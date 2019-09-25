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В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поддержала начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Соответствующее заявление Пелоси сделала во время закрытого заседания демократов в палате представителей, говорится в сообщении.
Как подчёркивает агентство, при этом в палате сохраняется обеспокоенность в связи с тем, что сенат, находящийся под контролем республиканцев, продолжит защищать Трампа.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Нэнси Пелоси может поддержать начало процедуры импичмента американского президента, в связи с которым планируется создать отдельный комитет.
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РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, политика
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