Главная >> Новости >> политика, чп и криминал >> В ДНР готовы к обмену пленными с Киевом в формате «50 на 88»

В ДНР готовы к обмену пленными с Киевом в формате «50 на 88»



Самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они ещё их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», —цитирует Морозову RT со ссылкой на РИА Новости.

По её словам, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провести обмен «всех на всех» возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: обмен, пленные, ДНР, договоренности
География: Украина
статья прочитана 156 раз
добавлена сегодня, 25 сентября, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка