В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA 🔊 Воспроизвести



В Российском футбольном союзе заявили, что допинговый скандал, коснувшийся российского спорта, не затронет самый массовый вид в стране.



«Как мы понимаем, вопросы возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, российский спорт будет представлен на международной арене без каких-либо ограничений», — цитирует



Ряд СМИ заявили, что в случае санкций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Ранее The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022. В Российском футбольном союзе заявили, что допинговый скандал, коснувшийся российского спорта, не затронет самый массовый вид в стране.«Как мы понимаем, вопросы возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, российский спорт будет представлен на международной арене без каких-либо ограничений», — цитирует RT со ссылкой на ТАСС директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.Ряд СМИ заявили, что в случае санкций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.Ранее The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022. russian.rt.com Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: футбол, допинг, ЧМ-2022 География: Россия — статья прочитана 144 раза Комментарии