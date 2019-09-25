В ДНР готовы к обмену пленными с Киевом в формате «50 на 88» 🔊 Воспроизвести



Самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.



«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они ещё их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», —цитирует Морозову



По её словам, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.



Омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.



Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провести обмен «всех на всех» возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.



Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они ещё их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», —цитирует Морозову RT со ссылкой на РИА Новости.По её словам, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.Омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провести обмен «всех на всех» возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: обмен, пленные, ДНР, договоренности География: Украина — статья прочитана 156 раз Комментарии