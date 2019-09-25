|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В ДНР готовы к обмену пленными с Киевом в формате «50 на 88»
Самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они ещё их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», —цитирует Морозову RT со ссылкой на РИА Новости.
По её словам, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.
Омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провести обмен «всех на всех» возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: обмен, пленные, ДНР, договоренности
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|