Загрузка... Литве не хватает 300 тыс. иммигрантов 🔊 Воспроизвести



Чтобы компенсировать обусловленные только соотношением рождаемости-смертности демографические потери, Литве в течение 30 лет нужно около 300 тысяч иммигрантов, пишет деловая газета Verslo zinios (VZ).



Издание отмечает, что для компенсации еще и эмиграции эта цифра должна быть еще больше. В противном случае страна может стать стремительно стареющим обществом, которое так и не догонит государства Запада.



Как пишет VZ, в исследовании Международного валютного фонда прогнозируется, что до 2050 года численность населения Литвы сократится на 17%. Потери людей трудоспособного возраста в Литве будут еще больше – 28%. Чтобы компенсировать обусловленные только соотношением рождаемости-смертности демографические потери, Литве в течение 30 лет нужно около 300 тысяч иммигрантов, пишет деловая газета Verslo zinios (VZ).Издание отмечает, что для компенсации еще и эмиграции эта цифра должна быть еще больше. В противном случае страна может стать стремительно стареющим обществом, которое так и не догонит государства Запада.Как пишет VZ, в исследовании Международного валютного фонда прогнозируется, что до 2050 года численность населения Литвы сократится на 17%. Потери людей трудоспособного возраста в Литве будут еще больше – 28%. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: иммиграция, население, эмигранты География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии