россияне, грин-карт География: Россия — статья прочитана 171 раз Комментарии