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Литве не хватает 300 тыс. иммигрантов



Чтобы компенсировать обусловленные только соотношением рождаемости-смертности демографические потери, Литве в течение 30 лет нужно около 300 тысяч иммигрантов, пишет деловая газета Verslo zinios (VZ).

Издание отмечает, что для компенсации еще и эмиграции эта цифра должна быть еще больше. В противном случае страна может стать стремительно стареющим обществом, которое так и не догонит государства Запада.

Как пишет VZ, в исследовании Международного валютного фонда прогнозируется, что до 2050 года численность населения Литвы сократится на 17%. Потери людей трудоспособного возраста в Литве будут еще больше – 28%.
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инф.Обзор bns.lt
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: иммиграция, население, эмигранты
География: Литва
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добавлена сегодня, 25 сентября, 14:30

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