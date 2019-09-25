Верховный суд Испании одобрил эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании принял решение по одному из самых громких процессов последнего времени, одобрив эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко, сообщает ВВС.
Социалистическое правительство страны во главе с Педро Санчесом добивалось этого решения, чтобы перенести останки из государственного мавзолея в более подходящее место, а именно на кладбище Эль-Пардо.
Семья Франко выступала против эксгумации и даже подала встречный иск в суд. Единственный вариант для перезахоронения, на который были согласны родственники Франко - это семейная усыпальница в соборе Альмудена в центре Мадрида. Но испанское правительство отказалось от этой идеи, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.
Его останки покоятся в огромном мавзолее около Мадрида, в Долине Павших, вместе с останками десятков тысяч погибших в годы гражданской войны. Многие считают этот мемориал памятником торжеству фашизма.
По мнению левых политиков, прах Франко не может покоиться в Долине Павших: мемориал должен стать местом примирения после гражданской войны, а не поклонения диктатору. Социалисты говорили также о том, что по закону об исторической памяти от 2007 года, в Долине Павших могут покоиться только останки людей, погибших в ходе испанской гражданской войны, Франко же умер своей смертью.
Франко пришел к власти в конце гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которой выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939-го до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.
Вопрос о перезахоронении останков Франко разделил Испанию на два лагеря - и все это на фоне подготовки страны к всеобщим выборам, которые намечены на 10 ноября.
Правда ли, что над Испанией до сих пор витает призрак Франко?
После смерти Франко испанские политические силы договорились о так называемом негласном пакте забвения - соглашении, призванном оставить все, что происходило при Франко, в прошлом.
Новая конституция Испании, принятая 27 декабря 1978 года, провозгласила демократические свободы и закрепила принцип разделения властей.
В 1977 году был принят закон об амнистии, запретивший уголовные расследования дел, относящихся к франкистскому периоду.
Памятники Франко были убраны с улиц испанских городов, многие улицы были переименованы.
В 2007 году был принят закон об исторической памяти, который признал наличие жертв гражданской войны с обеих сторон и гарантировал помощь выжившим жертвам диктатуры Франко и их семьям.
Более 100 тысяч жертв гражданской войны и последовавших репрессий по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Кто такой Франко?
-Франсиско Франко стал самым молодым генералом в истории Испании - в 1926 году, ему тогда было 33 года
-После победы левого "Народного фронта" на выборах 1936 года Франко и его соратники организовали путч, который привел к началу гражданской войны в стране
-В 1939 году Франко победил в гражданской войне не без помощи нацистской Германии и фашистской Италии и провозгласил себя главой государства - каудильо Испании
-Франко оставался у власти несколько десятилетий, до своей смерти в 1975 году, после которой Испания стала парламентской монархией
По мнению левых политиков, прах Франко не может покоиться в Долине Павших: мемориал должен стать местом примирения после гражданской войны, а не поклонения диктатору. Социалисты говорили также о том, что по закону об исторической памяти от 2007 года, в Долине Павших могут покоиться только останки людей, погибших в ходе испанской гражданской войны, Франко же умер своей смертью.
Франко пришел к власти в конце гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которой выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939-го до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.
Вопрос о перезахоронении останков Франко разделил Испанию на два лагеря - и все это на фоне подготовки страны к всеобщим выборам, которые намечены на 10 ноября.
Правда ли, что над Испанией до сих пор витает призрак Франко?
После смерти Франко испанские политические силы договорились о так называемом негласном пакте забвения - соглашении, призванном оставить все, что происходило при Франко, в прошлом.
Новая конституция Испании, принятая 27 декабря 1978 года, провозгласила демократические свободы и закрепила принцип разделения властей.
В 1977 году был принят закон об амнистии, запретивший уголовные расследования дел, относящихся к франкистскому периоду.
Памятники Франко были убраны с улиц испанских городов, многие улицы были переименованы.
В 2007 году был принят закон об исторической памяти, который признал наличие жертв гражданской войны с обеих сторон и гарантировал помощь выжившим жертвам диктатуры Франко и их семьям.
Более 100 тысяч жертв гражданской войны и последовавших репрессий по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Кто такой Франко?
-Франсиско Франко стал самым молодым генералом в истории Испании - в 1926 году, ему тогда было 33 года
-После победы левого "Народного фронта" на выборах 1936 года Франко и его соратники организовали путч, который привел к началу гражданской войны в стране
-В 1939 году Франко победил в гражданской войне не без помощи нацистской Германии и фашистской Италии и провозгласил себя главой государства - каудильо Испании
-Франко оставался у власти несколько десятилетий, до своей смерти в 1975 году, после которой Испания стала парламентской монархией