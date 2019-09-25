Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Рост экономики Литвы в 2020 году будет заметно медленнее, чем в этом году, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк), который улучшил прогноз экономического роста в этом году, однако оставил без изменений прогноз на следующий год.



По словам экономистов центробанка, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году должен прирасти на 3,7% (в июне прогнозировался прирост 3,2%), однако в следующем году темпы роста замедлятся до 2,5% (прогноз оставлен без изменений).



Как утверждает БЛ, экономика страны до этой поры была на удивление устойчива к ухудшению настроений на международных рынках, и в этом году росла даже быстрее, чем ожидалось, однако приходящие из других стран тенденции вскоре затронут и Литву.



Директор Службы финансово-экономической стабильности БЛ Гедиминас Шимкус говорит, что оптимизма нет ни у экспертов по экономике, ни на финансовых рынках, а ухудшение настроений отмечается во всем мире. Рост экономики Литвы в 2020 году будет заметно медленнее, чем в этом году, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк), который улучшил прогноз экономического роста в этом году, однако оставил без изменений прогноз на следующий год.По словам экономистов центробанка, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году должен прирасти на 3,7% (в июне прогнозировался прирост 3,2%), однако в следующем году темпы роста замедлятся до 2,5% (прогноз оставлен без изменений).Как утверждает БЛ, экономика страны до этой поры была на удивление устойчива к ухудшению настроений на международных рынках, и в этом году росла даже быстрее, чем ожидалось, однако приходящие из других стран тенденции вскоре затронут и Литву.Директор Службы финансово-экономической стабильности БЛ Гедиминас Шимкус говорит, что оптимизма нет ни у экспертов по экономике, ни на финансовых рынках, а ухудшение настроений отмечается во всем мире. "Обеспокоенность в мире растет, а в Литве показатели доверия по-прежнему высокие, развитие экономики в первом полугодии было впечатляющим. Нельзя говорить, что устойчивость Литвы у тому, что происходит в мире, абсолютна", – сказал Г. Шимкус в среду, представляя экономическое обозрение Литвы и новые прогнозы.



По словам экономистов БЛ, рост зарплаты в ближайшие годы должен замедлиться. Намечается, что рост зарплаты, который в этом году составит 8,5%, в следующем году замедлится до 6,7%.



Инфляция сейчас примерно такая, какой она была в прошлом году, то есть немногим выше 2%. Такой она должна остаться и в будущем: прогнозируется, что среднегодовая инфляция в этом году, в соответствии с Согласованным с другими странами Евросоюза индексом потребительских цен, составит 2,3%, а в 2020 году она будет 2,2%.



Рост объемов экспорта товаров и услуг, который в прошлом году составил 5%, в этом году составит 4,6%, а в следующем году темпы роста экспорта еще замедлятся и составят 3,5%. В свою очередь, рост объемов инвестиций, который в 2018 году был 6,7%, в этом году ускорится и составит 6,9%, а в следующем – 4,1%.



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Самолеты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair с марта 2020 будут летать из Паланги в столицу Ирландии Дублин.



В сообщении Ryanair говорится, что полеты по маршруту Паланга-Дублин будут выполняться три раза в неделю.



Полное расписание полетов до октября 2020 года Ryanair намерена обнародовать в ближайшее время.



До этой поры прямые рейсы Ryanair в Дублин в Литве выполнялись из Вильнюсского и Каунасского аэропортов.



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Berlin Chemie Menarini Baltic, литовское предприятие оптовой торговли лекарствами, входящее в международный фармацевтический концерн Berlin Chemie, заработало в прошлом году 3,499 млн евро консолидированной чистой прибыли - на 18% больше, чем в 2017 году (2,963 млн. евро).



Консолидированные доходы группы снизились на 8,9% до 50,282 млн евро (55,188 млн евро), говорится в отчёте, представленном в Центр регистров.



"Предприятие планирует довести оборот до 40 млн евро в 2019 году, и выпустить на рынок несколько новых лекарственных форм", - говорится в консолидированном годовом отчёте.



Основными покупателями Berlin Chemie Menarini Baltic являются компании EVD, Nemuno vaistinė, Limedika, Tamro и Armila. Товары для перепродажи группа покупает у своего единственного поставщика - Berlin Chemie.



В состав группы входят литовская компания Berlin Chemie Menarini Baltic и два её дочерних предприятия в Латвии и Эстонии.



100% акций литовской компании принадлежат зарегистрированной в Германии компании BerlinChemie/Menarini Pharma, входящей в глобальную группу Menarini, головной офис которой находится во Флоренции, Италия. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 44 раза Комментарии