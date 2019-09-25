Загрузка... В пятницу на Землю обрушится мощная магнитная буря 🔊 Воспроизвести



27 сентября Землю может ожидать длительная магнитная буря. По мнению экспертов, представляющих лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первые два дня мощность геомагнитного шторма позволит отнести его к категории G2, то есть он станет одним из трех мощнейших за год.



16, 17 и 18 сентября магнитосфера Земли порой становилась возмущенной, однако уровень этого возмущения был недостаточным, чтобы классифицировать его даже как слабую магнитную бурю. Вероятность, что подобное событие предстоит планете до конца этой недели, специалисты также расценивают как чрезвычайно низкую. Тем не менее, 27 сентября ситуация изменится.



Как гласит прогноз, на протяжении двух дней на планете будет продолжаться магнитная буря категории G2, что соответствует средней мощности. 29 сентября шторм продолжится, но будет более слабым, а 30 числа магнитные возмущения сохранятся, но будут незначительными. 27 сентября Землю может ожидать длительная магнитная буря. По мнению экспертов, представляющих лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первые два дня мощность геомагнитного шторма позволит отнести его к категории G2, то есть он станет одним из трех мощнейших за год.16, 17 и 18 сентября магнитосфера Земли порой становилась возмущенной, однако уровень этого возмущения был недостаточным, чтобы классифицировать его даже как слабую магнитную бурю. Вероятность, что подобное событие предстоит планете до конца этой недели, специалисты также расценивают как чрезвычайно низкую. Тем не менее, 27 сентября ситуация изменится.Как гласит прогноз, на протяжении двух дней на планете будет продолжаться магнитная буря категории G2, что соответствует средней мощности. 29 сентября шторм продолжится, но будет более слабым, а 30 числа магнитные возмущения сохранятся, но будут незначительными.



По всей видимости, грядущая магнитная буря будет вызвана тем же потоком солнечного ветра, что и произошедшие 9 июля, 5 и 31 августа. Такие штормы, называющиеся рекуррентными , повторяются раз в 27 дней — за это время Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси.



Любопытно, что сейчас Солнце проходит через одиннадцатилетний минимум активности, то есть — во всяком случае, теоретически — магнитные бури на Земле должны происходить редко и не быть чрезмерно мощными.



Многие ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури, вопреки распространенному представлению, для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, тем, кто хотел бы «перестраховаться», некоторые медики рекомендуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей «тяжелой» пищи. В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно «зацикливаться» на мыслях о магнитных бурях не следует — само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем, собственно, подобное событие.



Источник: Слабые магнитные бури в этом году наблюдались уже неоднократно. Они были зафиксированы 5 и 25 января, 1 февраля, с 28 февраля по 1 марта, 17 марта, 14 мая, с 9 на 10 июля и, наконец, 5 августа — последняя оказалась самой «непрерывной» и продолжалась примерно с девяти часов утра до девяти часов вечера. Лишь два магнитных шторма оказались мощнее. Первый из них, Возмущения, пришедшиеся на 14 мая, эксперты отнесли категории G3, то есть классу «сильных магнитных бурь». Тогда эксперты сочли, что метеочувствительным людям действительно следует соблюдать осторожность, а также предположили, что геомагнитные возмущения могут вызвать помехи в радиосвязи и стать причиной полярных сияний. А с 31 августа по 2 сентября произошла магнитная буря, примерно сопоставимая по мощности и длительности с той, что ожидается в конце текущего месяца.По всей видимости, грядущая магнитная буря будет вызвана тем же потоком солнечного ветра, что и произошедшие 9 июля, 5 и 31 августа. Такие штормы, называющиеся рекуррентными , повторяются раз в 27 дней — за это время Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси.Любопытно, что сейчас Солнце проходит через одиннадцатилетний минимум активности, то есть — во всяком случае, теоретически — магнитные бури на Земле должны происходить редко и не быть чрезмерно мощными.Многие ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури, вопреки распространенному представлению, для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, тем, кто хотел бы «перестраховаться», некоторые медики рекомендуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей «тяжелой» пищи. В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно «зацикливаться» на мыслях о магнитных бурях не следует — само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем, собственно, подобное событие.Источник: mk.ru Загрузка... mklat.lv Категории: здоровье, образование Ключевые слова: Солнце, вспышки, магнитные бури — статья прочитана 133 раза Комментарии