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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA
В Российском футбольном союзе заявили, что допинговый скандал, коснувшийся российского спорта, не затронет самый массовый вид в стране.
«Как мы понимаем, вопросы возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, российский спорт будет представлен на международной арене без каких-либо ограничений», — цитирует RT со ссылкой на ТАСС директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.
Ряд СМИ заявили, что в случае санкций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022.
russian.rt.com
Категории: спорт, чп и криминал
География: Россия
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