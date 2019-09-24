Баскетбольный чемпионат Литвы замкнул десятку 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Единая лига является вторым по силе национальным баскетбольным турниром в Европе согласно рейтингу, опубликованному авторитетнейшим сайтом Eurohoops, сообщила сегодня, 24 сентября, "Российская газета".



"Конечно, существует разрыв между богатыми и бедными в Единой лиге. Но никто не может отрицать высокий уровень игроков топ-игроков и топ-клубов. Бесспорно, в этом сезоне Единая лига будет самым конкурентным турниром в своей истории".



Возглавляет рейтинг, как и год назад, чемпионат Испании. Полностью список выглядит следующим образом:



1. чемпионат Испании,



2. Единая лига,



3. чемпионат Турции,



4. чемпионат Франции,



5. чемпионат Италии,



6. чемпионат Германии,



7. чемпионат Греции,



8. Адриатическая лига,



9. чемпионат Израиля,



10. чемпионат Литвы.



Регулярный чемпионат Единой лиги, в котором представители Литвы отказались участвовать несколько лет назад под предлогом чрезмерной загруженности ведущих литовских клубов, стартует 25 сентября на новой арене в Петровском парке матчем "Химки" - "Зелена Гура". "Конечно, существует разрыв между богатыми и бедными в Единой лиге. Но никто не может отрицать высокий уровень игроков топ-игроков и топ-клубов. Бесспорно, в этом сезоне Единая лига будет самым конкурентным турниром в своей истории".Возглавляет рейтинг, как и год назад, чемпионат Испании. Полностью список выглядит следующим образом:1. чемпионат Испании,2. Единая лига,3. чемпионат Турции,4. чемпионат Франции,5. чемпионат Италии,6. чемпионат Германии,7. чемпионат Греции,8. Адриатическая лига,9. чемпионат Израиля,10. чемпионат Литвы.Регулярный чемпионат Единой лиги, в котором представители Литвы отказались участвовать несколько лет назад под предлогом чрезмерной загруженности ведущих литовских клубов, стартует 25 сентября на новой арене в Петровском парке матчем "Химки" - "Зелена Гура". Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, чемпионат Литвы, Единая лига, Eurohoops — статья прочитана 108 раз Комментарии