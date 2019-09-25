Анна Каренина - итальянский балет Вalletto di Milano на литовской сцене 🔊 Воспроизвести







29 сентября, в воскресенье, во Дворце Конгрессов итальянский балет Вalletto Di Milano представит неоклассический балет в двух действиях «Анна Каренина» по мотивам романа Л.Толстого на музыку П.Чайковского (Билеты в кассах TIKETA, www.tiketa.lt).



Вalletto di Milano - Посол Итальянского танцевального искусства с его незабываемыми программами по всему миру. Театр Миланского балета - одна из крупных жемчужин наследия итальянской культуры. При поддержке министерства культуры Италии компания сотрудничает со всеми престижными театрами и выступает на танцевальных фестивалях, где неизменно срывает оглушительные овации.



Театр Миланского балета Вalletto di Milano находится под руководством Карло Песта. За это время он сотрудничал с лучшими театрами и с самыми известными хореографами и танцорами со всего мира. Все артисты театра - выпускники лучших учебных заведений мира. Вalletto di Milano - Посол Итальянского танцевального искусства с его незабываемыми программами по всему миру. Театр Миланского балета - одна из крупных жемчужин наследия итальянской культуры. При поддержке министерства культуры Италии компания сотрудничает со всеми престижными театрами и выступает на танцевальных фестивалях, где неизменно срывает оглушительные овации.Театр Миланского балета Вalletto di Milano находится под руководством Карло Песта. За это время он сотрудничал с лучшими театрами и с самыми известными хореографами и танцорами со всего мира. Все артисты театра - выпускники лучших учебных заведений мира.



В постановках театра используются традиционные для итальянской моды костюмы таких брендов как Армани, Версаче, Макс Мара и др.











Вalletto di Milano является участником престижных международных мероприятий, обладателем множества премий и наград.



Анна Каренина, безусловно, одна из величайших историй, когда-либо написанных: рассказ Толстого о правде, о любви, рассказанный через страстную историю двух женщин, Анны и Кити, в переплетенном сюжете с другими главными героями, Вронским и Карениным.



Несмотря на десятки адаптаций Анны Карениной для кино и телевидения, театра и балета известный хореограф Тит Каск углубляет часто забытые аспекты фигуры Анны, чтобы восстановить очень личную картину истории.



"Цель не в том, чтобы воссоздать роман Толстого на сцене. Толстой - литературный гений, и я хотел бы выразить через танец то, что Толстой писал между строк. Что меня интересует, так это возможность поставить себя на место Анны, чтобы обнаружить ее через мои чувства. Мое внимание сосредоточено на Анне, втянутой в конфликт между ее потребностями как личности и ожиданиями общества... Анна, которая не терпит невежества общества к своей индивидуальности и остается безоговорочно верной своей потребности в любви..."



(Teet Kask)











Оригинальный балет, полный эмоций, настроен на прекрасную подборку музыки Чайковского, глубоко проникнутой редкой чувствительностью... космополит, но в то же время все признаки души и русской культуры.



Художественный руководитель - Карло Песта. Либретто и хореография - Teet Kask, декорации дизайн - Marco Pesta, костюмы - Federico Veratti.



www.ballettodimilano.com



Театр Миланского балета был первым из подобных Итальянских театров, выступившем на сцене Большого Театра в Москве (1999), а в 2011 году театр снова пригласили на год итальянской культуры в России. Труппа также снискала успех в Англии, Ирландии, Швейцарии, Испании и Германии и других странах. Она является одной из самых популярных итальянских трупп за рубежом и постоянно востребована в Италии…В постановках театра используются традиционные для итальянской моды костюмы таких брендов как Армани, Версаче, Макс Мара и др.Вalletto di Milano является участником престижных международных мероприятий, обладателем множества премий и наград.Анна Каренина, безусловно, одна из величайших историй, когда-либо написанных: рассказ Толстого о правде, о любви, рассказанный через страстную историю двух женщин, Анны и Кити, в переплетенном сюжете с другими главными героями, Вронским и Карениным.Несмотря на десятки адаптаций Анны Карениной для кино и телевидения, театра и балета известный хореограф Тит Каск углубляет часто забытые аспекты фигуры Анны, чтобы восстановить очень личную картину истории.Оригинальный балет, полный эмоций, настроен на прекрасную подборку музыки Чайковского, глубоко проникнутой редкой чувствительностью... космополит, но в то же время все признаки души и русской культуры.Художественный руководитель - Карло Песта. Либретто и хореография - Teet Kask, декорации дизайн - Marco Pesta, костюмы - Federico Veratti.www.ballettodimilano.com Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Анна Каренина, итальянский балет, Вalletto di Milano — статья прочитана 67 раз Комментарии