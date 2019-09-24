Российской делегации не дали визы для участия в Генассамблее ООН 🔊 Воспроизвести MARINA LYSTSEVA/TASS Image caption Посольство США (на фото) пока не прокомментировало ситуацию



Десять членов делегации России, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили вовремя американские визы для участия в Генассамблее ООН и не летят в США, сообщил



"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня", - заявил сенатор. Он назвал это "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий". Десять членов делегации России, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили вовремя американские визы для участия в Генассамблее ООН и не летят в США, сообщил ВВС Косачев. Он собирался в Нью-Йорк, хотя находится под санкциями."В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня", - заявил сенатор. Он назвал это "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий". Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона "якобы ссылается на технический характер проблемы", а именно на сроки подачи документов.



"Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами, - утверждает Захарова. - Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали".



Делегация должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова, пишет "Коммерсант". По данным издания, Косачев приехал вместе с Лавровым в правительственный аэропорт Внуково-2, откуда вылетит в США самолет министра иностранных дел.



По словам Косачева, визы не дождались он, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД России. В визах не отказано - просто членам делегации не вернули в срок паспорта, они сейчас в посольстве, цитирует сенатора "Коммерсант".



"Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа, - сказал изданию Косачев. - Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации".



Что говорят в посольстве



В посольстве США назвали невыдачу виз членам российской делегации частным случаем и отказались от комментариев.



"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - цитирует Интерфаксу ответпресс-службы дипмиссии.



Реакция Москвы



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил поменять американских дипломатов, которые не выдали визы членам российской делегации.



"Ответные действия России должны быть максимально жесткими, надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной ассамблеи, - сказал Толстой журналистам. - Если они в этом не разобрались, то мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается, в тонкостях".



Пока же заместителю главы дипмиссии США в России выражен протест, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.



"Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтоном, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



А как же санкции?



Косачев и Слуцкий находятся под американскими санкциями. Косачев был внесен в санкционный список 6 апреля 2018 года. В мае 2018 года он пожаловался на санкции в Межпарламентский союз, штаб-квартира которого находится в Женеве.



Примерно тогда же Косачев сообщил, что США аннулировали ему годовую визу с грифом UN (ООН), что не позволило ему принять участие в мероприятиях ООН на территории Соединенных Штатов. МИД России тогда направил запрос американским властям с просьбой оформить одноразовую визу для участия российского сенатора в заседании Генассамблеи ООН.



Косачев заявлял, что США не должны распространять санкции на мероприятия ООН.



В августе в российских визах было отказано американским сенаторам Рону Джонсону и Крису Мерфи. Косачев тогда заявлял, что внесение Джонсона и Мерфи в российский стоп-лист следует считать "вынужденной реакцией на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев". bbc.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, визы, ООН, делегация, ассамблея — статья прочитана 76 раз Комментарии