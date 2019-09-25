|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Литва установила дипломатические отношения с Маршалловыми Островами
Литва установила дипломатические отношения с государством Тихоокеанского бассейна – Маршалловыми Островами.
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр ИД Маршалловых Островов Джон М. Силк во время проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали совместное коммюнике об установлении дипотношений.
На встрече министры также обсудили вызовы, связанные с климатическими изменениями, и приоритеты в деле борьбы с этими изменениями, возможности двустороннего политического и экономического сотрудничества.
Республика Маршалловы Острова – одно из тех государств Тихоокеанского бассейна, которые в наибольшей степени испытывают влияние климатических изменений.
Это 187-ое государство, с которым Литва установила дипотношения.
Ключевые слова: Маршаловые острова, дипотношения, МИД
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|