Еще двое подозреваемых в деле о коррупции судей отстранены от должности 🔊 Воспроизвести



Литовский сейм во вторник уволил судью Верховного суда Литвы (ВСЛ) Эгидиюса Лаужикаса и одобрил увольнение судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Владимираса Бавеянаса в связи с тем, что они дискредитировали судейское звание.



Во время тайного голосования за увольнение Э. Лаужикаса проголосовало 49 членов сейма, против было семь, девять депутатов воздержались.



За увольнение В. Бавеянаса проголосовало 53 парламентария, три были против, восемь воздержались.



До этого времени судьи были временно отстранены от работы.



Согласно Конституции, судей ВСЛ назначает и снимает сейм, судей АСЛ – президент с одобрения парламента.



Член сейма Витаутас Бакас во вторник перед голосованием сказал, что, на его взгляд, предложение уволить судей, а не устроить им импичмент, не соответствует Конституции.



При обсуждении инициативы президента об освобождении судей от должности среди юристов возникла дискуссия, мог ли президент инициировать увольнение судей высшего звена из-за дискредитации ими звания судьи или же они могут быть отстранены только в результате импичмента в парламенте.



Э. Лаужикасу и В. Бавеянасу предъявлены подозрения в так называемом деле о коррупции судей. Литовский сейм во вторник уволил судью Верховного суда Литвы (ВСЛ) Эгидиюса Лаужикаса и одобрил увольнение судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Владимираса Бавеянаса в связи с тем, что они дискредитировали судейское звание.Во время тайного голосования за увольнение Э. Лаужикаса проголосовало 49 членов сейма, против было семь, девять депутатов воздержались.За увольнение В. Бавеянаса проголосовало 53 парламентария, три были против, восемь воздержались.До этого времени судьи были временно отстранены от работы.Согласно Конституции, судей ВСЛ назначает и снимает сейм, судей АСЛ – президент с одобрения парламента.Член сейма Витаутас Бакас во вторник перед голосованием сказал, что, на его взгляд, предложение уволить судей, а не устроить им импичмент, не соответствует Конституции.При обсуждении инициативы президента об освобождении судей от должности среди юристов возникла дискуссия, мог ли президент инициировать увольнение судей высшего звена из-за дискредитации ими звания судьи или же они могут быть отстранены только в результате импичмента в парламенте.Э. Лаужикасу и В. Бавеянасу предъявлены подозрения в так называемом деле о коррупции судей. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, аресты, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии