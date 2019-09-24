Выдающийся учёный Франции 🔊 Воспроизвести К 200-летию со дня рождения Физо











Арман Ипполит Луи Физо ( Armand Hippolyte Louis Fizeau) - французский физик, родился 23 сентября 1819 года в Париже. Сын профессора парижского медицинского факультета, по окончании курса в колледже св. Станислава готовился к медицинской карьере, но очень слабое здоровье не позволило ему это осуществить.



Физо посещал лекции Д.Ф. Араго по астрономии, А. Реньо — по оптике и изучал литографированные курсы Политехнической школы.



В возрасте 19 лет, он занялся дагерротипией и уже через два года усовершенствовал в значительной мере дагерротипный процесс, применив хлористое золото и бромирование серебряного слоя.



Основные работы Физо посвящены оптике. Первые его труды были опубликованы в 1840—1841 годах в отчётах Парижской академии наук. В этих заметках он первый указал приёмы, посредством которых можно было получать блестящее прочное дагерротипное изображение даже при сравнительно короткой экспозиции. Арман Ипполит Луи Физо ( Armand Hippolyte Louis Fizeau) - французский физик, родился 23 сентября 1819 года в Париже. Сын профессора парижского медицинского факультета, по окончании курса в колледже св. Станислава готовился к медицинской карьере, но очень слабое здоровье не позволило ему это осуществить.Физо посещал лекции Д.Ф. Араго по астрономии, А. Реньо — по оптике и изучал литографированные курсы Политехнической школы.В возрасте 19 лет, он занялся дагерротипией и уже через два года усовершенствовал в значительной мере дагерротипный процесс, применив хлористое золото и бромирование серебряного слоя.Основные работы Физо посвящены оптике. Первые его труды были опубликованы в 1840—1841 годах в отчётах Парижской академии наук. В этих заметках он первый указал приёмы, посредством которых можно было получать блестящее прочное дагерротипное изображение даже при сравнительно короткой экспозиции.



Также, посредством спиртового термометра с чувствительностью 1/400°, они доказывают, что тепловые интерференционные максимумы и минимумы совпадают со световыми, и, наконец, они дают впервые кривую распределения тепловой энергии в призматическом солнечном спектре, обнаружив своим термометром в азокрасной части несколько Фраунгоферовых линий (холодных).



Опыт Физо







После 1847 года Физо работает самостоятельно. На простом акустическом опыте он в 1848г. дал правильную интерпретацию эффекта Доплера в оптике, показав, что при движении источника света и наблюдателя относительно друг друга должна изменяться длина световой волны (эффект Доплера - Физо). Предложил применить принцип Доплера для определения лучевой скорости движения небесных светил по смещению спектральных линий в их спектрах. Проводя аналогию между тонами и цветами, Физо первый указал на смещение линий в спектрах небесных светил, если существует относительное перемещение (по направлению луча зрения) светового источника и наблюдателя. Примерный расчёт такого смещения Физо сделал уже в 1848г. для Венеры.



Только 20 лет спустя, с развитием спектрального анализа, благодаря Гиггинсу (1868), Секки, Фогелю, Килеру и Белопольскому, метод Физо нашёл широкое применение в астрофизике. В настоящее время принцип Доплера называют принципом Доплера-Физо.











В 1849 г. Физо разработал метод определения скорости света при помощи вращающегося зубчатого колеса (метод Физо) и первый измерил скорость света в земных условиях. Установил влияние движения среды на скорость распространения света, измерив в 1851г. скорость света в движущейся среде (опыт Физо). Этим опытом доказал, что свет частично увлекается движущейся средой.



Опыт Физо сыграл важную роль в утверждении волновой природы света, в нём получила подтверждение релятивистская формула сложения скоростей.



В 1862 г. Физо начал свои классические опыты по измерению коэффициентов расширения твёрдых тел по методу интерференционных полос. Эти исследования имеют огромное значение для метрологических работ.



Большинство своих опытов Физо производил на личные средства.







Физо разработал интерференционный метод измерения углового диаметра звёзд. Сконструировал индукционную катушку, интерференционный спектроскоп, дилатометр.



Скончался Физо 18 сентября 1896 года в замке Вантёй. Его имя внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.



В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Физо кратеру на обратной стороне Луны. Во время работы по дагерротипии Физо сдружился с Фуко. Воодушевляемые идеями Араго и лично поощряемые им в своих работах, они вскоре произвели совместно ряд замечательных оптических работ. В течение 3 лет (1844—1847) они исследуют сравнительное химическое действие на дагерротипную пластинку различных частей солнечного спектра и спектра вольтовой дуги и изобретают способ, как при помощи призмы обнаруживать интерференцию при большой разности хода лучей и применяют этот способ к исследованию хроматической поляризации в толстых кристаллических пластинках (полосы Физо и Фуко).Также, посредством спиртового термометра с чувствительностью 1/400°, они доказывают, что тепловые интерференционные максимумы и минимумы совпадают со световыми, и, наконец, они дают впервые кривую распределения тепловой энергии в призматическом солнечном спектре, обнаружив своим термометром в азокрасной части несколько Фраунгоферовых линий (холодных).После 1847 года Физо работает самостоятельно. На простом акустическом опыте он в 1848г. дал правильную интерпретацию эффекта Доплера в оптике, показав, что при движении источника света и наблюдателя относительно друг друга должна изменяться длина световой волны (эффект Доплера - Физо). Предложил применить принцип Доплера для определения лучевой скорости движения небесных светил по смещению спектральных линий в их спектрах. Проводя аналогию между тонами и цветами, Физо первый указал на смещение линий в спектрах небесных светил, если существует относительное перемещение (по направлению луча зрения) светового источника и наблюдателя. Примерный расчёт такого смещения Физо сделал уже в 1848г. для Венеры.Только 20 лет спустя, с развитием спектрального анализа, благодаря Гиггинсу (1868), Секки, Фогелю, Килеру и Белопольскому, метод Физо нашёл широкое применение в астрофизике. В настоящее время принцип Доплера называют принципом Доплера-Физо.В 1849 г. Физо разработал метод определения скорости света при помощи вращающегося зубчатого колеса (метод Физо) и первый измерил скорость света в земных условиях. Установил влияние движения среды на скорость распространения света, измерив в 1851г. скорость света в движущейся среде (опыт Физо). Этим опытом доказал, что свет частично увлекается движущейся средой.Опыт Физо сыграл важную роль в утверждении волновой природы света, в нём получила подтверждение релятивистская формула сложения скоростей.В 1862 г. Физо начал свои классические опыты по измерению коэффициентов расширения твёрдых тел по методу интерференционных полос. Эти исследования имеют огромное значение для метрологических работ.Большинство своих опытов Физо производил на личные средства.Физо состоял членом Парижской АН (с 1860 г.),её президент с 1878 г.Был членом Бюро долгот (1878) и Королевского лондонского общества (1875). За оптические исследования Физо был награждён в 1866 г. большой Румфордовской медалью. В 1864 г. Физо был приглашён экзаменатором в Политехническую школу, но в 1867 г. оставил школу, желая видеть на своём месте любимого своего ученика, А. Корню.Физо разработал интерференционный метод измерения углового диаметра звёзд. Сконструировал индукционную катушку, интерференционный спектроскоп, дилатометр.Скончался Физо 18 сентября 1896 года в замке Вантёй. Его имя внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Физо кратеру на обратной стороне Луны. Валентин МАТЮХИН , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Физо — статья прочитана 120 раз Комментарии