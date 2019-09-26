Загрузка... Индонезийцы протестуют против запрета на секс до брака 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption У здания парламента в Джакарте протест вылился в столкновения с полицией



В Индонезии тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против поправок в уголовный кодекс, запрещающих секс до брака, сообщает



Законопроект находится на рассмотрении парламента страны.



Помимо секса до брака, законопроект также объявляет вне закона аборты, а также запрещает оскорблять президента страны, государственные символы и религию.



Протесты против законопроекта прошли во многих городах Индонезии, в них приняли участие тысячи человек, многие из которых - студенты. Одна из женщин вышла на акцию с плакатом "Моя промежность не принадлежит правительству". В Индонезии тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против поправок в уголовный кодекс, запрещающих секс до брака, сообщает ВВС Законопроект находится на рассмотрении парламента страны.Помимо секса до брака, законопроект также объявляет вне закона аборты, а также запрещает оскорблять президента страны, государственные символы и религию.Протесты против законопроекта прошли во многих городах Индонезии, в них приняли участие тысячи человек, многие из которых - студенты. Одна из женщин вышла на акцию с плакатом "Моя промежность не принадлежит правительству". REUTERS Image caption Полицейских закидали камнями, они ответили слезоточивым газом



В столице Индонезии Джакарте протесты вылились в столкновения с полицией: демонстранты забросали полицейских камнями, а те применили слезоточивый газ и водометы.



Что это за законопроект?



Законопроект предполагает следующие изменения:



-Криминализовать секс до вступления в брак и ввести за него наказание до года тюремного заключения



-Ввести наказание за сожительство без заключения брака до шести месяцев тюремного заключения



-Запретить оскорблять президента и вице-президента страны, государственные учреждения и символы (такие как флаг и государственный гимн), а также религию



-Ввести наказание за аборты до четырех лет тюремного заключения (за исключением тех случаев, когда беременность была прервана по медицинским показаниям или наступила в результате изнасилования)



AFP Image caption Некоторые демонстранты пострадали в столкновениях с полицией



Индонезийский парламент должен был рассмотреть этот законопроект 24 сентября, но в итоге президент страны Джоко Видодо распорядился перенести его обсуждение на пятницу, заявив, что новые документы нуждаются в проработке.



Однако, несмотря на то, что рассмотрение законопроекта было отложено, многие индонезийцы обеспокоены тем, что он все равно может быть принят. В столице Индонезии Джакарте протесты вылились в столкновения с полицией: демонстранты забросали полицейских камнями, а те применили слезоточивый газ и водометы.-Криминализовать секс до вступления в брак и ввести за него наказание до года тюремного заключения-Ввести наказание за сожительство без заключения брака до шести месяцев тюремного заключения-Запретить оскорблять президента и вице-президента страны, государственные учреждения и символы (такие как флаг и государственный гимн), а также религию-Ввести наказание за аборты до четырех лет тюремного заключения (за исключением тех случаев, когда беременность была прервана по медицинским показаниям или наступила в результате изнасилования)Индонезийский парламент должен был рассмотреть этот законопроект 24 сентября, но в итоге президент страны Джоко Видодо распорядился перенести его обсуждение на пятницу, заявив, что новые документы нуждаются в проработке.Однако, несмотря на то, что рассмотрение законопроекта было отложено, многие индонезийцы обеспокоены тем, что он все равно может быть принят. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: запрет, Секс, протесты, Индонезия — статья прочитана 69 раз Комментарии