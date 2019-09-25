Президент Литвы на ГА ООН

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Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что поддерживает мысль президента США Дональда Трампа, которую он высказал в своём выступлении в ООН о том, что будущее принадлежит патриотам.



По словам Г.Науседы, именно патриоты, движимые любовью к своей родине, "толкают нас вперёд", но при этом он указал, что патриотизм не противоречит глобализму.



"Нет никаких сомнений в том, что нация, которая дорожит своей национальной самобытностью, может это делать ещё лучше, будучи составной частью мира, надо только не разбрасывать себя. Я думаю, что эти две вещи идут рука об руку. И мне нравится именно такое замечание, что мир принадлежит патриотам. Если в конкретных странах нет патриотов, то и в мире не будет патриотов", - сказал Науседа в интервью Литовскому радио LRT в Нью-Йорке. Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что поддерживает мысль президента США Дональда Трампа, которую он высказал в своём выступлении в ООН о том, что будущее принадлежит патриотам.По словам Г.Науседы, именно патриоты, движимые любовью к своей родине, "толкают нас вперёд", но при этом он указал, что патриотизм не противоречит глобализму."Нет никаких сомнений в том, что нация, которая дорожит своей национальной самобытностью, может это делать ещё лучше, будучи составной частью мира, надо только не разбрасывать себя. Я думаю, что эти две вещи идут рука об руку. И мне нравится именно такое замечание, что мир принадлежит патриотам. Если в конкретных странах нет патриотов, то и в мире не будет патриотов", - сказал Науседа в интервью Литовскому радио LRT в Нью-Йорке. В своём выступлении в ООН во вторник Д.Трамп атаковал глобальный порядок и сказал, что "глобалисты" не победят.



"Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам", - сказал Трамп.



"Будущее принадлежит суверенным и независимым государствам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и уважают различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной", - сказал он.



Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литва для того, чтобы использовать плоды эры технологий, должна быть готова и к новым вызовам, особенно в социальной сфере.



Г.Науседа о принципах построения государства всеобщего благоденствия на основе интеллектуальных технологий, искусственного интеллекта и робототехники во вторник рассказал на ежегодном саммите Concordia Annual Summit в Нью-Йорке, проходящем в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).



"Мы живём в эре великих технологических, экономических и социальных перемен. Однако в то же время темпы социальных изменений отстают. Это несоответствие создает напряжённость и может оказать негативное влияние даже на экономический рост", - заявил Г.Науседа в своём выступлении.



По словам президента, крайне важно обеспечить, чтобы все работающие оставались конкурентоспособными в экономике знаний. Обучение на протяжении всей жизни является необходимостью как для нынешних, так и для будущих работников.



"Мы должны в полной мере использовать преимущества цифровизации и роботизации, а наряду с этим готовить общество к новым вызовам. Образно говоря, мы должны найти способ поставить человеческое благополучие на плечи роботов", - сказал Г.Науседа.



Президент Литвы Гитанас Науседа в среду в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН постарается привлечь внимание к агрессивным действиям России по соседству.



Это будет первое обращение Г. Науседы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где в сентябре каждого года собираются главы государств со всего мира.



По словам дипломатов, президент Литвы должен подчеркнуть важность международного права и привлечь внимание к агрессии Москвы в Украине и Грузии.



В выступлении Г. Науседа также будет говорить о целях гармоничного развития, затронет тему государства благосостояния, которая доминировала в его предвыборной кампании, а также тему изменений климата.



Из-за разницы во времени выступление Г. Науседы должно начаться уже после полуночи по литовскому времени.



Г. Науседа находится в Нью-Йорке с воскресенья до четверга.



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На фоне обсуждения в руководстве Литвы вопроса о необходимости более открытого диалога с Беларусью в Нью-Йорке в среду встретятся министры иностранных дел Литвы и Беларуси.



"Встреча с министром ИД Беларуси утверждена", – сказала BNS пресс-атташе министра ИД Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.



Оба министра участвуют в Нью-Йорке в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.



Президент Литвы Гитанас Науседа в начале этого месяца заявил в интервью агентству BNS, что он будет постепенно стремиться к возобновлению диалога с Беларусью, поскольку для Литвы важно, чтобы ее сосед сохранял независимость от России.



Правительство Литвы рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым она уменьшит свою зависимость от российских источников энергии.



Строительство Белорусской АЭС в Островце близ границы с Литвой и тесное военное сотрудничество Минска с Москвой повышают напряженность в отношениях между Литвой и Беларусью.



Ранее в этом месяце США объявили, что после 10-летнего перерыва они вернут своего посла в Минск. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: политика, в мире, общество Ключевые слова: выступление, климат, ООН, Науседа География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии