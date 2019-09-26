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Индонезийцы протестуют против запрета на секс до брака

REUTERS Image caption У здания парламента в Джакарте протест вылился в столкновения с полицией


В Индонезии тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против поправок в уголовный кодекс, запрещающих секс до брака, сообщает ВВС.

Законопроект находится на рассмотрении парламента страны.

Помимо секса до брака, законопроект также объявляет вне закона аборты, а также запрещает оскорблять президента страны, государственные символы и религию.

Протесты против законопроекта прошли во многих городах Индонезии, в них приняли участие тысячи человек, многие из которых - студенты. Одна из женщин вышла на акцию с плакатом "Моя промежность не принадлежит правительству".
REUTERS Image caption Полицейских закидали камнями, они ответили слезоточивым газом


В столице Индонезии Джакарте протесты вылились в столкновения с полицией: демонстранты забросали полицейских камнями, а те применили слезоточивый газ и водометы.

Что это за законопроект?

Законопроект предполагает следующие изменения:

-Криминализовать секс до вступления в брак и ввести за него наказание до года тюремного заключения

-Ввести наказание за сожительство без заключения брака до шести месяцев тюремного заключения

-Запретить оскорблять президента и вице-президента страны, государственные учреждения и символы (такие как флаг и государственный гимн), а также религию

-Ввести наказание за аборты до четырех лет тюремного заключения (за исключением тех случаев, когда беременность была прервана по медицинским показаниям или наступила в результате изнасилования)

AFP Image caption Некоторые демонстранты пострадали в столкновениях с полицией


Индонезийский парламент должен был рассмотреть этот законопроект 24 сентября, но в итоге президент страны Джоко Видодо распорядился перенести его обсуждение на пятницу, заявив, что новые документы нуждаются в проработке.

Однако, несмотря на то, что рассмотрение законопроекта было отложено, многие индонезийцы обеспокоены тем, что он все равно может быть принят.
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bbc.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: запрет, Секс, протесты, Индонезия
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добавлена сегодня, 26 сентября, 08:00

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