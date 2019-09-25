Загрузка... В сейме рассмотрят предложение запретить ароматизированные электронные сигареты 🔊 Воспроизвести



Литовский сейм рассмотрит предложение о запрете ароматизированных электронных сигарет. Парламентарии во вторник приняли в первом чтении соответствующий проект поправок, подготовленный консерватором Миколасом Маяускасом.



За поправки к Закону о контроле за табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями в первом чтении проголосовали 72 члена сейма, против был только либерал Симонас Гентвилас, пять парламентариев воздержались.



М. Маяускас с июля 2020 года предлагает запретить электронные сигареты, если в никотиносодержащей жидкости есть ароматические вещества, что сделает их менее привлекательными для несовершеннолетних. По словам М. Маяускаса, некоторые запахи могут вызвать зависимость от никотина.



Согласно представленным парламентарием данным Исследования об образе жизни и здоровья детей, в 2014 году электронные сигареты курили 24% учеников 5-9 классов, а в 2018 году – уже 40%. Кроме того, исследования показывают, что в 97% случаев, когда дети курят электронные сигареты, они курят ароматизированные сигареты – с запахами жевательной резинки, блинов, печенья, шоколада. Литовский сейм рассмотрит предложение о запрете ароматизированных электронных сигарет. Парламентарии во вторник приняли в первом чтении соответствующий проект поправок, подготовленный консерватором Миколасом Маяускасом.За поправки к Закону о контроле за табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями в первом чтении проголосовали 72 члена сейма, против был только либерал Симонас Гентвилас, пять парламентариев воздержались.М. Маяускас с июля 2020 года предлагает запретить электронные сигареты, если в никотиносодержащей жидкости есть ароматические вещества, что сделает их менее привлекательными для несовершеннолетних. По словам М. Маяускаса, некоторые запахи могут вызвать зависимость от никотина.Согласно представленным парламентарием данным Исследования об образе жизни и здоровья детей, в 2014 году электронные сигареты курили 24% учеников 5-9 классов, а в 2018 году – уже 40%. Кроме того, исследования показывают, что в 97% случаев, когда дети курят электронные сигареты, они курят ароматизированные сигареты – с запахами жевательной резинки, блинов, печенья, шоколада. "Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами США утверждает, что производители специально выпускают эти табачные ароматы, чтобы приучить молодежь и несовершеннолетних детей к никотину. В Литве точно такая же проблема", – сказал М. Маяускас.



Запрет на ароматизированные электронные сигареты введен в Эстонии. В Швеции он вступит в силу с 2020 года. Загрузка... BNS Категории: технологии, здоровье Ключевые слова: смерть, вред, э-сигареты География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии