Литва установила дипломатические отношения с Маршалловыми Островами 🔊 Воспроизвести



Литва установила дипломатические отношения с государством Тихоокеанского бассейна – Маршалловыми Островами.



Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр ИД Маршалловых Островов Джон М. Силк во время проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали совместное коммюнике об установлении дипотношений.



На встрече министры также обсудили вызовы, связанные с климатическими изменениями, и приоритеты в деле борьбы с этими изменениями, возможности двустороннего политического и экономического сотрудничества.



Республика Маршалловы Острова – одно из тех государств Тихоокеанского бассейна, которые в наибольшей степени испытывают влияние климатических изменений.



Это 187-ое государство, с которым Литва установила дипотношения. Литва установила дипломатические отношения с государством Тихоокеанского бассейна – Маршалловыми Островами.Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр ИД Маршалловых Островов Джон М. Силк во время проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали совместное коммюнике об установлении дипотношений.На встрече министры также обсудили вызовы, связанные с климатическими изменениями, и приоритеты в деле борьбы с этими изменениями, возможности двустороннего политического и экономического сотрудничества.Республика Маршалловы Острова – одно из тех государств Тихоокеанского бассейна, которые в наибольшей степени испытывают влияние климатических изменений.Это 187-ое государство, с которым Литва установила дипотношения. BNS Категории: в мире, общество, политика Ключевые слова: Маршаловые острова, дипотношения, МИД География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии