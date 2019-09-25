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GetJet Airlines начала выполнять полеты в Канаде
Авиаперевозчик GetJet Airlines подписал договор с канадской авиакомпанией Sunwing Airlines и начал выполнять полеты в Канаде.
Это первые шаги компании на рынке американском континенте, говорится в сообщении GetJet Airlines.
"Канада – давно планировавшееся стратегическое направление, к которому мы долго готовились. Поскольку до этой поры мы осуществляли полеты только в Европе, это партнерство укрепит наши позиции в международном масштабе. В будущем планируется продолжать развитие и в других странах Северной Америки", – сказал для пресс-релиза гендиректор GetJet Airlines Дарюс Вилтракис.
Полеты по заказу Sunwing Airlines компания GetJet Airlines начала выполнять в конце августа на рассчитанном на 150 мест самолете Airbus A319.
Компания также сообщает, что в этом году обновила свой парк самолетов, который за два последних года вырос на 300% до 17 самолетов.
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Категории: технологии, общество
Ключевые слова: Канада, авиаперевозки, GetJet Airlines
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