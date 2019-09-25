Загрузка... Последствия краха Thomas Cook ощутил и литовский бизнес СМИ 🔊 Воспроизвести



Недополученную после краха английского туроператора Thomas Cook выручку подсчитывают и литовские предприятия, которые сдавали ему в аренду самолеты, пишет деловая газета Verslo zinios.



Как утверждают зарубежные СМИ, компания Thomas Cook арендовала самолеты у литовского предприятия Avion Express и принадлежащей предпринимателю Гедиминасу Жемялису латвийской авиакомпании SmartLynx.



Однако представители Avion Express ситуацию не драматизируют. А по словам Г. Жемялиса, если SmartLynx и понесет убытки, то они будут минимальные, он прогнозирует, что на Литве в целом крах Thomas Cook заметно не скажется.



BNS напоминает, что старейший в Великобритании туроператор Thomas Cook не смог достичь соглашения о помощи и в понедельник объявил о банкротстве.



Компания просила у частных инвесторов 200 млн фунтов стерлингов (227 млн евро), которые позволили бы ей избежать краха.



Туроператор прекратил все полеты, отменяет путешествия и бронирование гостиничных номеров. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов стерлингов.



Банкротство компании испортило отпуск примерно 600 тыс. европейских туристов.



Во вторник было объявлено, что правоохранительные органы Великобритании начали расследование по поводу действий руководства Thomas Cook и попытаются установить, могли ли они ускорить крах компании. Недополученную после краха английского туроператора Thomas Cook выручку подсчитывают и литовские предприятия, которые сдавали ему в аренду самолеты, пишет деловая газета Verslo zinios.Как утверждают зарубежные СМИ, компания Thomas Cook арендовала самолеты у литовского предприятия Avion Express и принадлежащей предпринимателю Гедиминасу Жемялису латвийской авиакомпании SmartLynx.Однако представители Avion Express ситуацию не драматизируют. А по словам Г. Жемялиса, если SmartLynx и понесет убытки, то они будут минимальные, он прогнозирует, что на Литве в целом крах Thomas Cook заметно не скажется.BNS напоминает, что старейший в Великобритании туроператор Thomas Cook не смог достичь соглашения о помощи и в понедельник объявил о банкротстве.Компания просила у частных инвесторов 200 млн фунтов стерлингов (227 млн евро), которые позволили бы ей избежать краха.Туроператор прекратил все полеты, отменяет путешествия и бронирование гостиничных номеров. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов стерлингов.Банкротство компании испортило отпуск примерно 600 тыс. европейских туристов.Во вторник было объявлено, что правоохранительные органы Великобритании начали расследование по поводу действий руководства Thomas Cook и попытаются установить, могли ли они ускорить крах компании. Загрузка... BNS Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: банкротство, туризм, Thomas Cook География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии