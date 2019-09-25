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Литва установила дипломатические отношения с Маршалловыми Островами



Литва установила дипломатические отношения с государством Тихоокеанского бассейна – Маршалловыми Островами.

Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр ИД Маршалловых Островов Джон М. Силк во время проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали совместное коммюнике об установлении дипотношений.

На встрече министры также обсудили вызовы, связанные с климатическими изменениями, и приоритеты в деле борьбы с этими изменениями, возможности двустороннего политического и экономического сотрудничества.

Республика Маршалловы Острова – одно из тех государств Тихоокеанского бассейна, которые в наибольшей степени испытывают влияние климатических изменений.

Это 187-ое государство, с которым Литва установила дипотношения.
BNS
Категории: в мире, общество, политика
Ключевые слова: Маршаловые острова, дипотношения, МИД
География: Литва
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добавлена сегодня, 25 сентября, 15:30

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